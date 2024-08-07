لقاح الأنفلونزا..ضرورة صحية للطلاب قبل بدء المدارس

شدد الأطباء في الإمارات على أهمية تطعيم الطلاب ضد الأنفلونزا قبل العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية. يعد تلقي لقاح الأنفلونزا أمراً ضرورياً، لأنه لا يحمي الطلاب من المرض فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً حيوياً في منع انتشار الفيروس للآخرين.

وينتشر فيروس الأنفلونزا عادة من سبتمبر إلى أبريل، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض تنفسية تختلف حدتها من خفيفة إلى مزمنة تسببها سلالات مختلفة.