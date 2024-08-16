"ماء الشرغوف" وحقيقة دوره في إنقاص الوزن

ومع ذلك، فإن بذور الشيا ليست غريبة على عشاق الصحة. وغالباً ما يتم الإشادة بها باعتبارها غذاءً خارقاً نظراً لمحتواها العالي من الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين ومضادات الأكسدة.

تقول أحلام علي، ممارس الطب الوظيفي في "هارلي ستريت ويلبينج": "كلمة 'شيا' تعني في الواقع 'القوة' في لغة المايا. بذور الشيا، سواء كانت بيضاء أو سوداء، غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف ومضادات الأكسدة والبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مصدراً قوياً للتغذية التي تغذي أجسامنا."