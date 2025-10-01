قواعد التأشيرة الجديدة بالإمارات تجذب "الزائر الحقيقي" وتقضي على المخالفات

الآن، حتى من يتقاضون رواتب منخفضة تصل إلى 4000 درهم إماراتي يمكنهم كفالة أقاربهم من الدرجة الأولى. هذا سيُسهّل على العائلات لمّ شملها، وسيُتيح للناس القدوم إلى هنا ليس فقط للبحث عن وظائف، بل أيضًا لاستكشاف الاستثمارات واكتشاف الفرص، وحتى بدء الأعمال التجارية، كما قال.