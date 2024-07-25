لاعبة الكريكيت الإماراتية حذرت منافستها بدلاً من طردها في مواجهة الهند
ليس من المعتاد أن تتصدر لاعبة من فريق الإمارات عناوين الأخبار في عالم لعبة "الكريكيت" للسيدات.
ولكن هذا ما حدث بالضبط عندما كانت اللاعبة الإماراتية الموهوبة، "فايشنافي ماهيش"، تتميز خلال مباراة كأس آسيا الأخيرة ضد الفريق الهندي المرصع بالنجوم في سريلانكا.
"فايشنافي"، التي نالت ذات مرة إشادة الأسطوري "أنيل كومبل" بفضل تسديدها للكرة ضد منافستها عندما كانت تبلغ من العمر تسع سنوات مع أول تسليم لها، وشهدت الضاربة الهندية "جيميما رودريجيز" تترك ثنيتها في نهاية غير المهاجم قبل أن تمرر الكرة.
في كتب القواعد، يحق للاعب طرد اللاعب غير المهاجم عند ترك الثنية مبكراً، على الرغم من أن اخصائيي اللعبة يعتقدون أن مثل هذا الفصل يتعارض مع روح لعبة الكريكيت.
لم تزل "فايشنافي" الكفالات، وبدلاً من ذلك حذرت اللاعبة الهندية من تكرار الخطأ.
ومن المفارقات أن الفريق الهندي أثار جدلاً كبيراً باختياره نفس طريقة الطرد خلال مباراة ليوم واحد ضد "تشارلي دين" الإنجليزي في عام 2022.
وقال الفريق الهندي إن "دين" تم تحذيره من ترك الثنية مبكراً، وهو ادعاء رفضه فريق إنجلترا فيما تبين أنها مواجهة مريرة بين مجموعتي اللاعبين.
وبعد مرور عامين، كان من الممكن أن تكون "فايشنافي" في قلب العاصفة لو أنها أزالت الكفالات.
وتقول الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً إنها تحذر دائماً الضاربين حتى في مباريات الأندية من ترك الثنية.
وقالت لصحيفة خليج تايمز: "إنه يعكس من أنا كشخص وكلاعب كريكيت. ولكن بعد قولي هذا، من المهم بالنسبة لغير المهاجم أن يظل في المقدمة، وليس فقط على المستوى الدولي. حتى في المباريات على مستوى النادي، أتأكد دائماً من أن اللاعب غير المهاجم لا يترك الثنية مبكراً".
وأضافت: "فيما يتعلق بالموضوع المثير للجدل وهو روح لعبة الكريكيت، لست متأكدة مما إذا كان من المناسب مناقشة هذا الأمر في نطاق روح لعبة الكريكيت لأن هذا محدد بوضوح في كتب القواعد".
"أعتقد أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سيصبح من المعتاد بالنسبة لغير المهاجم أن يبقى في الثنية. لكنني سأستمر في الممارسة الحالية المتمثلة في إعطاء تحذير قبل سحب الكفالات.
وشارك مجلس الكريكيت الآسيوي لاحقاً مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر "فايشنافي" وهو تجري محادثة حول ما حدث مع "جميما".
قالت "فايشنافي": "تعد "جيميما" مصدر إلهام كبير لجميع لاعبي الكريكيت الناشئين، لذلك كان شرفاً لي أن أتيحت لي الفرصة للتفاعل مع لاعبة مثلها. لقد كان لطيفاً جداً منها أن تأخذ وقتاً للتفاعل معي".
"لم أجد أي صعوبة في التحدث معها حول هذا الموضوع. أعتقد أن الفضل كله يجب أن يعود إليها لأنها جعلت المحادثة حول هذا الموضوع سهلة وبناءة للغاية.
وخسرت الإمارات العربية المتحدة جميع مبارياتها الثلاث في كأس آسيا، لكن "فايشنافي" قدمت أداءً مبهراً أمام الهنود الأقوياء خلال فترة سيئة.
وقالت: "أحلم كل يوم تقريباً باللعب في الدوري الممتاز للسيدات في الهند".
"وأنا آمل أن أحصل على فرصة، وسأعتبرها فرصة كبيرة لكوني لاعبة مشاركة في الفريق."