كلمات سحرية لتعزيز التفاهم في العلاقات الزوجية

عندما أتشاجر مع زوجي، كل ما عليه فعله لإثارة غضبي هو أن يقول لي "اهدئي". يقول المعالجون إن هذه الكلمات تشبه صب الزيت على النار. وفي المقابل، عادتي السيئة هي اللجوء دوماً لعبارات مثل "أنت دائماً…" وهذا من المحرمات أيضاً.
لكن بينما من السهل تعداد التعليقات التي يجب على الأزواج تجنّبها، يبقى الأمر أصعب حين نحدد العبارات التي قد تساهم فعلاً في تقوية العلاقات، حتى أثناء الخلاف.
لذا سألتُ عدداً من معالجي الأزواج عن توصياتهم لتحسين التواصل مع الشريك. تذكّر دائماً: لا توجد عبارة واحدة سحرية صالحة لكل زمان، كما أن التوقيت ونبرة الصوت لهما أهمية كبيرة.
إبدأ أنت
غالباً ما تنشأ النزاعات عندما يحاول الطرفان أن يكونا مسموعين في الوقت نفسه، كما يقول جيمس كوردوفا، أستاذ علم النفس في جامعة كلارك ومؤلف كتاب الطريق الواعي إلى الحميمية.
قال د. كوردوفا: "نحن أشبه بخرطومي إطفاء موجهين نحو بعضنا. نقاتل بقوة أكبر لنُسمع."
لكن عبارة "ابدأ أنت" طريقة بسيطة لقلب الموقف، على حد تعبيره. فهي تشير إلى أنك ترغب حقاً بفهم منظور شريكك.
غالباً ما تحدث الجدالات الساخنة بسرعة كبيرة، كما يقول ألين سابي، أستاذ مساعد سريري في جامعة نورثويسترن. فالناس يميلون لأن يكونوا تفاعليين بسرعة، مما يتحول غالباً إلى لوم، دفاعية، انتقاد أو تجنّب.
سؤالك: "هل يمكننا أن نتمهل قليلاً؟" يحمل معنى أن لكما دوراً مشتركاً في الاستجابة بمزيد من الفضول والعناية. وهو يختلف جوهرياً عن عبارة "اهدأ"، التي قد تكون فيها نبرة إقصاء عاطفي، كما أوضح.
"أرى الأثر الذي تركته عليك."
كثير من الأزواج الذين تعالجهم تريسي دالغليش عالقون في دائرة جدال حول النوايا، كما تقول. "يقولون: لكن نيتي كانت جيدة! لماذا لا يمكنك أن تري ذلك؟"
لكن جزءاً أساسياً من التعافي من الخلاف يكمن في الاعتراف بالأثر الذي تسببت به لشريكك — سواء كنت تقصده أم لا.
هل سيكون ذلك جيدا؟
في عمله كمعالج متخصص بالعلاقات الحميمة، يطرح ستيفن سنايدر على عملائه أسئلة شخصية وحساسة. وغالباً ما يبدأ بقوله: "أحتاج أن أسألك عن … هل سيكون ذلك مناسباً؟"
ومع الوقت، يتبنى الأزواج هذه الطريقة في مخاطبة بعضهم البعض، وغالباً بنتائج ممتازة، كما يقول مؤلف كتاب حب يستحق أن يُصنع.
فمثلاً، بدلاً من الدخول مباشرة في موضوع حساس مثل عائلة الشريك، يمكن أن تقول: "أود أن أتحدث معك عن والدتك. هل سيكون ذلك مناسباً؟" هذه الأربع كلمات تنقل لطفاً واحتراماً فورياً.
"ما الذي تشعر أنني لا أفهمه بشأن تجربتك؟"
في كل علاقة تقريباً، لا يشعر أحد الطرفين بأنه مفهوم تماماً دائماً، كما يقول آدم فيشر، طبيب نفسي ومعالج للعلاقات. في لحظة نزاع، قد تقول شيئاً مثل: "القصة التي أحكيها لنفسي هي أنك لا تهتم. لكن كيف تشعر فعلياً؟"
يحذر د. فيشر من أن الأزواج يتصرفون أحياناً كما لو كانوا يقرؤون العقول. لذا فإن قولك: "أريد أن أفهم أكثر من أين تنطلق" يمكن أن يكون معززاً للشريك.
دعني أحاول ذلك مرة أخرى.
تشير لوري سانتوس، أستاذة علم النفس في جامعة ييل ومقدمة بودكاست مختبر السعادة، إلى أبحاث جون وجولي غوتمان — الباحثَين الرائدَين في مجال الزواج — التي تظهر أن الأزواج السعداء يجيدون "محاولات الإصلاح"، أي أي عبارة أو تصرف يمنع التصعيد السلبي.
قالت سانتوس: "عبارتي المفضلة هي: دعني أحاول مرة أخرى. أستخدمها كلما قلت شيئاً بطريقة خاطئة، أو خرج كلامي أكثر قسوة مما كنت أريد."
"ما الذي تحتاجه العلاقة منا الآن؟"
حين يسقط الشريكان في صراع قوى، يمكن التراجع خطوة والتفكير: الأمر لا يتعلق فقط بحاجاتي مقابل حاجاتك، كما تقول ألكسندرا سولومون، طبيبة نفسية ومقدمة بودكاست إعادة تخيل الحب.
التوقف لطرح سؤال: "ما الذي تحتاجه علاقتنا أو زواجنا الآن؟" هو تغيير في المنظور على مستوى أوسع.
قد تدرك، مثلاً، أن "هذا الزواج يحتاج أن أبطئ وأتواصل مع شريكي قبل أن أتخذ قراراً"، أو أن "الزواج يحتاج أن نحمي وقتنا معاً بشكل أفضل في المساء".
'شكرًا لك.'
الامتنان هو الأساس الذي تُبنى عليه كثير من العلاقات الصحية، كما تقول تيري كول، معالجة نفسية ومؤلفة كتاب أكثر من اللازم: دليل لكسر دائرة الاعتماد المفرط عالي الأداء.
كول غالباً ما تُكلف الأزواج الذين تعمل معهم بتبادل عبارات الشكر كواجب منزلي — وتنصحهم بممارسته في البيت أيضاً.
قالت إن هذه التقنية قد تبدو مُصطنعة، بل ومبتذلة في البداية. لكن التعبير عن الامتنان يُرسل رسالة قوية: "أنت موضع تقدير".
تم نشر المقال في صحيفة نيويورك تايمز.