كتابة أحرف معينة تعطل شاشة ال"آيفون" الرئيسية
بالنسبة لأي مستخدم للهواتف الذكية، ربما يكون تعطل الهاتف هو الكابوس الأسوأ على الإطلاق، وهو الكابوس الذي ترغب في تجنبه بأي ثمن. ولكن ماذا لو اكتشفت أن شيئاً بسيطاً مثل كتابة بضعة أحرف على هاتفك قد يتسبب في تعطله؟
ظهرت مشكلة برمجية جديدة يمكنها أن تتسبب في تعطل الشاشات الرئيسية لأجهزة iPhone وiPad. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة تؤثر بشكل رئيسي على أولئك الذين لديهم الفضول الكافي لتجربتها على أجهزتهم.
اكتشف باحث أمن الويب كونستانتين أن الخلل يتم تشغيله عن طريق كتابة الأحرف “”:: (علامتي اقتباس مزدوجتين وعلامتي نقطتين) في ثلاثة مواقع محددة على جهاز iPhone الخاص بك، مما يتسبب في تعطل Springboard - التطبيق المسؤول عن تشغيل الشاشة الرئيسية.
سيتم إعادة تحميل جهاز iPhone الخاص بك إلى شاشة القفل إذا قمت بتمرير جميع الصفحات على الشاشة الرئيسية وكتابة الأحرف الأربعة في وظيفة البحث. سيؤدي كتابة الأحرف في شريط البحث في صفحة الإعدادات ومكتبة التطبيقات أيضاً إلى حدوث نفس المشكلة.
ادعى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن كتابة الأحرف الثلاثة الأولى فقط من شأنها أن تسبب حدوث المشكلة. في بعض الأحيان، تومض الشاشة السوداء مؤقتاً قبل إعادة التحميل إذا تم تشغيل الخلل.
على الرغم من أنه يبدو غير ضار، فمن الأفضل تجنب اختباره عمداً، مما قد يؤدي إلى حدوث أعطال في أجهزتك باهظة الثمن.
يبدو الأمر وكأنه مثير للقلق، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فإن هذا النوع من المشكلات يرتبط على الأرجح بخلل في البرنامج أو خلل في نظام التشغيل.
في الماضي، كانت هناك حالات حيث كانت بعض سلاسل الأحرف، وخاصة تلك من الأبجديات غير اللاتينية، قادرة على التسبب في سلوكيات غير متوقعة أو أعطال بسبب كيفية تعامل النظام معها.
وأبلغ باحثون موقع TechCrunch الرائد في مجال أخبار التكنولوجيا أن الخلل لا يبدو أنه يشكل أي مخاطر أمنية.
وبما أن هذه المشكلة قد تم اكتشافها، فمن المفترض أن تتمكن شركة Apple من إصدار تحديث للبرنامج لإصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، يتعين على المستخدمين توخي الحذر بشأن ما يكتبونه أو تجنب استخدام أحرف أو تسلسلات معينة معروفة بأنها تسبب المشكلة.
وبحسب تقارير متعددة، من المفترض أن يتم حل المشكلة وإصلاح الخلل في أحدث تحديث لنظام التشغيل iOS، 17.6.2.