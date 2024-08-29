مرافق دبي الرياضية تمهد لشاب الطريق لإنجاز رياضي

كان المراهق الذي يعيش في دبي "سريداث سودهير" يشعر بالحيرة عندما طلب منه مدرب السباحة أن يجرب حظه في رياضة "الترياثلون" قبل أربع سنوات.
"لم يكن لدي أي فكرة عن رياضة الترياثلون ولم يكن أحد في عائلتي يعرف شيئاً عنها"، هذا ما قاله "سريداث" لصحيفة خليج تايمز، الذي ولد لعائلة هندية ليس لها أي تاريخ رياضي.
ومن المثير للدهشة أنه بعد مرور أربع سنوات، في الثاني من يونيو 2024، وهو أيضاً عيد ميلاده الثامن عشر، أصبح سريداث أحد أصغر الرجال في التاريخ الذين أكملوا سباق الترياثلون عندما وصل إلى خط النهاية في بطولة أوروبا للرجل الحديدي في هامبورغ بألمانيا.
وتعد رياضة الترياثلون، التي تتطلب من الرياضي السباحة وركوب الدراجات والجري لمسافات مختلفة، واحدة من أكثر الرياضات التي تتطلب مجهوداً كبيراً.
لا يُسمح للرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالمشاركة في سباق الرجل الحديدي، وهو أصعب سباق ثلاثي في العالم.
قال سريداث.: "في العام الماضي، عندما كنت أتحقق من موعد بطولة أوروبا للرجل الحديدي لعام 2024، أدركت أنها تقام في نفس يوم عيد ميلادي الثامن عشر. كان الأمر مثالياً بالنسبة لي وأعطاني ذلك الدافع للمضي قدماً".
لكن الاستعداد لواحدة من أصعب منافسات الترياثلون، والتي تغطي مسافة 226.2 كيلومتر، كان تحدياً عظيماً بالنسبة لمبتدئ.
وقال "بدأت التدريب على هذا السباق قبل ستة أشهر على الأقل من انطلاقه. كان التدريب صعباً، ولكن عندما تكون في دبي، يصبح الأمر سهلاً لأن هذه المدينة بها مرافق رائعة".
"إن مسارات ركوب الدراجات والجري هنا كلها من الطراز العالمي، وكلها مجانية. ويمكنك استخدامها في أي وقت تريد."
"على سبيل المثال، يمكنك السباحة على شاطئ "كايت بيتش" ثم ركوب الدراجة إلى ميدان، وتبلغ المسافة حوالي 10 كيلومترات.
"بالنسبة للاعبي الترياثلون، فإن هذا الأمر يساعد بشكل كبير لأنه بعد السباحة، يتعين عليك ركوب الدراجة. لذا، فإن المرافق رائعة، ولا يسعني إلا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر اتحادات الرياضة في الإمارات العربية المتحدة. لقد قدموا لي دائماً دعماً هائلاً".
على الرغم من تدريبه الجيد للحدث الكبير، إلا أن سريداث شعر بقلق شديد قبل بدء السباق في هامبورغ.
وقال "لقد شعرت بالضغط لأن حشداً كبيراً من الناس حضر لمشاهدة الحدث، كنت متوتراً في البداية، لكن في اللحظة التي قفزت فيها إلى الماء، تغير ذلك الشعور ونسيت كل الضغوط".
"بما أن السباحة هي اختصاصي، فقد تمكنت من السباحة بسرعة جيدة ثم انتقلت إلى الدراجة، كان الأمر ممتعاً لأن الطقس كان جميلاً. مع الطرق ذات المناظر الخلابة وحماس الجماهير، كان الأمر رائعاً."
ورغم ذلك، تبين أن المرحلة الأخيرة من الحدث، والتي بلغت مسافتها 42.2 كيلومتراً، كانت بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة لـ سريداث.
قال سريداث: "مرت أول 30 كيلومتراً بشكل جيد، لكن آخر 12 كيلومتراً كانت الأصعب. كانت ساقاي تؤلمني، وكنت في حالة نفسية سيئة، لكنني واصلت دفع نفسي وعندما وصلت إلى خط النهاية، كان الشعور مذهلاً. كانت الدموع تملأ عيني".
ويأمل الرياضي المولود في دبي الآن أن يتنافس في الألعاب الأولمبية و أن يفوز بميدالية لبلاده الهند.
وقال "إن حلمي الكبير هو المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن مستوى الترياثلون بها قوي للغاية، لذا فأنا بحاجة إلى العمل بجد لتحسين توقيتي ونقاطي للتأهل إلى الألعاب الأولمبية في عام 2028".
"سأبدأ استعداداتي العام المقبل للألعاب الأولمبية وآمل أن أتحسن أكثر فأكثر!"