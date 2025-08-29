قواعد جديدة لصور جوازات سفر للمغتربين الهنود

ملامح الوجه:

- يجب أن تكون العيون مفتوحة وواضحة للعيان (لا يوجد شعر يغطي العينين).

- يجب أن يبقى الفم مغلقا

- الوجه بالكامل في المنظر الأمامي، الرأس في المنتصف وليس مائلاً

- يجب أن يكون الرأس بأكمله مرئيًا، من أعلى الشعر إلى الذقن