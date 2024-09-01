دبي: 5 أمتار مربعة لكل شخص في العقارات السكنية
يسمح قانون دبي بوجود شخص واحد في مساحة 5 أمتار مربعة في الفلل والشقق في الإمارة. ويعتبر وجود أكثر من شخص واحد في مساحة 5 أمتار مربعة اكتظاظًا وانتهاكًا للقوانين المحلية.
وقال محمد القواسمي، الشريك العقاري في شركة التميمي وشركاه، إن الحد الأدنى لمساحة الإشغال التي يتناولها قانون البناء لبلدية دبي ينص على أنه بالنسبة للسكن أو أماكن النوم المشتركة، فإن المساحة المخصصة للفرد هي 5.0 أمتار مربعة من المساحة الصافية.
بالنسبة لسكن العمال وأماكن النوم المماثلة، تسمح السلطات التنظيمية في دبي بشخص واحد لكل 3.7 متر مربع من المساحة الصافية.
تشير المساحة الصافية إلى المساحة القابلة للاستخدام والتي يمكن للمقيم أن يشغلها ويستخدمها لأغراضه المحددة، باستثناء المناطق المشتركة والعناصر الهيكلية والمساحات التي تشغلها خدمات المبنى.
أصحاب العقارات ممنوعون
في 19 أغسطس/آب، منعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10 مالكي عقارات من تأجير عقاراتهم بسبب الازدحام ومعايير السلامة، وذلك بعد عمليات التفتيش التي قام بها شركاء الهيئة.
وقالت الدائرة في بيان لها: "نفذت أراضي دبي، مع شركائها الاستراتيجيين، حملات تفتيشية شاملة أسفرت عن منع 10 ملاك عقارات من التأجير والتأجير من الباطن لحين حل مشكلاتهم واستيفاء معايير الازدحام والصحة والسلامة بشكل كامل"، مضيفة أن هذه الإجراءات الحازمة جاءت بسبب المخالفات المتكررة والإنذارات بضرورة الالتزام بأنظمة الدائرة التي تعتبر حاسمة للحفاظ على الاستقرار في سوق العقارات في دبي.
وقال محمد القواسمي إن الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي اتخذتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للامتثال لقواعد الاكتظاظ في سوق العقارات السكنية في دبي. ويتعين على أصحاب العقارات الالتزام بحدود إشغال محددة، وضمان أن يفي عدد السكان في كل غرفة نوم بالمتطلبات القانونية.
وقال القواسمي: "إن قرار دائرة الأراضي والأملاك بمنع ملاك العقارات غير الملتزمين من التأجير يؤكد المخاطر والعقوبات المحتملة المترتبة على ذلك، بما في ذلك الغرامات الكبيرة وحظر التأجير. وهذا بمثابة تذكير حيوي لأصحاب العقارات بالحفاظ على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والإشغال لتجنب العواقب القانونية وضمان سلامة المستأجرين".
وأوضح أن الالتزام بهذه اللوائح لا يحمي أصحاب العقارات من الإجراءات القانونية فحسب، بل يساهم أيضاً في الاستقرار العام وسمعة سوق العقارات في دبي.
وأضاف الشريك في مكتب التميمي وشركاه أن "تقاسم العقارات المؤجرة دون موافقة المالك يعد خرقاً لقانون الإيجارات ويمنح المالك الحق في إنهاء عقود الإيجار بالإضافة إلى الغرامات التي تفرضها الجهات المختصة".
وتتمتع دبي بقوانين مماثلة بشأن الطاقة الاستيعابية القصوى للعقارات الأخرى مثل منافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والمدارس والكليات والمستشفيات ومرافق التخزين والمصانع.
بالنسبة للفصول الدراسية في المدارس والكليات، يُسمح لشخص واحد بمساحة 1.9 مترًا مربعًا وشخص واحد بأكثر من 4.6 مترًا مربعًا في المختبرات والمرافق المهنية.