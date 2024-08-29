مرافق دبي الرياضية تمهد لشاب الطريق لإنجاز رياضي

ومن المثير للدهشة أنه بعد مرور أربع سنوات، في الثاني من يونيو 2024، وهو أيضاً عيد ميلاده الثامن عشر، أصبح سريداث أحد أصغر الرجال في التاريخ الذين أكملوا سباق الترياثلون عندما وصل إلى خط النهاية في بطولة أوروبا للرجل الحديدي في هامبورغ بألمانيا.