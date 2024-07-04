كلية جديدة للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بدبي

وقال خلال اجتماع شركاء الصناعة الذي نظمته جامعة الخليج الطبية: "نحن نسعى للتقدم ونرغب في التطور. لقد نجحنا في التغلب على الصعوبات خلال فترة وباء كوفيد-19، والآن نحن في مرحلة النمو ونخطط للتوسع في مجال الرعاية الصحية والتعليم وغيرهم. وسنفتتح كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية - الأولى من نوعها في الإمارات ، ونخطط للافتتاح في دبي أولاً ثم استكشاف الفرص في المملكة العربية السعودية ولندن وسنغافورة في المستقبل القريب، ونعمل بجد لتحقيق ذلك".