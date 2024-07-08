مصمم أزياء من دبي يتوهج في زفاف نجل الملياردير"أمباني"

وفي حين أنّ البذخ لم يكن متوقعاً إلا من حفل زفاف أمباني، فقد شارك أحد مصممي الأزياء الراقية في دبي في تصميم أزياء بعض المشاهير الذين حظيت إطلالاتهم بإعجاب المتابعين على الإنترنت.

"فراز منان" هو المصمم الباكستاني المقيم في الإمارات والذي تتجاوز جاذبيته الحدود مع المشاهير العالميين الذين غالباً ما يرتدون ملابس رائعة ذات تصاميم راقية.