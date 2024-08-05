"كريس فيد": من سيدني إلى النجومية والإلهام بدبي
بدأت رحلة كريستان "كريس فيد" فهد إلى النجومية في دبي بقفزة إيمانية. سعياً للهروب من ركود وظيفته الإذاعية في سيدني بأستراليا، أراد كريس استكشاف فرصاً جديدة في مدينة أصغر نسبياً تسمى دبي.
قال كريس لصحيفة "خليج تايمز"، متذكراً أيامه الأولى: "عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري، كنت أعمل في الراديو في سيدني وقد قضيت ثلاث سنوات في هذا المجال. كنت في محطة جيدة، لكنها لم تكن الأكبر، وشعرت وكأنني أصطدم بجدار صلب. قدم لي مديري "إيان غرايس"، الرئيس التنفيذي لراديو "فيرجن" الدولي، عرضاً من خيارين: كوالالمبور أو دبي."
وعندما انتقلت إلى دبي في عام 2008، لم تكن المدينة "المتألقة" التي هي عليه اليوم. كان اختيار دبي أمراً صعباً، خاصة مع محدودية المعلومات المتوفرة عن المدينة في ذلك الوقت.
وتابع قائلاً: "كوني لبنانياً وكون المسافة بيني وبين لبنان لا تتجاوز ثلاث أو أربع ساعات، اعتقدت أن هذه قد تكون فرصة رائعة لزيارة لبنان بشكل متكرر وتعلم المزيد من العربية. لذلك قررت أن أضع أمتعتي وأساعد في تأسيس أول علامة تجارية لراديو فيرجن في الشرق الأوسط لصالح السيد ريتشارد برانسون."
في حديث صريح مع صحيفة "خليج تايمز"، تحدث المقدم الإذاعي اللبناني الأسترالي، الذي فاز مؤخراً بجائزة "شخصية الواقع للعام" في لندن، عن انتقاله إلى الإمارات، وتجاوز الصعوبات المالية، ومعارك الصحة النفسية، ورحلته إلى الشهرة العالمية.
العثور على منزل في دبي
وما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كريس كان ينوي في البداية البقاء في دبي لمدة عامين فقط. ومع ذلك، كما اعترف، كانت أول 14 إلى 15 شهراً صعبة للغاية. "لقد عشت حياتي كلها في سيدني وانتقلت إلى مدينة أجنبية وحدي، دون وجود عائلة حولي. لم يكن الأمر سهلاً، ولكن بعد حوالي عام ونصف، بدأت بالتأقلم ووقعت في حب دبي والإمارات العربية المتحدة.
جاءت نقطة التحول مع دوره في إذاعة فيرجن. أصبحت استضافة برنامج Kris Fade Show أكثر من مجرد وظيفة - فقد أصبحت منصة للتواصل مع ملايين المستمعين أسبوعياً.
"تدل الرسائل والمكالمات التي نتلقاها أننا نحدث تأثيراً حقيقياً على حياة الناس. نحن نغير حياتنا وهم يغيرون حياتنا أيضاً. وأضاف: "إنها وظيفة رائعة، وهذا ما أبقاني هنا"، مسلطاً الضوء على الفرص المتاحة في هذا الجزء من العالم.
قال كريس: "دبي، والإمارات بشكل عام، هي حقاً أرض الفرص. إذا جئت إلى هنا، وعملت بجد، وكنت ذكياً، وكونت علاقات، يمكنك بالفعل العثور على تلك الفرص."
الفوز الكبير في لندن
المشاركة في "دبي بلينغ" دفعت نجم الراديو إلى الشهرة العالمية. ويقدم العرض نظرة ساحرة على أنماط الحياة الفخمة للنخبة في دبي، ويسلط الضوء على الرفاهية والدراما والمشهد الاجتماعي النابض بالحياة في المدينة.
وقد أضاف مؤخراً إلى مسيرته المهنية اللامعة بفوزه بجائزة الشخصية الواقعية للعام في حفل توزيع جوائز تلفزيون الواقع الوطني في لندن في 31 يوليو. وقال وهو يفكر في الجائزة: “لقد فوجئت بالتأكيد بالترشيح. وتحصل هذه الجوائز العالمية على أكثر من 5 ملايين صوت على مدى بضعة أشهر، وتتميز ببرامج واقعية من جميع أنحاء العالم.
كان كريس متواضعاً بسبب هذا التكريم، خاصةً لأنه أبرز عرضاً من الشرق الأوسط على الساحة العالمية. وأضاف: "كان ترشيح 'دبي بيلينغ' مصدر فخر للعرض وللمدينة نفسها. كان من المثير رؤية عرض من الشرق الأوسط يُقارن بإنتاجات كبيرة مثل 'Keeping Up with the Kardashians'".
"لقد ذهبت بهدف الاستمتاع بالتجربة ولم أتوقع الفوز. لكن الحصول على الجائزة كان أمراً رائعاً وغير متوقع. لقد كانت الليلة مذهلة، وأنا ممتن للغاية لهذه التجربة”.
التنقل بين الشهرة والعائلة
على الرغم من أنه كان بالفعل شخصية معروفة في البلاد، إلا أن الحياة بعد "دبي بيلينغ" جلبت لكريس شهرة عالمية متزايدة. قال كريس: "يوقفني الناس في الشوارع في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن المكان الذي أكون فيه – سواء في لوس أنجلوس، أو في موطني سيدني، أو هنا في لندن"، معترفاً بأن هذا المستوى من الشهرة كان جديداً حتى بالنسبة لشخص معتاد على الاهتمام العام من برنامجه الإذاعي.
وبينما فتح العرض له العديد من الفرص الجديدة، يعترف كريس بأنه كان متردداً في البداية في المشاركة في Dubai Bling . "كان ذلك بسبب الخوف من المجهول. عندما عُرض علينا العرض، لم يتم إخبارنا أنه مخصص لـ Netflix. وأوضح كريس: "أنا شخص يحب أن يعرف ما سأقوم به وأن أتحكم في مستقبلي".
"عندما تقوم بتصوير برنامج واقعي، فإنك في الأساس توقع حياتك بعيداً. وأضاف: "كل ما تفعله يتم التقاطه، وكل ما يتم عرضه يكون متاحاً ليراه الجميع"، مشيراً إلى أن همه الأساسي كان التأثير على عائلته، التي ظهرت أيضاً في العرض.
"زوجتي، التي لا تنتمي إلى صناعة الإعلام مثلي، كانت متورطة أيضاً. ظهر أطفالي عدة مرات، وكان والداي منخرطين بشدة في الموسم الأول. ولهذا السبب قلت لا في البداية؛ اعتقدت أنه ربما كان أكثر من اللازم. قال كريس: "لكن بعد المناقشات مع عائلتي، قررت المضي قدماً".
قوة قول "نعم"
عندما يتعلق الأمر باغتنام الفرص الجديدة، يؤمن كريس بشدة بضرورة الخروج من منطقة الراحة الخاصة بالفرد. "أعتقد أن الكثير منا يميل إلى قول لا بسبب الخوف من المجهول، وتجنب أي شيء يبدو خارج منطقة راحتنا."
"قبل بضع سنوات، قررت أن أكون أكثر انفتاحاً في قراراتي – ليس بقول نعم لكل شيء، ولكن بأن أكون أقل تزمّتا ً"، قال مضيفاً أن هذا النهج فتح له العديد من الأبواب، بما في ذلك دوره في "دبي بيلينغ".
"نصيحتي هي ألا تقول لا بسرعة كبيرة. خذ وقتك، وفكر في الأمر، وقل نعم أحياناً لترى إلى أين يقودك ذلك.
العمل الشاق
على الرغم من الصورة الساحرة المرتبطة بدبي بلينغ ، إلا أنه يظل راسخاً ومجتهداً. "لم أعش قط ما يسمى بحياة" بلينغ "."
"هل أملك أموالاً أكثر الآن مما كانت عليه عندما انتقلت إلى دبي؟ قطعاً. هل عملت بجد من أجل ذلك؟ نعم فعلت. وعندما انتقلت إلى هذه المدينة، لم يكن لدي أي أموال حرفياً، فقط حوالي 4000 درهم أو 5000 درهم في حسابي المصرفي.
"كان راتبي الابتدائي 13,900 درهم في الشهر، واستخدمته لدعم أطفالي. كنت أعيش في منزل قديم، ومررت بأوقات لم أتمكن فيها من دفع فاتورة المياه و الكهرباء واضطررت لأخذ قرض لدفع الإيجار"، شارك كريس هذا معبراً عن الصعوبات المالية والتحديات الشخصية التي واجهها خلال سنواته الأولى في دبي.
كانت الرحلة صعبة، لكنه أبقى رأسه منخفضاً واستمر في التركيز على أهدافه. "هل كان هناك الحظ؟ قطعاً. أعتقد أن كل من يجد النجاح لديه القليل من الحظ، لكن عليك أن تصنع حظك وفرصك الخاصة."
"بعض الناس لا يرون سوى كريس فيد اليوم - يقود سيارة جميلة، ويعيش في منزل جميل، ويسافر حول العالم. وأضاف: "لكن الأمر استغرق مني وقتاً طويلاً للوصول إلى هنا".
إلى أعلى المستويات
شارك كريس بشكل علني صراعاته مع الاكتئاب والقلق وزيادة الوزن على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم نظرة ثاقبة لرحلته من خلال عرض كل من الارتفاعات والانخفاضات التي مر بها.
"أتذكر أن وزني كان 128 كيلوغراماً وكنت أمر بأيام لا أستطيع حتى النهوض من السرير"، قال، متأملاً في كيفية تشكيل هذه التجارب له. "هذه هي التجارب التي تصقلك. أنا شخص مختلف الآن، ولدي فهم أعمق للآخرين ومعاناتهم."
ومع ذلك، فقد حول هذه النقاط السلبية إلى مصدر للقوة والإلهام، حيث أسس شركة Fade Fit، وهي شركة ناجحة للوجبات الخفيفة. "من أسوأ لحظات حياتي، قمت بتأسيس شركة Fade Fit، التي أصبحت واحدة من أسرع شركات الوجبات الخفيفة نمواً في الشرق الأوسط."
قال الرجل البالغ من العمر 44 عاماً "لو لم أواجه تلك التحديات لما اكتشفت هذا العمل أو حسّنت صحتي أو أنشأت وجباتي الخفيفة الصحية الخاصة. أحياناً تأتي أعظم الإنجازات من أصعب الأوقات في الحياة"، .
الأصالة في برامج تلفزيون الواقع
يعترف مقدم الراديو أيضاً بالصعوبات التي يواجهها البقاء صادقاً مع نفسه في عالم تلفزيون الواقع. "إنه أمر صعب لأنني أقوم بتقديم برنامج إذاعي، وأدير شركة، وأصور البرنامج. أستيقظ حوالي الساعة 4.30 صباحاً لحضور عرضي الصباحي، ويكون الالتزام بالوقت شديداً".
وأوضح: "يمكن أن يمتد التصوير لعدة ساعات لعدة أيام. لذلك، حتى إذا كنت لا تريد تصوير شيء ما، فقد قمت بالتنازل عن خصوصيتك، مما يسمح لهم بالتقاط كل شيء". "قد يعتقد بعض الناس أن ما يرونه على الشاشة هو تمثيل، لكنه ليس كذلك؛ إنه حقيقي. إنه يحدث بالفعل."
على الرغم من هذه التحديات، يهدف إلى البقاء صادقاً على الشاشة وخارجها. قال: "لن أغير شيئاً لأن هذه هي حياتي ومن أكون. حاولت أنا وزوجتي، بريانا فايد، أن نبقي الأمور على أكبر قدر من الأصالة. لم أكن أحاول أن أعيش نمط حياة لا أعيشه في الواقع".
ما هو التالي بالنسبة لكريس فيد؟
بالنسبة لكريس، تظل الأهداف عالية وواضحة: مواصلة برنامجه الإذاعي الناجح وتوسيع برنامج Fade Fit. "أريد الاستمرار في تقديم البرنامج الإذاعي رقم واحد في البلاد على راديو فيرجن."
"حتى بعد 16 عاماً من المشاركة في البرنامج، لا يزال لدي الرغبة في مواصلة الدفع. لا أريد أن أتوقف أبداً. وأريد أيضاً أن أجعل Fade Fit أكبر شركة للوجبات الخفيفة في العالم، انطلاقاً من الشرق الأوسط. قال كريس: "إنه طموح كبير، لكنني سأحاول".
ولكن فوق كل شيء، يضع دوره كزوج وأب في المقام الأول. قال: "طفلي الصغير، "كروز"، فتح قلبي مرة أخرى. ليس لأنه كان مغلقاً، ولكن يارجل أنا مغرم به جداً. أريد أن أكون إنساناً جيداً، وأباً جيداً، وزوجاً جيداً، وأن أفعل أفضل ما أستطيع".