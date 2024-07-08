مصمم أزياء من دبي يتوهج في زفاف نجل الملياردير"أمباني"
تصدر حفل زفاف "أنانت"، نجل الملياردير "موكيش أمباني"، من "راديكا ميرشانت" عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم بسبب الفخامة الفائقة التي اتسم بها الحفل. وقد حضر احتفالات ما قبل الزفاف التي استمرت عدة أشهر قادة ومشاهير عالميين، بينما جاء هذا الأسبوع دور "جاستن بيبر" لإحداث ضجة كبيرة في حفل السانجيت بأداء أصبح رائجاً على الانترنت (يقال أنه تم دفع مبلغ 10 ملايين دولار، أي 36 مليون درهم للمغني). ولإكمال الاحتفالات، نظم موكيش ونيتا أمباني أيضاً حفلات زفاف جماعية لـ 50 من الأزواج الفقراء في نافي مومباي.
وفي حين أنّ البذخ لم يكن متوقعاً إلا من حفل زفاف أمباني، فقد شارك أحد مصممي الأزياء الراقية في دبي في تصميم أزياء بعض المشاهير الذين حظيت إطلالاتهم بإعجاب المتابعين على الإنترنت.
"فراز منان" هو المصمم الباكستاني المقيم في الإمارات والذي تتجاوز جاذبيته الحدود مع المشاهير العالميين الذين غالباً ما يرتدون ملابس رائعة ذات تصاميم راقية.
في حفل زفاف أمباني، شوهد مشاهير مثل "رانبير كابور" و"علياء بهات" و"شلوكا ميهتا" و"أكاش أمباني" "و"أناند بيرامال" و"أوري وهم يرتدون ملابس فراز مانان المصممة خصيصاً لهم.
,تمثل هذه الملابس الراقية والأنيقة البذخ التقليدي مع لمسة معاصرة. على سبيل المثال ارتدى رانبير كابور الشيرواني الرسمي باللون الأسود بالكامل. يقول مانان لصحيفة سيتي تايمز: "لقد كان تصميم فراز مانان المميز مستوحى من هندسة آرت ديكو للأقواس المتداخلة. وكان التطريز جزءاً لا يتجزأ من العلامة التجارية ولهذا السبب ترى ملابسه تتسم بأناقة لا يحدها زمان باستخدام سواروفسكي الذهبي والأسود على ياقة الحزام."
من ناحية أخرى، شوهدت علياء بهات وهي ترتدي فستاناً متناسقاً مع زي زوجها وكان الفستان أسوداً بالكامل. "كانت ملابس علياء عبارة عن صورة مميزة تعكس طراز فاراز منان من نمط الديكو الشرقي باللون الأسود والذهبي المرصع بالجواهر على التول الأسود."
يعرف مانان ما يلزم لابتكار ملابس الأحلام، خاصة لتلك المناسبات الخاصة. في العام الماضي، قام بتصميم ملابس النجمة الباكستانية ماهيرا خان في حفل زفافها. لاقت الليهنجا الهندية ذات اللون العاجي التي ارتدتها ماهيرا استحساناً واسع النطاق لأنها تجمع بين الفخامة والبساطة المعاصرة.
عمل مانان أيضاً بشكل مقرب مع نجمة بوليوود كارينا كابور خان، التي كانت أيضاً وجهاً للعديد من مجموعاته.