لاعبة الكريكيت الإماراتية حذرت منافستها بدلاً من طردها في مواجهة الهند

ليس من المعتاد أن تتصدر لاعبة من فريق الإمارات عناوين الأخبار في عالم لعبة "الكريكيت" للسيدات.

ولكن هذا ما حدث بالضبط عندما كانت اللاعبة الإماراتية الموهوبة، "فايشنافي ماهيش"، تتميز خلال مباراة كأس آسيا الأخيرة ضد الفريق الهندي المرصع بالنجوم في سريلانكا.

"فايشنافي"، التي نالت ذات مرة إشادة الأسطوري "أنيل كومبل" بفضل تسديدها للكرة ضد منافستها عندما كانت تبلغ من العمر تسع سنوات مع أول تسليم لها، وشهدت الضاربة الهندية "جيميما رودريجيز" تترك ثنيتها في نهاية غير المهاجم قبل أن تمرر الكرة.

في كتب القواعد، يحق للاعب طرد اللاعب غير المهاجم عند ترك الثنية مبكراً، على الرغم من أن اخصائيي اللعبة يعتقدون أن مثل هذا الفصل يتعارض مع روح لعبة الكريكيت.

لم تزل "فايشنافي" الكفالات، وبدلاً من ذلك حذرت اللاعبة الهندية من تكرار الخطأ.

ومن المفارقات أن الفريق الهندي أثار جدلاً كبيراً باختياره نفس طريقة الطرد خلال مباراة ليوم واحد ضد "تشارلي دين" الإنجليزي في عام 2022.

وقال الفريق الهندي إن "دين" تم تحذيره من ترك الثنية مبكراً، وهو ادعاء رفضه فريق إنجلترا فيما تبين أنها مواجهة مريرة بين مجموعتي اللاعبين.

وبعد مرور عامين، كان من الممكن أن تكون "فايشنافي" في قلب العاصفة لو أنها أزالت الكفالات.

وتقول الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً إنها تحذر دائماً الضاربين حتى في مباريات الأندية من ترك الثنية.

وقالت لصحيفة خليج تايمز: "إنه يعكس من أنا كشخص وكلاعب كريكيت. ولكن بعد قولي هذا، من المهم بالنسبة لغير المهاجم أن يظل في المقدمة، وليس فقط على المستوى الدولي. حتى في المباريات على مستوى النادي، أتأكد دائماً من أن اللاعب غير المهاجم لا يترك الثنية مبكراً".