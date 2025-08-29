قواعد جديدة لصور جوازات سفر للمغتربين الهنود

سيتعين على المغتربين الهنود في دبي الذين يتقدمون بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو تجديده اتباع متطلبات الصورة الجديدة اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
وأعلنت القنصلية الهندية في الإمارة أن جميع الطلبات يجب أن تتضمن الآن صوراً فوتوغرافية تلبي معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) - وهي المعايير العالمية للهوية البيومترية ووثائق السفر.
وهذا يعني أنه سيتعين على معظم المتقدمين تقديم صور جديدة تتوافق مع المواصفات المحدثة عند تقديم أوراق جواز سفرهم.
وفيما يلي إرشادات صور جواز السفر الجديدة، وفقًا لمنظمة الطيران المدني الدولي:
صيغة الصورة: صورة ملونة على خلفية بيضاء عادية، الأبعاد 630*810 بكسل
التأطير والتكوين: لقطة مقربة للرأس وأعلى الكتفين، حيث يغطي الوجه 80-85 بالمائة من الإطار
جودة الصورة:
- لا تعديلات أو فلاتر حاسوبية
- يجب أن تكون درجات لون البشرة الطبيعية مرئية
- يجب أن لا تكون الصورة ضبابية
إضاءة:
- إضاءة متساوية وموحدة بدون ظلال
- لا يوجد انعكاسات فلاش أو وهج أو تأثير العين الحمراء
- السطوع والتباين المناسبين
ملامح الوجه:
- يجب أن تكون العيون مفتوحة وواضحة للعيان (لا يوجد شعر يغطي العينين).
- يجب أن يبقى الفم مغلقا
- الوجه بالكامل في المنظر الأمامي، الرأس في المنتصف وليس مائلاً
- يجب أن يكون الرأس بأكمله مرئيًا، من أعلى الشعر إلى الذقن
الملحقات والأغطية
- يجب إزالة النظارات لتجنب الانعكاسات
- لا يُسمح بتغطية الرأس إلا لأسباب دينية؛ ويجب أن تكون ملامح الوجه كاملة من الذقن إلى الجبهة بالإضافة إلى حافتي الوجه مرئية بوضوح.
التعبير: تعبير محايد وطبيعي
مسافة الكاميرا: يجب التقاط الصورة على مسافة 1.5 متر
ويأتي هذا التحديث تماشيا مع التوجيه الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، والذي تم توزيعه على السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم من خلال بوابة Passport Seva.
"اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ستكون الصور المتوافقة مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي مطلوبة لتقديم طلبات الحصول على جوازات السفر"، أكدت التوجيه.