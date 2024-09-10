الحياة والمعيشة
قائمة كاملة بحدود السرعة والرادارات في طرق دبي
قد يتعرض سائقو السيارات لغرامات تصل إلى 2000 درهم مع 12 نقطة سوداء بسبب السرعة الزائدة في المدينة
تطبق دولة الإمارات قواعد وأنظمة صارمة لضمان سلامة سكانها وزوارها، ومن بين هذه القواعد الغرامات الباهظة على تجاوز السرعة.
قد يتعرض سائقو السيارات لغرامات تصل إلى 2000 درهم مع 12 نقطة سوداء بسبب السرعة الزائدة في دبي. لمعرفة القائمة الكاملة لغرامات المرور في دبي، انقر هنا.
ومع ذلك، خصصت السلطات حداً أقصى للسرعة على الطرق أدناه - مما يعني أنه إذا تجاوزت الحد قليلاً، فلن يتم رصدك بواسطة الرادار. فيما يلي القائمة الكاملة للطرق، إلى جانب حدود السرعة والرادار.
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========