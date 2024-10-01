قانون الإخلاء في دبي يحمي حقوق الملاك والمستأجرين

إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تلقيه إشعاراً بالدفع من المالك.

إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة خطية من المالك. في هذه الحالة، سيتم تطبيق الإخلاء على المستأجر الفرعي، الذي يحق له المطالبة بالتعويض من المستأجر الأصلي.

إذا استخدم المستأجر العقار أو سمح للآخرين باستخدامه لأغراض غير قانونية أو لأغراض تخل بالنظام العام أو الآداب.

إذا أجرى المستأجر تغييرات على العقار تؤثر على سلامته، مما يجعل من المستحيل إعادته إلى حالته الأصلية، أو تسبب عمداً في تلف العقار، أو تسبب في ضرر نتيجة الإهمال الجسيم من خلال عدم العناية به بالشكل اللازم، أو سمح للآخرين بإلحاق الضرر.

إذا استخدم المستأجر العقار لغرض مختلف عن ذلك الذي تم تأجيره من أجله، أو إذا استخدم العقار بطريقة تخالف أنظمة التخطيط والبناء واستخدام الأراضي المعمول بها في الإمارة، مما يعد خرقاً لعقد الإيجار.

إذا كان العقار معرضاً للهدم بقرار رسمي، بشرط أن يثبت المالك ذلك بتقرير فني معتمد من بلدية دبي.