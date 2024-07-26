قرض السيارة في دبي: الشروط والمستندات المطلوبة
في حين أن نظام النقل العام في دبي يخدم السكان بكفاءة عالية، فإن السيارة لا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بالتنقل في جميع أنحاء المدينة بسهولة وسرعة، خاصة خلال أشهر الصيف عندما تصبح درجات الحرارة المرتفعة مزعجة.
بالنسبة لأولئك الذين قد لا يتمكنون من شراء سيارة دفعة واحدة، فإن الحصول على قرض يعد دائماً خياراً جيداً. تقدم البنوك في دولة الإمارات للعملاء خدمات التمويل للمركبات والسيارات. تقدم المؤسسات المالية المختلفة أنواعاً متعددة من القروض، بدءاً من قروض السيارات "الخضراء" وحتى قروض الودائع الثابتة والقروض ذات السعر الثابت.
بدءاً من الأهلية وحتى المستندات المطلوبة، إليك دليل للحصول على قرض لشراء سيارة في الإمارات العربية المتحدة.
هل أنت مؤهل؟
في حين أن معايير الأهلية قد تختلف من بنك لآخر، إلا أن بعض المتطلبات الأساسية تظل كما هي:
يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عاماً لتقديم طلب للحصول على قرض السيارة.
تتطلب معظم البنوك أيضاً حداً أدنى للراتب قدره 5000 درهم ويطلب من المقيمين تقديم دليل على الراتب لتأكيد ذلك، وقد يختلف هذا المبلغ من بنك لآخر.
المستندات المطلوبة
إلى جانب المستندات التي تثبت امتلاك سيارة، يتعين على الفرد تقديم بعض المستندات الشخصية لتقديم الطلب.
رخصة قيادة
تسجيل السيارة
شهادة تقييم السيارة
الهوية الإماراتية الأصلية
جواز السفر والتأشيرة
3-6 أشهر من البيانات المصرفية
شهادة الراتب
وثائق بوليصة التأمين
عنوان المنزل في الوطن
سداد القروض
تختلف مدة سداد القرض من مؤسسة إلى أخرى. قد تقدم بعض المؤسسات خيار فترات سداد تصل إلى 5 سنوات، بينما قد تقدم أخرى خيار السداد خلال بضعة أشهر ويعتمد الأمر أيضاً على عمر السيارة.