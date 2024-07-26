قرض السيارة في دبي: الشروط والمستندات المطلوبة

بالنسبة لأولئك الذين قد لا يتمكنون من شراء سيارة دفعة واحدة، فإن الحصول على قرض يعد دائماً خياراً جيداً. تقدم البنوك في دولة الإمارات للعملاء خدمات التمويل للمركبات والسيارات. تقدم المؤسسات المالية المختلفة أنواعاً متعددة من القروض، بدءاً من قروض السيارات "الخضراء" وحتى قروض الودائع الثابتة والقروض ذات السعر الثابت.

بدءاً من الأهلية وحتى المستندات المطلوبة، إليك دليل للحصول على قرض لشراء سيارة في الإمارات العربية المتحدة.