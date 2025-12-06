في 3 مدن..أبوظبي تطلق "مهرجان الصحة" لتغيير عادات السكان

أعلن مسؤولون كبار في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن أبوظبي ستطلق مهرجاناً صحياً جديداً الشهر الجاري لن يقتصر على تعزيز الحركة، والنوم، والتغذية، والرفاهية العقلية، بل سيعمل أيضاً على تتبع كيفية تغيير السكان لعاداتهم بمرور الوقت.

سيقام مهرجان الصحة على مدى ثلاثة عطلات نهاية أسبوع في أبوظبي والظفرة والعين.

سيقام مهرجان الصحة في المواقع التالية:

جزيرة الحديريات، أبوظبي: 12 – 16 ديسمبر

حديقة مدينة زايد، الظفرة: 19 – 21 ديسمبر

حديقة الجاهلي، العين: 26 – 28 ديسمبر

وقال المسؤولون إن المنصة مصممة لتغيير السلوكيات اليومية من خلال جعل الحياة الصحية "سهلة ومتاحة وجزءاً من الحياة اليومية"، ويتم تنظيمها من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة الصحة.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة، على أن جزءاً أساسياً من هذا التحول سيأتي من مراقبة المشاركة في العالم الواقعي. وقالت: "لإحداث أي تغييرات تحويلية حقيقية، نحتاج إلى بيانات. بدأنا ندرك في أي منطقة لدينا سمنة... ولماذا. هل لأن لا توجد صالة رياضية، أو مناطق للمشي، أو لأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً لم يعودوا مهتمين بتغيير عاداتهم؟"

وأضافت الدكتورة نورة أن تطبيق "صحتنا" الصحي في الإمارة سيسجل الحضور، وعدد الخطوات، ومستويات المشاركة — مما يسمح للسلطات بفهم الأماكن التي يواجه فيها السكان صعوبة في النشاط، أو الوصول، أو الوعي.

وأشارت إلى أن "صحتنا" سيصبح منصة التسجيل لأنشطة المهرجان وفعاليات العافية المستقبلية. وقالت: "سنستمر في قياس هذه الزيادة من حيث العدد والجودة،" مشيرة إلى أن المستخدمين سيتلقون تنبيهات مخصصة بناءً على خطواتهم ومعلوماتهم السريرية ومؤشرات صحية أخرى.

السعي لجعل العادات الصحية بسيطة – وغير مكلفة

قالت الدكتورة الغيثي إن العديد من الناس لا يزالون يشعرون أن التمتع بالصحة أمر "صعب" أو مكلف. "يشعر الناس... أنه يتعين عليهم الدفع، ويتعين عليهم العمل، ويتعين عليهم فعل الكثير، وأن الطعام الصحي أغلى." تهدف استراتيجية الإمارة الجديدة للعيش الصحي، التي وافق عليها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأسبوع الماضي، إلى كسر تلك الحواجز.

وقالت: "الحياة الصحية هي نمط حياة يمكن للجميع الوصول إليه في أي وقت،" وحثت السكان على رؤية الصحة على أنها متاحة وليست التزاماً مرتبطاً بالصالات الرياضية أو الاستشارات المتخصصة.

يعكس المهرجان "تضامناً" بين القطاعات الحكومية والخاصة والاجتماعية لتقريب تغيير نمط الحياة من الحياة اليومية. وأضافت: "إنه يمنح العائلات طرقاً بسيطة وملهمة لبناء عادات صحية تؤثر على نوعية الحياة على المدى الطويل،" مشيرة إلى أهميته مع اقتراب الإمارات من "عام الأسرة" في 2026.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب

تجارب غامرة حول أربعة محاور

قال المسؤولون إن المهرجان سيجمع بين العلوم والثقافة والترفيه حول أربعة محاور: الحركة، والتغذية، والنوم، والرفاهية النفسية. وستشمل التجارب مناطق للنشاط البدني، ومحطات للتغذية والطهي، ومنشآت تركز على النوم، وأنشطة للصحة العقلية.

قال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لاستراتيجية العيش الصحي، إن الهدف هو تقديم "مقاربات جديدة ومبتكرة... لمنحهم رسالة مفادها أن التمتع بالصحة أمر سهل للغاية."

ويتوقع المنظمون حضور حوالي 30,000 زائر، مع أنشطة مصممة خصيصاً لجميع الأعمار، بما في ذلك أصحاب الهمم والمساحات المخصصة للنساء فقط.

ستستضيف "بوابة الصحة" (Health Hub) المركزية الجهات الحكومية، والصالات الرياضية، والشركاء المجتمعيين، والمساهمين من القطاع الخاص، حيث تقدم ما وصفه المسؤولون بأنه تجارب تهدف إلى الاستمرار إلى ما بعد فترة المهرجان. قال مسؤول خلال المؤتمر: "التركيز هو على توسيع الأثر... لتوفير إمكانية الوصول من خلال البرامج المختلفة."

تغيير السلوك في الصميم

رداً على سؤال حول اللوائح المستقبلية، قال المسؤولون إن سياسات جديدة بموجب استراتيجية العيش الصحي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لكنهم شددوا على أن الخطوة الأولى هي تغيير السلوك.

وأوضح الدكتور الخزرجي: "السبب وراء هذه المنصة هو تغيير سلوك شعبنا. من خلال التواجد ورؤية الأشياء الحقيقية حول التغذية والنوم والنشاط، سنغير بالتأكيد سلوك شعبنا."

وتشمل الاستراتيجية الأوسع تحسينات في البنية التحتية، وبرامج المدارس وأماكن العمل، وأدوات توعية جديدة. وقال: "لن نسلب استقلالية الناس. لكننا سنجعل من السهل والمتاح أن يتمتعوا بالصحة."

يتم تشجيع السكان على الحضور مع العائلة والأصدقاء. واختتمت الدكتورة الغيثي قائلة: "كونوا سفراءنا... للمساعدة في الحد من الأمراض المزمنة، والحد من السمنة، وأن تكونوا أكثر سعادة وإنتاجية لأنفسكم ولعائلاتكم ومجتمعكم."