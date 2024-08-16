"ماء الشرغوف" وحقيقة دوره في إنقاص الوزن
لا يعد تطبيق تيك توك غريباً على الاتجاهات المنتشرة، ولكن أحدث صيحة تجتاح المنصة قد تجعلك تشعر بالحيرة. تُعرف هذه الخدعة الصحية الغريبة باسم "ماء الشرغوف"، حيث يشرب منشئو المحتوى من الجيل Z أكواباً من الماء المنقوع ببذور الشيا، مدعين أنها تساعدهم على إنقاص الوزن. حصل المشروب على اسمه من مظهره غير المعتاد واللزج، حيث تكتسب بذور الشيا، عند نقعها في الماء، ملمساً هلامياً يشبه الشرغوف الصغير.
ما هو ماء الشرغوف؟
يعتمد هذا الاتجاه على مزيج بسيط من الماء وبذور الشيا وعصير الليمون. فعندما تُنقع بذور الشيا في الماء لمدة 30 دقيقة، تتمدد وتشكل طبقة سميكة. وهذه العملية تمنح المشروب قوامه المميز ولقبه.
ومع ذلك، فإن بذور الشيا ليست غريبة على عشاق الصحة. وغالباً ما يتم الإشادة بها باعتبارها غذاءً خارقاً نظراً لمحتواها العالي من الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين ومضادات الأكسدة.
تقول أحلام علي، ممارس الطب الوظيفي في "هارلي ستريت ويلبينج": "كلمة 'شيا' تعني في الواقع 'القوة' في لغة المايا. بذور الشيا، سواء كانت بيضاء أو سوداء، غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف ومضادات الأكسدة والبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مصدراً قوياً للتغذية التي تغذي أجسامنا."
لكن على تطبيق تيك توك، يركز المستخدمون في المقام الأول على قدرة البذور على امتصاص السوائل والتمدد، مما يخلق شعوراً بالشبع. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يساعد هذا في التحكم في الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن.
تقول "ديانا أوميتش"، أخصائية التغذية ومدربة الحياة في"رايت بايت" Right Bite: "فيما يتعلق بالترطيب، تشتهر بذور الشيا بقدرتها على امتصاص الماء والتمدد، وتكوين قوام يشبه الهلام. يمكن أن تساعد هذه الخاصية في تحسين الترطيب، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الليمون النكهة، مما يجعل المشروب أكثر جاذبية بشكل عام."
تكمن الفكرة وراء "ماء الشرغوف" في أن بذور الشيا الهلامية ستجعلك تشعر بالشبع، مما يقلل من الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة أو الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم. يزعم بعض مستخدمي تيك توك أيضاً أن المشروب يعمل كملين طبيعي، وينظف الجهاز الهضمي.
كيف يعمل؟
يمكن لبذور الشيا أن تمتص ما يصل إلى 10-12 ضعف وزنها من الماء، وتتمدد في المعدة لتخلق شعوراً بالشبع. يمكن أن يقلل هذا من الجوع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، ولهذا السبب يعتقد العديد من مستخدمي TikTok أنها حل سريع لفقدان الوزن.
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كما أوضح علي "يمكن أن يساعد هذا الخليط في تأخير إفراغ المعدة وتعزيز الشعور بالامتلاء والشبع، وإبطاء عملية الهضم وإطلاق السكر، مما يساعد على موازنة نسبة السكر في الدم ومستويات الطاقة لديك مع المساعدة في امتصاص الكوليسترول والسموم الغذائية من جسمك من أجل التخلص الجيد من الفضلات عبر الأمعاء."
وتُظهِر العديد من مقاطع الفيديو صناع المحتوى وهم يحتسون "ماء الشرغوف" الخاص بهم مع ادعاءات مثل "إنه يحد من شهيتك" أو "يساعد في طرد السموم". وبالنسبة للعديد من الناس، يعد هذا المشروب بديلاً جذاباً لاتجاهات الحمية الغذائية الأكثر تطرفاً، مثل عقار إنقاص الوزن Ozempic، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية غنية بالمغذيات.
تقول وفاء بوعطة، أخصائية التغذية الرياضية والمعلمة: "إن النسبة العالية من حمض اللينولينيك تجعل بذور الشيا مصدراً ممتازاً لأحماض أوميجا 3 الدهنية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن وجود حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين والميريسيتين - من بين مضادات الأكسدة الأخرى - له تأثيرات وقائية على القلب والكبد."
ومع ذلك، على الرغم من أن بذور الشيا معروفة بمحتواها العالي من الألياف المفيدة للهضم، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو عدم الراحة عند تناولها.
يضيف "أوميتش" "في حين أن بذور الشيا تقدم فوائد صحية عديدة وهي مصدر جيد للدهون الصحية، إلا أنها تحتوي أيضاً على سعرات حرارية. لذلك، من المهم حساب هذه السعرات الحرارية للحفاظ على نمط حياة متوازن وصحي."
لذا، وفقاً لعلي، فإن المفتاح هو البدء بكمية قليلة وبطيئة. "نظراً لأن بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقد تجد أمعائك صعوبة في هضمها في البداية، فابدأ بملعقة كبيرة في كوب من الماء وزد الكمية تدريجياً إلى ملعقتين كبيرتين."
الحقيقة وراء هذا الاتجاه
ويشار أيضاً إلى "ماء الشرغوف" على أنه مشروب لإنقاص الوزن على TikTok، مع تعليقات مثل "أشرب ماء الشرغوف، على أمل أن يتم اختطافي بحلول يوم الخميس" مما يسلط الضوء على ارتباطه بحلول سريعة.
ورغم أن هذا المشروب قد يقدم فوائد صحية معينة، وهو ما يثير استياء مستخدميه من جيل Z، فإنه لا يرتبط بشكل مباشر بفقدان الوزن. ويقول بواتا: "ماء الليمون مع بذور الشيا وحده لا يكفي لجعلك تفقد الوزن كما يزعم الاتجاه السائد. يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة صحي، ولكن لا ينبغي أن يحل محل العادات الصحية الأخرى. فهو لا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن إلا إذا اقترن بنظام غذائي صحي نظيف وممارسة الرياضة."
ويضيف أوميتش: "من الناحية المثالية، لا يوجد مشروب سحري يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. تتطلب إدارة الوزن الفعّالة الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والترطيب المناسب، وإدارة مستويات التوتر."
من ناحية أخرى، بالنسبة لأولئك الذين لا يفضلون تناول المشروب الرائج، يتم استخدامه أيضاً كقناع للوجه. تقول الدكتورة هاسيا الخبراء، أخصائية الأمراض الجلدية الرائدة ومؤسسة Doctor Dose، "إن وضع قناع بذور الشيا على وجهك غير فعال لأن الوجه لا يحتوي على الإنزيمات اللازمة لتكسير المعادن والفيتامينات الموجودة في البذور، مما قد يؤدي إلى تهيج البشرة وظهور البثور."
وتضيف: "استخدمي منتجات العناية بالبشرة التي تم البحث عنها واختبارها بدقة لحماية بشرتك من الخلطات الضارة الموجودة في المطبخ."
هل يكفي للترطيب؟
لذا، ما مدى فعالية "ماء الشرغوف" كطريقة للترطيب مقارنة بالمياه العادية أو غيرها من مشروبات الترطيب؟ يقول بواتا: "ماء الشرغوف" ليس مصطلحاً معترفاً به أو مدروساً علمياً في سياق الترطيب أو كطريقة للترطيب."
بشكل عام، عندما نناقش مسألة الترطيب، فإن التركيز ينصب على الماء والمشروبات التي تحتوي على إلكتروليت. ووفقاً لخبراء التغذية، فإن الماء العادي لا يزال الطريقة الأكثر فعالية ومتاحة بسهولة للترطيب لمعظم الاحتياجات، حيث يعمل على استعادة توازن السوائل بشكل مباشر دون مكونات إضافية.
يقول أوميتش "ومع ذلك، فإن الماء العادي يفوز دائماً لأنه يمتص مباشرة ولا يتطلب الهضم أو امتصاص المكونات الأخرى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن "ماء الشرغوف" خالٍ من السكر مقارنة بمشروبات الترطيب أو المشروبات الرياضية الأخرى التي قد تحتوي على السكر أو بدائل السكر."
الحكم
كما هو الحال مع العديد من الاتجاهات الرائجة، قد يقدم "ماء الشرغوف" بعض الفوائد، ولكن لا ينبغي النظر إليه باعتباره حلاً سريعاً لفقدان الوزن. يمكن لبذور الشيا أن تساعد بالفعل في الهضم والتحكم في الشهية، ولكن فقط عند استخدامها باعتدال وكجزء من نظام غذائي أوسع ومتوازن.
ويتأثر الشباب بشكل خاص بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير لأسباب عديدة، حيث يسعون غالباً إلى إيجاد حلول سريعة أو اتجاهات يؤيدها المؤثرون. وقد يؤدي هذا إلى تبني عادات قد لا تكون مدعومة بالأدلة أو مصممة لتناسب احتياجاتهم الصحية الفردية. ويقول أوميتش: "من الأهمية بمكان أن يتعامل الجميع، وخاصة الشباب، مع اتجاهات الصحة بشكل نقدي، والتحقق من المعلومات ومصادرها."
إن اتباع اتجاهات تيك توك والأنظمة الغذائية السريعة قد يشكل أيضاً مخاطر كبيرة على صحتك من خلال تقييد تناولك للطعام والتسبب في نقص الفيتامينات الحيوية. تقول الدكتورة هاسيا: "أنصح باتباع نهج شخصي لفقدان الوزن يأخذ في الاعتبار القيود والأهداف الصحية الخاصة بك؛ قد يكون من الضروري استشارة طبيبك"، مضيفة أن معظم اتجاهات تيك توك تفتقر إلى الدعم العلمي أو البحثي.
يذكر أوميتش أن الحميات الغذائية العصرية غالباً ما تتوعد بأكثر مما يمكنها تقديمه. "لم تكن أبداً حلاً لمشاكلنا الصحية. ولهذا السبب نستمر في رؤية اتجاهات قديمة وجديدة تظهر بشكل متكرر. أدت العديد من الحميات الغذائية العصرية إلى مضاعفات خطيرة لمن يتبعونها، مثل مشاكل الكلى ومشاكل صحة القلب والآثار الجانبية مثل الغثيان والصداع."
وتقول الدكتورة هاسيا إن استشارة متخصص قبل استخدام أي اتجاه ضار محتمل على تيك توك أمر بالغ الأهمية. "نحن محظوظون بوجود بعض من أفضل الأطباء في العالم في دبي، والوصول إلى المساعدة المهنية أسهل من أي وقت مضى، خاصة مع صعود الصحة الرقمية."
بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بهذا الاتجاه، لا يوجد ضرر في تجربة ماء الشيا كمشروب منعش أو معزز للألياف. ومع ذلك، فإن الاعتماد عليه فقط لفقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى توقعات غير واقعية والإفراط في الاستخدام قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها. في عالم اتجاهات تيك توك، يظل التوازن والاعتدال مفتاحاً للصحة والعافية على المدى الطويل.