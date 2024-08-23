كتابة أحرف معينة تعطل شاشة ال"آيفون" الرئيسية

في الماضي، كانت هناك حالات حيث كانت بعض سلاسل الأحرف، وخاصة تلك من الأبجديات غير اللاتينية، قادرة على التسبب في سلوكيات غير متوقعة أو أعطال بسبب كيفية تعامل النظام معها.