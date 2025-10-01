قواعد التأشيرة الجديدة بالإمارات تجذب "الزائر الحقيقي" وتقضي على المخالفات

قال خبراء في صناعة السفر إن القواعد التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا بشأن الحد الأدنى للراتب للحصول على تأشيرات الزيارة من شأنها جذب المزيد من الزوار الحقيقيين إلى البلاد وتقليل حالات الهروب.
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين (29 سبتمبر/أيلول)، متطلبات الدخل للمقيمين في الدولة الراغبين في رعاية أفراد عائلاتهم وأصدقائهم.
وأصبح بإمكان المقيمين الذين يحصلون على دخل شهري قدره 4000 درهم رعاية أقاربهم من الدرجة الأولى، بينما يمكن لمن يحصلون على دخل شهري قدره 8000 درهم رعاية أقاربهم من الدرجة الثانية والثالثة، في حين يسمح الدخل الشهري البالغ 15 ألف درهم للمقيمين برعاية أصدقائهم للحصول على تأشيرات الزيارة.
ووصف سمير باجول، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كلير تريب العربية، القواعد الجديدة بأنها "خطوة إيجابية"، لأنها تسمح للأفراد بالتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات زيارة لأحبائهم وأصدقائهم مباشرة من خلال الهجرة عبر الطباعة ومراكز آمر، بدلاً من الاعتماد فقط على وكالات السفر.
قال باجول لصحيفة خليج تايمز في مقابلة: "هناك نوع من الشفافية هنا. لا يحصل الجميع على تأشيراتهم من خلال وكالات السفر، التي ترفض الطلبات أحيانًا بسبب مخاوف من إساءة استخدام (تصاريح الدخول) واحتمال فرض غرامات".
"هذا يتيح الفرصة للكفلاء الأفراد لإحضار عائلاتهم. إنها مبادرة ممتازة لأنها توضح معايير الدخل بوضوح تام، فبغض النظر عن جنسيتك، إذا كان لديك دخل معين، يمكنك إحضار عائلتك وأصدقائك"، أضاف باجول.
وأكد أن سكان الإمارات سيتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات لأحبائهم بشكل مباشر، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الزوار الحقيقيين إلى البلاد، كما سيقلل من عدد الهاربين.
وأشار أيضًا إلى أن بعض الأشخاص يواجهون أحيانًا رفضًا من وكالات السفر، نظرًا لعدم مجازفتها بتقديم ملفات شخصية معينة. وقال: "بدلًا من مواجهة هذا التحدي، أصبح بإمكان الناس الآن التقدم بطلبات التأشيرة مباشرةً من خلال تقديم وثائقهم".
وقال فيروسيخان، مدير العمليات في مركز الأعمال العربي في دبي، إن نظام التأشيرات الجديد سيجذب عدداً كبيراً من الأشخاص إلى الإمارات العربية المتحدة.
الآن، حتى من يتقاضون رواتب منخفضة تصل إلى 4000 درهم إماراتي يمكنهم كفالة أقاربهم من الدرجة الأولى. هذا سيُسهّل على العائلات لمّ شملها، وسيُتيح للناس القدوم إلى هنا ليس فقط للبحث عن وظائف، بل أيضًا لاستكشاف الاستثمارات واكتشاف الفرص، وحتى بدء الأعمال التجارية، كما قال.
وأشار إلى أنه في السابق كان على المتقدمين الاعتماد على وكلاء سفر متعددين، ولكن الآن يمكنهم التقديم بسهولة من خلال مراكز Amer أيضًا، مما يجعل العملية أكثر انسيابية وسهولة في الوصول إليها.
ويعتقد عادل تانريفردي، المالك والرئيس التنفيذي لشركة تريب فينتورا للسياحة، أن سياسات التأشيرات الجديدة ستقلل بشكل كبير من حالات الهروب في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: "إن تطبيق إجراءات تأشيرات أكثر شفافيةً وتبسيطًا يُتيح للأفراد مسارًا أوضح للعيش والعمل بشكل قانوني في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل هذه اللوائح، تُوفر الإمارات بيئةً أكثر جاذبيةً واستقرارًا للراغبين في الإقامة لفترات طويلة، مما يُقلل من إغراء تجاوز المدة المحددة أو الفرار".
علاوة على ذلك، ستُسهم إجراءات الرصد والتنفيذ الشاملة في ردع الأفراد عن انتهاك شروط التأشيرة. وهذا لا يُفيد سلامة نظام الهجرة في الدولة فحسب، بل يُفيد أيضًا شركات مثل شركتنا، حيث يُعدّ وجود قوة عاملة موثوقة وملتزمة بالقانون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام. وتُبرهن هذه السياسات على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة، كما أضاف تانريفردي.