معايير حصول مطاعم دبي على نجمة "ميشلان"
عندما تكون في دبي، لديك العديد من الخيارات لتجربة نمط الحياة المترف، سواءً كانت المطاعم أو الفنادق الفاخرة، ويمكنك تناول الطعام والإقامة في بعض من أفضل المواقع التي تعيد تعريف مفهوم الرفاهية المطلقة.
ولكن ما هو الأمر الذي يزيد من موثوقية هذه المطاعم الراقية؟ قد تكون السمعة الطيبة، أو التقييمات والمراجعات، وبالطبع شعبية الطاهي. ولكن، إن التقييم بجوائز ميشلان هو ما يمنح المطعم مصداقية أكبر.
ويمكن للمطاعم أن تحصل على نجمة ميشلان واحدة أو اثنتين أو ثلاث نجوم - وهي أعلى الجوائز الممكنة في المجال، أو يمكن أن تحصل على جائزة "بيب جورماند" (Bib Gourmand)، أو تظهر في قائمة دليل ميشلان. وفي حين أن تقييم النجوم له أهمية كبيرة، إلا أن التكريمين الآخرين يعتبران من الدرجة الأولى أيضاً.
ما هو السر وراء اختيار هذه المطاعم؟ مع وجود عدد كبير من المطاعم المتاحة في دبي، فمن الصعب بلا شك اختيار الأفضل. وخلال النسخة الثالثة التي أقيمت مؤخراً من حفل دليل ميشلان 2024 في دبي، حصلت العديد من المطاعم على أعلى الجوائز، بما في ذلك نجمة ونجمتين ميشلان، وجائزة بيب جورماند (Bib Gourmand)، والإدراج في قائمة دليل ميشلان.
في الحفل، أتيحت لصحيفة سيتي تايمز الفرصة للتحدث إلى مفتش ميشلان الذي لم يتم الكشف عن هويته لأسباب واضحة. وتحدث المفتش تحت الإسم المستعار "جون" إلى مجموعة من الصحفيين ومدوني قسم الطعام عبر اجتماع على منصة زووم. وقد شرح بالتفصيل عملية الاختيار التي تشمل العديد من المفتشين الذين يزورون العديد من المطاعم الفاخرة، غالباً ما تكون بشكل سري، على مدار العام ويضعون في اعتبارهم عوامل رئيسية مثل الطعم والمكونات والجودة والخدمة والقيمة مقابل المال.
هل ينفذ هؤلاء المفتشون الزيارة بمفردهم ، وهل هناك زيارات متعددة لنفس المطعم أم تكفي زيارة المطعم لمرة واحدة؟ قال المفتش: "إن طريقة عملنا هي أن المفتشين يتناولون الطعام في بعض الأحيان بمفردهم، وفي أحيان أخرى كأزواج. ولا توجد طريقة محددة".
وأوضح :"ومن المهم أيضاً أن نذكر أننا غالباً ما نتناول وجبات عدة في المطعم نفسه أثناء العام، ونتناول أطباقاً مختلفة، ونجرب قوائم طعام مختلفة؛ فإذا كان المطعم يقدم قائمة طعام حسب الطلب، فإننا نجربها في يوم ما، وإذا كان هناك قائمة تذوق، فإننا نجربها في يوم آخر. لذا فإننا نحصل على تجارب متنوعة من زياراتنا."
كم عدد الوجبات التي تحتاج لتجربتها لاتخاذ قرار ما إذا كان مطعم ما يستحق الحصول على نجمة ميشلان؟
أجاب المفتش: "كم عدد الوجبات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح؟ في بعض الحالات، تجاوز عدد الوجبات العشرات لأننا نريد أن نتأكد من أننا نتخذ القرار الصحيح عندما نمنح النجمة، وأنه يوجد نمط ثابت و جودة مستمرة طوال العام".
وأضاف: "بما أنه لدينا سنة عمل كاملة، لذا فمن المهم الحفاظ على المستوى على مدار العام بأكمله وليس لمدة شهر أو شهرين فقط. ونريد أن نتأكد من الحفاظ على المستوى نفسه طوال سنة العمل".
وبالعودة إلى الحدث، كشفت النسخة الثالثة من دليل ميشلان دبي، التي أقيمت في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل" (One&Only One Za'abeel) يوم الخميس 4 يوليو، عن مطعم جديد ذو نجمتين - "رو أون 45 "(Row on 45) - والذي أصبح رابع مطعم في دبي يحصل على نجمتي ميشلان. كما حصلت أربعة مطاعم جديدة، بما في ذلك "أورفلي بروز" (Orfali Bros)، على نجمة ميشلان وحصلت ستة مطاعم جديدة على جائزة "بيب جورماند" (Bib Gourmand). وتضم مجموعة دليل ميشلان الآن 106 مطاعم و35 نوعاً مختلفاً من المأكولات.