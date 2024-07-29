مشاركة رصيد الهاتف والبيانات في الإمارات بسهولة
تزداد شعبية إعادة شحن الهاتف المحمول عبر الإنترنت بشكل متزايد بسبب سهولة استخدامها وجوانب أخرى مثل الخدمة الفورية والتوافر على مدار الساعة. وبالنسبة لسكان الإمارات، يمتد هذا الاتجاه إلى ميزة أكثر عملية تتمثل في: القدرة على مشاركة البيانات والرصيد بسهولة مع الأصدقاء والعائلة.
وتوفر شركات الاتصالات في الدولة للمقيمين عملية مبسطة ومباشرة لتحويل الرصيد المحلي أو مشاركة البيانات.
إليك كل ما تحتاج معرفته حول خدمة تحويل الرصيد:
تحويل رصيد "دو"
إذا كنت تستخدم بطاقة SIM مسبقة الدفع أو لاحقة الدفع من "دو"، فيمكنك تحويل الرصيد إلى أي مستخدم "دو" آخر من خلال اتباع الخطوات التالية:
اتصل بـ *121* على هاتفك.
أضف رقم الهاتف المحمول للمستلم، ثم ضع *
أدخل المبلغ الذي ترغب في إرساله، ثم اضغط على #.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال 50 درهماً إلى رقم الجوال 0501234567، فعليك إرسال هذا الأمر: *121*0501234567*50#
وبالمثل، يمكنك أيضاً تحويل الرصيد عبر القيام بما يلي:
اتصل بـ *121#.
أدخل رقم الهاتف المحمول الذي ترغب بإرسال الرصيد إليه ثم ضع *
أدخل المبلغ ثم اضغط على #.
إذا كنت ترغب في تحويل 20 درهماً إلى رقم الجوال 0501234567، عليك إرسال هذا الأمر: *121#0512345678*20#. ستصلك بعد ذلك رسالة نصية من "دو" لتأكيد عملية التحويل.
من الممكن أيضاً إرسال الرصيد من بطاقة SIM الخاصة بك إلى العائلة والأصدقاء الذين يستخدمون بطاقة SIM الإلكترونية، قم بما يلي:
اتصل بـ *121* على هاتفك المحمول
قم بإضافة الرقم والرقم الإلكتروني الذي ترغب بتحويل الرصيد إليه.
حدد المبلغ الذي ترغب بتحويله، ثم ضع #. إذا كنت ترغب في إرسال 50 درهماً إلى صديق رقمه 0501234567، فاطلب #50*0501234567*121*.
اضغط على زر الاتصال لبدء التحويل.
تبادل البيانات "دو"
تقدم "دو" باقة مشاركة بيانات حصرية "دائرة العائلة" والتي تتيح لك مشاركة البيانات. إذا كانت لديك باقة مشاركة بيانات نشطة على دائرة العائلة الخاصة بك، فيمكنك مشاركة بدل البيانات مع أعضاء نفس الباقة.
تحويل الرصيد "إي آند"
إن تحويل الرصيد من حسابك الإلكتروني إلى رقم هاتف آخر أمر سريع وسهل. ببساطة:
اكتب *100* على هاتفك.
قم بكتابة رقم الجوال الذي ترغب بإرسال الرصيد إليه.
حدد المبلغ الذي ترغب بإرساله، ثم اضغط على #.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد تحويل 10 دراهم إلى رقم الجوال 0501234567، فعليك إرسال هذا الأمر: *100*0501234567*13#.
وبالمثل، يمكنك أيضاً مشاركة الرصيد من خلال تطبيق e& UAE.
انتقل إلى التطبيق
اضغط على "الصفحة الرئيسية"
اختر "المزيد/تعديل"
اضغط إما على "النقل الآن" أو "النقل لاحقاً"
قم بالتمرير لأسفل واختر "إرسال رصيد"
اكتب الرقم الذي ترغب بإرسال الرصيد إليه
اكتب المبلغ الذي ترغب في إرساله أو اختر خيارات المبلغ الموضحة في الصفحة، بدءاً من 5 دراهم إلى 200 درهم
اضغط على "متابعة"
اضغط على "إرسال"
تبادل البيانات "إي آند"
يمكنك مشاركة البيانات عن طريق إرسال الأمر التالي:
اطلب #100*رقم هاتف المستلم*البيانات بالميجابايت#.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إرسال بيانات بحجم 1 جيجابايت، فإليك ما عليك القيام به: اطلب #100*0501234567*1000#.
وبالمثل، يمكنك أيضاً مشاركة بيانات الهاتف المحمول عبر التطبيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
اضغط على "الصفحة الرئيسية"
اضغط على "المزيد/تحرير"
اختر "إرسال البيانات"
اختر مقدار الميجابايت التي ترغب في إرسالها
اكتب رقم الفرد الذي ترغب في إرسال البيانات إليه
اكتب مقدار البيانات التي ترغب في إرسالها أو اختر خيارات البيانات الموضحة في الصفحة، بدءاً من 100 ميجا بايت إلى 1 جيجا بايت
اضغط على "متابعة"
اضغط على "إرسال"
سيتم محاسبتك وفقاً لذلك، لذا تأكد من أن حسابك الإلكتروني يحتوي على رصيد كافٍ.
تحويل رصيد "فيرجن موبايل"
يمكنك مشاركة الرصيد مع أي شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك طالما أن لديه رقم فيرجن موبايل نشط. إليك كيفية مشاركة الرصيد من خلال التطبيق:
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق فيرجن موبايل.
اضغط على أيقونة "المدفوعات" في الجزء السفلي الأيسر من شاشتك.
اختر "إجراء تحويل رصيد".
اختر المبلغ الذي ترغب في إرساله.
أدخل المبلغ الذي تريد إرساله.
أدخل كلمة المرور الخاصة بك لتأكيد تحويل الرصيد.
تبادل البيانات "فيرجن موبايل"
يمكنك مشاركة البيانات مع أي شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من أحد مستخدمي "فيرجن موبايل"، إليك كيفية مشاركة البيانات من خلال التطبيق:
اضغط على "مشاركة البيانات" على الشريط الجانبي.
اختر مقدار البيانات التي ترغب في مشاركتها، لاحظ أنه يمكنك مشاركة ما يصل إلى 10 جيجابايت، عبر إجمالي 10 معاملات في الشهر.
اختر جهة الاتصال التي ترغب في مشاركة البيانات معها، يمكنك أيضاً مشاركة البيانات مع رقم "فيرجن موبايل" الذي لديه خطة نشطة بقيمة 79 درهماً أو أكثر.
اضغط على "مشاركة جيجابايت"، سيتم بعد ذلك إشعارك أنت وجهة الاتصال الخاصة بك بمجرد وصول البيانات إليهم.