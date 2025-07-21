الحياة والمعيشة

محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً لتسريع وتسوية منازعات عقود الإسكان في دبي

يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026 ويهدف إلى تعزيز استقرار قطاع البناء مع حماية حقوق المواطنين
محمد بن راشد

محمد بن راشد

تاريخ النشر

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، قانوناً جديداً يركز على حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود بناء مساكن المواطنين في الإمارة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، حيث يقدم إطاراً قانونياً مخصصاً للتعامل مع الخلافات بسرعة وكفاءة، دون تعطيل تقدم مشاريع تطوير الإسكان.

الأهداف الرئيسية للقانون الجديد

ويهدف القانون إلى:

  • تطوير نظام بديل لحل النزاعات في عقود البناء، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

  • تعزيز الحلول الودية والتراضية، وتشجيع استمرار العلاقات التعاقدية.

  • توفير آلية سريعة وأكثر كفاءة لحل النزاعات، لتبسيط حل النزاعات في مشاريع الإسكان للمواطنين.

  • ضمان استمرار تقدم البناء دون انقطاع، حتى أثناء الخلافات التعاقدية.

النظر في النزاعات والفصل فيها:

ولتنفيذ القانون الجديد، سيشكل مركز تسوية المنازعات ودياً فرعاً متخصصاً لإدارة المنازعات المتعلقة على وجه التحديد بعقود بناء المساكن للمواطنين.

وبموجب النظام الجديد، ستخضع النزاعات أولاً للوساطة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 20 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة 20 يوماً أخرى إذا وافق الطرفان.

في حال فشل الوساطة، تُحال القضية إلى لجنة مختصة تضم قاضيًا واثنين من المتخصصين في هذا المجال. ويجب على هذه اللجنة إصدار قرارها خلال 30 يومًا، قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة.

ويحق للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

Dubai

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