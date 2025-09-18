كلمات سحرية لتعزيز التفاهم في العلاقات الزوجية

عندما أتشاجر مع زوجي، كل ما عليه فعله لإثارة غضبي هو أن يقول لي "اهدئي". يقول المعالجون إن هذه الكلمات تشبه صب الزيت على النار. وفي المقابل، عادتي السيئة هي اللجوء دوماً لعبارات مثل "أنت دائماً…" وهذا من المحرمات أيضاً.