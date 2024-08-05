"كريس فيد": من سيدني إلى النجومية والإلهام بدبي

قال كريس لصحيفة "خليج تايمز"، متذكراً أيامه الأولى: "عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري، كنت أعمل في الراديو في سيدني وقد قضيت ثلاث سنوات في هذا المجال. كنت في محطة جيدة، لكنها لم تكن الأكبر، وشعرت وكأنني أصطدم بجدار صلب. قدم لي مديري "إيان غرايس"، الرئيس التنفيذي لراديو "فيرجن" الدولي، عرضاً من خيارين: كوالالمبور أو دبي."

وعندما انتقلت إلى دبي في عام 2008، لم تكن المدينة "المتألقة" التي هي عليه اليوم. كان اختيار دبي أمراً صعباً، خاصة مع محدودية المعلومات المتوفرة عن المدينة في ذلك الوقت.