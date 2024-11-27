متحف المستقبل في دبي: دليلك الكامل للزيارة والأسعار

بالنسبة لمدينة كانت دائمًا تتطلع إلى المستقبل وكانت متقدمة جدًا على عصرها، فليس من المستغرب أن تقدم دبي لمحة عما ستبدو عليه في عام 2071. المدينة هي موطن للعديد من العجائب الهندسية، مع برج خليفة العملاق الشاهق الذي يتفوق على بقية المباني. ولكن، مع كل الفضل المستحق لأطول مبنى في العالم، فإن جائزة "أجمل مبنى في العالم" تذهب إلى متحف المستقبل الشهير. ويأتي هذا التأييد المثير من صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.