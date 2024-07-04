كلية جديدة للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بدبي
من المقرر افتتاح كلية جديدة للإدارة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في دبي في غضون عام وسيبدأ التعيين في المنشآت الجديدة قبل ستة أشهر من الافتتاح.
أثناء حديثه مع صحيفة الخليج تايمز ، قال الدكتور "ثومبي محي الدين"، مؤسس ورئيس مجموعة ثومبي، ستبلغ الطاقة الاستيعابية لـ كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ما يقرب من 300 طالب.
وقال خلال اجتماع شركاء الصناعة الذي نظمته جامعة الخليج الطبية: "نحن نسعى للتقدم ونرغب في التطور. لقد نجحنا في التغلب على الصعوبات خلال فترة وباء كوفيد-19، والآن نحن في مرحلة النمو ونخطط للتوسع في مجال الرعاية الصحية والتعليم وغيرهم. وسنفتتح كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية - الأولى من نوعها في الإمارات ، ونخطط للافتتاح في دبي أولاً ثم استكشاف الفرص في المملكة العربية السعودية ولندن وسنغافورة في المستقبل القريب، ونعمل بجد لتحقيق ذلك".
وأضاف : "ستقدم الكلية برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب. إنها كلية صغيرة، وليس من الصعب تحقيق ذلك من الناحية المالية، وهذا قطاع جديد ومتخصص حيث لم يسبق وجود كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وسنحظى بميزة كوننا الأوائل".
وتعد مجموعة ثومبي، التي يقع مقرها في عجمان، واحدة من أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الدولة، ويعمل فيها أكثر من 3000 موظف.
وأضاف الدكتورمحي الدين أن المجموعة ستبدأ التعيين بحلول يناير 2025 وستوظف 100 متخصص وموظف إداري.
وقال : "مع وجود 6 كليات و4 معاهد و3 مراكز، تقدم 39 برنامجاً معتمداً للطلاب من 102 دولة حول العالم، تكمن قوتنا في نظامنا الصحي الأكاديمي الذي يضم 7 مستشفيات و5 عيادات و46 صيدلية و5 مختبرات".
وأوضح أن جامعة الخليج الطبية تخطط أيضاً لافتتاح فروع لها في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، كشف المؤسس أيضاً أن جامعة الخليج الطبية ستقدم دورات جديدة في العام الدراسي 2025-2026، ليصل إجمالي عدد البرامج المعتمدة إلى 45 برنامجاً، بطموح يتمثل في مضاعفة الكفاءة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن المجموعة تخطط لإنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي ودعت الطلاب ليكونوا جزءاً من ذلك.
"قال مؤسس مجموعة ثومبي: "إن ما حققناه لا يمثل سوى 15 إلى 20 % من خطتنا الاستراتيجية. يمكننا أن نصبح مجموعة ضخمة ونصنع التاريخ."
وأشار البروفيسور حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية، إلى أنهم سيقدمون برامج جديدة في الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية في مجال الرعاية الصحية.
وقال: "على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتمثل رؤيتنا في أن تكون جامعة الخليج الطبية رائدة في الابتكار والتحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم في مجالات الصحة".