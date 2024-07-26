مشاركة الصورعلى وسائل التواصل ..مخاطر محتملة

رغم من أن مشاركة الصورعبر الإنترنت قد تبدو أمراً عادياً لا ضير فيه، إلا أن عواقبها قد تكون وخيمة. مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عالم عمليات الاحتيال والجرائم والإلكترونية، يمكن للمحتالين استغلال ذكرياتك لاختلاس معلومات شخصية.

وقد حث مجلس الأمن المعلوماتي في الإمارات السكان على التفكير ملياً قبل نشر مقطع فيديو أو صورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

,لتجنب التهديدات السيبرانية، يجب على المستخدمين تعلم التوازن بين الإفراط في المشاركة عبر الإنترنت والاستمرار في مشاركة الصور بطريقة عادية لا تنتهك خصوصيتهم وكذلك الحرص على قضاء وقت ممتع بشكل آمن.