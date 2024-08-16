"كيلي ماكولو": الإمارات غيّرت نظرتي للمال والاستثمار

المغتربة الأيرلندية "كيلي شورت ماكولو" هي مديرة الرعاية الصحية المنزلية في شركة "نيوهيلث" دبي. في عمر 42 عاماً، طورت علاقة تكافلية مع المال وتقول إن الثروة الحقيقية "تمتد إلى ما هو أبعد من الأصول النقدية"، "فهي تشمل العلاقات والصحة وتحقيق الذات"، وهنا تخبرنا عن خططها المستقبلية.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
أنا ممتنة للفرص والأمان الذي يوفره المال وأدرك الامتيازات التي تأتي مع الاستقرار المالي.
كيف برأيك تشكلت هذه العلاقة؟
عندما كنت صغيرة، لم يكن لدينا الكثير وعملت والدتي في وظيفتين للتأكد من أنها تستطيع توفير احتياجاتنا لذلك تشكلت علاقتي مع المال من خلال مراقبتها تعمل بجد لتأمينه لنا.
إذا كان عليك كتابة رسالة إلى المال، فماذا تقولين؟
أنت أداة تمكننا من تلبية احتياجاتنا وملاحقة أحلامنا وتأمين مستقبلنا. إن وجودك يجلب الأمان والراحة وفرص للتطور، ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تكون علاقتنا معقدة؛ يمكن أن يؤدي السعي وراءك إلى التوتر والقلق وحتى الخلاف. هناك أوقات أشعر فيها بالإرهاق بسبب الضغوط المرتبطة بك مثل الحاجة إلى كسب المزيد والادخار أكثر والإنفاق بحكمة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات أدرك أهميتك وقيمتك. أنت تمثل وسيلة لدعم أحبائي والاستثمار في خبراتي وتساهم في القضايا التي أهتم بها. أنت لست مجرد عملة بل رمز للعمل الجاد والمثابرة والإنجاز.
من علمك الإدارة المالية؟
علمتني حياتي العملية عن إدارة الأموال. في معظم أدواري، كان وضع الميزانية وإدارة الربح والخسارة جزءاً من الدور وأتعامل مع إدارة أموالي الشخصية والعملية بنفس الطريقة.
ما هي أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال؟
بعد طلاقي قبل 10 سنوات، وجدت نفسي في موقف حيث كان عليّ إعالة طفلي بنفسي. عدم القدرة على الاعتماد على دخل ثانٍ يعني أنني كنت بحاجة إلى تخطيط الميزانية بشكل صحيح وهنا ولدت خطة تأمين التدفق النقدي.
كيف غيّر العيش في الإمارات العربية المتحدة علاقتك بالمال؟
لقد كان العيش في الإمارات العربية المتحدة له تأثير كبير على علاقتي بالمال بسبب العديد من العوامل الفريدة المرتبطة بالمنطقة.
إن غياب ضريبة الدخل هو من بين العوامل الجاذبة للعيش في الإمارات العربية المتحدة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدخل الصافي مقارنة بالدول التي تفرض ضريبة الدخل. ونتيجة لذلك، لدينا المزيد من الدخل المتاح للتصرف فيه لتخصيصه للادخار أو الاستثمارات أو الإنفاق. كما يمكن للاقتصاد الديناميكي في الإمارات العربية المتحدة والبيئة المواتية للأعمال أن تقدم فرصاً للتقدم الوظيفي وريادة الأعمال وتراكم الثروة، ويتاح للمغتربين الاستفادة من الرواتب المرتفعة، وعروض التوظيف المربحة بالإضافة إلى الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة.
ما هو هدفك طويل الأمد فيما يتعلق بمواردك المالية؟
التقاعد بشكل مريح والقدرة على شراء عقار في وطني.
ما هو أكثر ما ندمتي عليه في ما يتعلق بالمال؟
شراء عقار خارج الخطة، كنا نعتقد أن قيمته ستتصاعد، لكن جودته كانت سيئة ولقد استرجعنا للتو أموالنا التي دفعناها مقابله.