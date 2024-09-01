دبي: 5 أمتار مربعة لكل شخص في العقارات السكنية

وقالت الدائرة في بيان لها: "نفذت أراضي دبي، مع شركائها الاستراتيجيين، حملات تفتيشية شاملة أسفرت عن منع 10 ملاك عقارات من التأجير والتأجير من الباطن لحين حل مشكلاتهم واستيفاء معايير الازدحام والصحة والسلامة بشكل كامل"، مضيفة أن هذه الإجراءات الحازمة جاءت بسبب المخالفات المتكررة والإنذارات بضرورة الالتزام بأنظمة الدائرة التي تعتبر حاسمة للحفاظ على الاستقرار في سوق العقارات في دبي.