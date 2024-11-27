متحف المستقبل في دبي: دليلك الكامل للزيارة والأسعار
بالنسبة لمدينة كانت دائمًا تتطلع إلى المستقبل وكانت متقدمة جدًا على عصرها، فليس من المستغرب أن تقدم دبي لمحة عما ستبدو عليه في عام 2071. المدينة هي موطن للعديد من العجائب الهندسية، مع برج خليفة العملاق الشاهق الذي يتفوق على بقية المباني. ولكن، مع كل الفضل المستحق لأطول مبنى في العالم، فإن جائزة "أجمل مبنى في العالم" تذهب إلى متحف المستقبل الشهير. ويأتي هذا التأييد المثير من صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.
تأخذ هذه الأعجوبة المعمارية ذات الشكل الفريد الزوار في رحلة ساحرة إلى المستقبل وكيف سيكون شكله في عام 2071.
يحمل الجزء الخارجي من المبنى المصمم على شكل حلقة، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، اقتباسات ملهمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على شكل خط عربي، يقول أحدها: "المستقبل ينتمي إلى أولئك الذين يستطيعون تخيله وتصميمه وتنفيذه. إنه ليس شيئًا تنتظره، بل هو شيء تصنعه".
إليكم دليلاً حول كيفية زيارة هذا البناء الأيقوني، الذي أدرجته ناشيونال جيوغرافيك ضمن أجمل 14 متحفاً في العالم.
المواعيد
المكان مفتوح من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً كل يوم (آخر دخول الساعة 7 مساءً)
ماذا يوجد في كل طابق؟
يحتوي المكان على سبعة طوابق وخمسة منها لها مفاهيم مختلفة
الطابق الخامس يسمى OSS Hope ويأخذ الزوار في رحلة فضائية
يضم الطابق الرابع معهد الشفاء ويأخذك إلى مهد الطبيعة حيث يمكنك الاستمتاع بالجمال البري لغابات الأمازون
الطابق الثالث، المسمى بالواحة، يدور حول ربط العقل والجسد
الطابق الثاني، المسمى "غدًا، اليوم"، يدور حول الابتكار والتكنولوجيا المتطورة
الطابق الأول مخصص للأطفال ويسمى "أبطال المستقبل". يحتوي الطابق على العديد من الأنشطة التفاعلية التي تشجع الأطفال على التعاون والإبداع
سعر التذاكر
- 149 درهم (أربع سنوات وما فوق)
- الأطفال أقل من أربع سنوات: مجانًا
(يُشترط إثبات العمر ويمكن إظهار بطاقة الهوية لفريق خدمة العملاء في المكان)
- أصحاب الهمم: مجانًا (بالإضافة إلى مقدم رعاية واحد)
(يُطلب إثبات الأهلية ويمكن إظهار الهوية لفريق خدمة العملاء في المكان)
كيفية حجز التذاكر عبر الإنترنت
- إذا كنت ترغب في تجنب الازدحام، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك حجز موعدك مسبقًا عن طريق شراء تذكرتك (تذاكرك) عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي (https://museumofthefuture.ae/en/plan-your-visit)
- اختر عدد التذاكر ثم اضغط التالي
- اختر التاريخ والوقت الذي ترغب في زيارته. هناك فترات زمنية مختلفة تبدأ من الساعة 9.30 صباحًا، مع فترات زمنية كل 30 دقيقة، حتى الساعة 7 مساءً. بمجرد الانتهاء، انقر فوق التالي
- ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة تطلب منك اسمك الأول واسم عائلتك والبريد الإلكتروني ورقم هاتفك. املأ بياناتك، وهي حقول إلزامية. ثم انقر فوق "أوافق على الشروط والأحكام" ثم انقر فوق "التالي"
- سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة الدفع. سيتعين عليك إدخال الاسم الموجود على بطاقة الخصم/الائتمان ورقم بطاقتك وشهر انتهاء صلاحية البطاقة وسنة انتهاء الصلاحية ورمز الأمان.
- بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك المتابعة إلى الدفع
- سيتم إرسال تذاكرك عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الذي قدمته
كيفية الوصول إلى هناك
يقع المكان بالقرب من جميرا أبراج الإمارات ويتصل جيدًا بنظام النقل العام الرائع في الإمارة. يمكن للضيوف ركوب الخط الأحمر للمترو والنزول في محطة أبراج الإمارات. يمكن الوصول بسهولة إلى متحف المستقبل حيث يربط جسر محطة المترو بالمكان.
يمكنك أيضًا ركوب الحافلات رقم 27 و29 وX22 إلى أبراج الإمارات
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى هناك مباشرة دون ركوب المترو أو الحافلة، هناك الكثير من سيارات الأجرة المتاحة
يمكنك استخدام سيارتك الشخصية للوصول إلى المكان واستخدام خدمات صف السيارات أو ركن السيارة في مناطق وقوف السيارات المدفوعة
يمكنك أيضًا استخدام السكوتر الكهربائي أو الدراجة للوصول إلى متحف المستقبل، وتتوفر رفوف الدراجات في منطقة ركن السيارات الذاتية
أشياء يجب تذكرها
- يجب على الزوار الوصول مبكرًا قبل الفترة الزمنية التي تم اختيارها. إذا فات الزوار، تحت أي ظرف من الظروف، فترة دخولهم، فسيساعدهم فريق المكان على استيعابهم في الفترة المتاحة التالية. ولكن تذكر أنه خلال أوقات الذروة، قد تكون التوافرية محدودة
- يجب على الزوار ارتداء ملابس مناسبة تحترم الثقافة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة
- يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو داخل المكان، ولكن يجب الانتباه إلى عدم استخدام الفلاش. يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للاستخدام الشخصي فقط وليس للاستخدام التجاري.
- قد لا يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في حالة المعارض الخاصة ويمكن للزوار الاستفسار من موظفي المكان في حالة عدم السماح بذلك
- لا يُسمح للزوار بإحضار عصا السيلفي أو الحوامل الثلاثية إلى المكان. تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الزوار الآخرين
- يحتوي المكان على خدمة الواي فاي المجانية ويمكن للزوار الاستعلام من موظفي المكان للوصول إلى خدمة الواي فاي
- في حالة فقدان أي أغراض في المكان، يمكن للزوار التواصل مع فريق خدمة العملاء في المكان
- المكان متاح للكراسي المتحركة ومتاح للزوار مجانًا. يمكن للزوار التواصل مع الموظفين لمعرفة مدى توفره. يوجد أيضًا موقف سيارات مخصص لمستخدمي الكراسي المتحركة. كما توجد مصاعد ومنحدرات ومراحيض يمكن الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة
- لا يوجد مترجمون للغة الإشارة في المكان ولكن المحتوى الصوتي متاح مع الترجمة باللغتين العربية والإنجليزية
- يوجد طابق مخصص للأطفال ويسمى "أبطال المستقبل"
- لا يسمح بإدخال الطعام أو المشروبات إلى داخل المكان
- لا يسمح بالتدخين داخل المكان