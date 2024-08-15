مشاهدات متكررة لفيلم "باربي" تجمع الأصدقاء في دبي

بالنسبة للزائرة "آنيليز"، كان عرض فيلم "باربي" في دبي فرصة مثالية لقضاء "يوم للفتيات" مع ابنة عمها "كلوي"، حتى وإن كانت قد شاهدت الفيلم سابقاً. حيث قالت آنيليز لصحيفة "خليج تايمز" أثناء انتظارها لشراء الوجبات الخفيفة في صالة السينما في مول الإمارات: "شاهدت الفيلم في سريلانكا الأسبوع الماضي عندما كنت في زيارة هناك. ولكن عندما أتيت لزيارة كلوي وسمعت أنه سيُعرض هنا، أردت مشاهدته مرة أخرى معها".

كلوي وآنيليز

ووفقاً للطالبة الجامعية آنيليز، فهي تشعر بأن الفيلم قد نجح في جمع النساء سوية. وقالت: "عندما ذهبت إلى المولات في سريلانكا، كان هناك رجال ونساء يرتدون ملابس وردية اللون، وكان الناس يبتسمون لبعضهم البعض ويُبدون علامات الرضا. وقد قالت العديد من صديقاتي في أيرلندا نفس الشيء. لقد رأيت هذا النوع من الترابط حول فيلم "باربي" هنا أيضاً. يبدو الأمر وكأن الفيلم تخطى الحدود وجمع الناس معاً".

أما كلوي، التي لا زالت تدرس في المدرسة، فأعربت عن حماسها لمشاهدة الفيلم مع ابنة عمها. وقالت: "تقول آنيليز أن الفيلم سيعجبني، لذلك أنا متحمسة جداً، ومتأكدة من أن "مارجو روبي" ستكسر كل الصور النمطية وستحقق نجاحاً باهراً. أنا أحبها وأعتقد أن الفيلم سيكون رائعاً".

الفيلم بالإنجليزية... له نكهة خاصة

بالنسبة للبرازيلية "فال"، كانت هذه هي المرة الثانية التي تشاهد فيها الفيلم. وقالت: "شاهدت الفيلم أثناء قضاء عطلتي في البرازيل. لكنه كان مترجماً باللغة الإسبانية، وشعرت أن الترجمة لم تنصف الفيلم. لذا، عندما علمت أنه سيُعرض في دبي، أردت مشاهدته مرة أخرى".

كانت فال ترتدي تنورة قصيرة براقة، وبدت مثل دمية باربي تماماً. وكانت في السينما مع والديها، ماريا وموريلو. وأضافت: "لقد طلبت منهما إخراج كل الملابس الوردية التي لديهما حتى نتمكن من الدخول في أجواء الفيلم".

وقالت فال أنها كانت تريد مشاهدة النسخة الإنكليزية. وتابعت: "لقد أحببت موضوع الفيلم وأريد مشاهدته باللغة الإنكليزية. كما أنني متحمسة لمشاهدته مع والديّ، أعتقد أنهما سيحبانه".

أصدقاء للأبد

بالنسبة للطالبة "ويندي"، كانت فرصة مشاهدة الفيلم مع صديقاتها هي ما دفعها للعودة إلى السينما في يوم الافتتاح. قالت: "شاهدت الفيلم عندما كنت في الفلبين الشهر الماضي. ولكن عندما سمعت أنه سيُعرض هنا، أردت أن آتي لمشاهدته مع صديقاتي. لذلك، حجزنا جميعاً معاً".

قالت صديقتها "نيشا" أنها ذهبت للتسوق خصيصاً من أجل هذا الفيلم. وقالت: "لم يكن لدي أي شيء وردي اللون، لذا ذهبت للتسوق لأبدو في المظهر المناسب".