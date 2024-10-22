مبادرة إماراتية لجمع الأجهزة الإلكترونية القديمة ومساعدة الطلاب المحتاجين

ولكن، لا داعي للقلق، فقد وضعت مبادرة "تبرع بجهازك" في الإمارات العربية المتحدة تدابير أمنية صارمة للحفاظ على خصوصية بياناتك. فبعد استلام الأجهزة المُتبرع بها، سواءً كانت أجهزة كمبيوتر محمولة أو هواتف ذكية، يتم إرسالها إلى منشأة متخصصة في مسح البيانات بشكل آمن ودائم. وقد تعاون القائمون على المبادرة مع شركة "إيسايكلكس" (EcycleX) الخبيرة في هذا المجال لضمان مسح جميع البيانات الشخصية من الأجهزة قبل إعادة استخدامها.