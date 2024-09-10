قائمة كاملة بحدود السرعة والرادارات في طرق دبي

ومع ذلك، خصصت السلطات حداً أقصى للسرعة على الطرق أدناه - مما يعني أنه إذا تجاوزت الحد قليلاً، فلن يتم رصدك بواسطة الرادار. فيما يلي القائمة الكاملة للطرق، إلى جانب حدود السرعة والرادار.