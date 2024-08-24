مجالس دبي: مساحات مجانية للمواطنين للفعاليات الاجتماعية
هل تبحث عن مكان للاحتفال بزفافك؟ أو تبحث عن مكان لتنظيم ندوة نقاشية؟ في دبي، تم إنشاء مجالس في عدد من الأحياء. يمكن لمواطني دولة الإمارات والجهات الرسمية وحاملي خلاصة قيد في دبي حجز المجالس مجاناً.
سواء كنت تحضر جنازة لوفاة أحد أحبائك، أو تحضر حفل زفاف، فإن المجلس هو مساحة حيث يمكن لأعضاء المجتمع التواصل، وسد الفجوات بين الأجيال، وإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية.
إذا كنت ترغب في حجز مجلس، فإليك المساحات المتوفرة، والنقاط التي يجب مراعاتها، والمستندات المطلوبة.
المجالس المتاحة
مجلس ميناء جميرا 1
مجلس جميرا 3
مجلس ميناء أم سقيم 1
مجلس مينا أم سقيم 2
مجلس أم سقيم
مجلس ميناء الحمرية
مجلس المزهر
مجلس الفهيدي
مجلس الليسيلي
مجلس البحر
مجلس حتا
مجلس الراشدية
مجلس الخوانيج
المستندات المطلوبة
يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاملي خلاصة قيد دبي، والجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام، حجز مجلس من خلال تطبيق "دبي الآن"، أو تطبيق "مجالس دبي"، أو موقع هيئة تنمية المجتمع الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني للهيئة. وللقيام بذلك، يلزم تقديم المستندات التالية:
للمناسبات الاجتماعية
نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية للمتقدم
نسخة إلكترونية من جواز سفر الإمارات العربية المتحدة
للفعاليات
ويتضمن ذلك طلب حجز المجلس لورشة عمل أو محاضرة أو مناقشة، والمستند المطلوب هو:
نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية للمتحدث سارية المفعول
بالنسبة للجهات الرسمية، إذا توافرت كافة المستندات المطلوبة والموافقات الأمنية لجميع المتحدثين، فإن مدة حجز المجلس ستكون يوم عمل واحد. وإذا كان لابد من تجهيز الموافقات الإدارية، فقد يستغرق الوقت ما بين 5 إلى 10 أيام عمل. أما بالنسبة للحجوزات الأخرى، فقد يتراوح الوقت ما بين 2 إلى 5 أيام عمل حسب الحدث.
نقاط يجب ملاحظتها
بالنسبة للمناسبات الاجتماعية مثل اتفاقيات الزواج وحفلات الزفاف والتخرج، يجب ألا يتعارض الحدث مع تقاليد وعادات دولة الإمارات العربية المتحدة
يجب أن يكون العميل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يحمل مرسوماً صادراً عن دبي
يجب على الجهات الرسمية التي ترغب في حجز المجلس تحديد نوع الحدث وتقديم الموافقة الإدارية (إن وجدت)
لا يجوز تقديم الطعام، ويجب إقامة الولائم.
الضيافة فقط.