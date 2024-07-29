قروض الطلاب في الإمارات: متطلبات وشروط

في الإمارات، بالإضافة إلى البنوك، تقدم بعض الجامعات قروضاً طلابية تتيح الطلاب فرصة متابعة دراستهم في البلاد دون الحاجة إلى القلق كثيراً بشأن الأمور المالية، كما يُعد هذا الخيار ملائماً للآباء الذين قد لا يكونون مستعدين بعد لابتعاد أبنائهم للعيش والدراسة في مكان آخر.

وبالنسبة للمواطنين الذين يتابعون تعليمهم العالي، تقدم لهم البنوك قروضاً دون فوائد، وهناك أيضاً العديد من برامج المنح الدراسية والمنح المالية التي تم وضعها لدعم مساعيهم التعليمية.

وعلى الرغم من أن البنوك تقدم القروض للطلاب المواطنين، إلا أن الكثير منها يقدم القروض أيضاً للمغتربين المقيمين في البلاد. فيما يلي دليل للحصول على قرض طلابي.