فواتير الهاتف: الدفع السريع من دو والتلقائي من اتصالات

إذا قمت للتو بالتسجيل في خطة الدفع الآجل، فقد لا يتعين عليك الدفع بالكامل للشهر الأول. سيتم تحصيل رسوم الأيام التي استخدمت فيها الخدمة فقط. على سبيل المثال، إذا كنت مشتركًا في خطة شهرية بقيمة 300 درهم، فإن هذا يعني 10 دراهم يوميًا. إذا بدأت في استخدام خطتك في اليوم الخامس عشر، فسيتعين عليك فقط الدفع مقابل الأيام الخمسة عشر المتبقية من الشهر. ستكون فاتورتك الأولى حينها 150 درهمًا (10 دراهم مضروبة في 15 يومًا).