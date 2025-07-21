محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً لتسريع وتسوية منازعات عقود الإسكان في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، قانوناً جديداً يركز على حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود بناء مساكن المواطنين في الإمارة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، حيث يقدم إطاراً قانونياً مخصصاً للتعامل مع الخلافات بسرعة وكفاءة، دون تعطيل تقدم مشاريع تطوير الإسكان.

الأهداف الرئيسية للقانون الجديد

ويهدف القانون إلى: