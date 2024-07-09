معايير حصول مطاعم دبي على نجمة "ميشلان"

كم عدد الوجبات التي تحتاج لتجربتها لاتخاذ قرار ما إذا كان مطعم ما يستحق الحصول على نجمة ميشلان؟

أجاب المفتش: "كم عدد الوجبات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح؟ في بعض الحالات، تجاوز عدد الوجبات العشرات لأننا نريد أن نتأكد من أننا نتخذ القرار الصحيح عندما نمنح النجمة، وأنه يوجد نمط ثابت و جودة مستمرة طوال العام".