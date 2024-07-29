قروض الطلاب في الإمارات: متطلبات وشروط

بعد إكمال السنوات الدراسية كلها في الإمارات، يختار العديد من المقيمين التعليم العالي في نفس الدولة أيضاً. وعلى الرغم من برامج المنح الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعات في الإمارات، إلا أنّ متابعة التعليم العالي هنا قد يكون مكلفاً.
في الإمارات، بالإضافة إلى البنوك، تقدم بعض الجامعات قروضاً طلابية تتيح الطلاب فرصة متابعة دراستهم في البلاد دون الحاجة إلى القلق كثيراً بشأن الأمور المالية، كما يُعد هذا الخيار ملائماً للآباء الذين قد لا يكونون مستعدين بعد لابتعاد أبنائهم للعيش والدراسة في مكان آخر.
وبالنسبة للمواطنين الذين يتابعون تعليمهم العالي، تقدم لهم البنوك قروضاً دون فوائد، وهناك أيضاً العديد من برامج المنح الدراسية والمنح المالية التي تم وضعها لدعم مساعيهم التعليمية.
وعلى الرغم من أن البنوك تقدم القروض للطلاب المواطنين، إلا أن الكثير منها يقدم القروض أيضاً للمغتربين المقيمين في البلاد. فيما يلي دليل للحصول على قرض طلابي.
قد تختلف عملية التقديم ومتطلباتها من بنك لآخر ومن كلية إلى أخرى، لكن بعض الأساسيات تظل كما هي. وهي على النحو التالي:
بالنسبة للوافدين المتقدمين، يجب عليهم إبراز جواز السفر الأصلي مع نسخة منه
كشف حساب بنكي من ثلاثة إلى ستة أشهر
تأشيرة الإقامة
شهادة الراتب (بالنسبة لأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، يجب تقديم الرخصة التجارية)
بطاقة هوية الجامعة
متطلبات الرسوم من الجامعة (يجب توفيرها من قبل المؤسسة التعليمية)
قد تتطلب بعض البنوك شيك ضمان
لتقديم طلب للحصول على القرض، يجب أن يكون مقدم الطلب إما مواطناً أو مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب عليهم أيضاً استيفاء المعايير التالية:
يجب أن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 65 سنة
وفقاً لمعظم المؤسسات، يجب أن يحصل المتقدمون على حد أدنى للراتب قدره 7000 درهم. وقد يختلف هذا من بنك لآخر.
وبغض النظر عن الرسوم الدراسية، قد تغطي هذه القروض أيضاً تكاليف الإقامة والنقل وغيرها من التكاليف.
بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون الحد الأقصى للعمر عند انتهاء مدة التمويل 65 عاماً. وبالنسبة للوافدين، الحد الأقصى للعمر هو 60 عاماً.
كما تقدم بعض البنوك خيارات تأجيل الأقساط. على سبيل المثال، يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الخيار مرتين في السنة.
مدة سداد القرض التي تقدمها معظم البنوك هي ثلاث سنوات. وقد يختلف هذا من بنك لآخر.