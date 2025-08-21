لوحات إرشادية جديدة في جميع محطات مترو دبي

وُضعت لافتات جديدة في جميع محطات مترو دبي. وقد صممت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس-إم إتش آي، هذه الخطة لتسهيل تنقلات الركاب على متن المترو والترام.
قال حسن المطوع، مدير إدارة عمليات القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات: "نفذت الفرق الفنية في مؤسسة القطارات خطة شاملة لتحديث اللوحات الإرشادية في جميع محطات الخطين الأحمر والأخضر. وفي إطار هذه الخطة، تم تركيب واستبدال حوالي 9000 لوحة إرشادية، ما تطلب حوالي 11000 ساعة عمل".
أوضح المطوع: "تضمن المشروع تحديث لافتات الدخول والخروج وتركيب لافتات جديدة عند مداخل ومخارج المحطات، حيث أصبحت لافتات الخروج الآن مُظللة بمربعات صفراء زاهية لتحسين الرؤية. كما تم إدخال مؤشرات اتجاهية أوضح على الأرصفة وملصقات أرضية لتوجيه الركاب نحو مسارات القطارات الصحيحة، مما حسّن انسيابية حركة الركاب."
إدراكًا لأهمية آداب السلوك والسلوك العام، وُضعت ملصقات في المحطات ومناطق الانتظار لتشجيع الركاب على الالتزام بالآداب العامة عند استخدام وسائل النقل العام، مما يُسهم في توفير رحلة أكثر راحة.
وأضاف: "حرصًا من هيئة الطرق والمواصلات على راحة مستخدمي مقصورات النساء والأطفال وركاب الدرجة الذهبية، والحد من الاستخدام غير المصرح به لهذه المقصورات، تم تركيب لافتات إرشادية بارزة. واستُبدلت علامات الأرضيات السابقة بلوحات شفافة باللونين الوردي والذهبي كُتب عليها "مقصورة النساء والأطفال" و"مقصورة الدرجة الذهبية" لتسهيل التعرف عليها".
ولضمان التناسق والتناغم في جميع قنوات التوجيه المرئية والصوتية، تم تطبيق هذه التحديثات أيضاً في أنظمة هيئة الطرق والمواصلات الذكية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والإعلانات الصوتية للقطارات، وإعلانات المنصات، وقنوات التواصل الاجتماعي.