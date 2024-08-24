مجالس دبي: مساحات مجانية للمواطنين للفعاليات الاجتماعية

بالنسبة للجهات الرسمية، إذا توافرت كافة المستندات المطلوبة والموافقات الأمنية لجميع المتحدثين، فإن مدة حجز المجلس ستكون يوم عمل واحد. وإذا كان لابد من تجهيز الموافقات الإدارية، فقد يستغرق الوقت ما بين 5 إلى 10 أيام عمل. أما بالنسبة للحجوزات الأخرى، فقد يتراوح الوقت ما بين 2 إلى 5 أيام عمل حسب الحدث.