فواتير الهاتف: الدفع السريع من دو والتلقائي من اتصالات
بعد فترة وجيزة من انتقالك إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن أحد الأشياء الأولى التي ستحتاج إلى معرفتها هي اتصال هاتفك المحمول. هل ستختار خطًا مدفوعًا مسبقًا أم ستشترك في خطة هاتف محمول تدفع مقابلها كل شهر؟
يختار العديد من المغتربين - وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - باقة الدفع اللاحق التي تتضمن رصيد مكالمات محلية ودولية وخدمة بيانات للإنترنت عبر الهاتف المحمول.
إذا كنت من بين المشتركين في خطة الدفع اللاحق، فيمكن أن يساعدك هذا الدليل في تسوية فواتيرك الشهرية.
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بالنسبة لمشتركي دو، يمكن دفع الفواتير عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان وبالنقد من خلال العديد من الأكشاك والمتاجر في جميع أنحاء الدولة. وفيما يلي خمس طرق للدفع:
عبر الدفع السريع
هذه إحدى أسهل الطرق لتسوية فاتورتك. لن تحتاج إلى تنزيل أي شيء أو التسجيل للحصول على أي حساب. كل ما عليك فعله هو تقديم رقم هاتفك المحمول.
انتقل إلى الموقع الإلكتروني https://www.du.ae/ وتأكد من تحديد "مستهلك" وليس "أعمال" في الشريط العلوي. أسفل هذه التسميات مباشرة، على نفس خط الشعار، ستجد علامة التبويب "الدفع السريع". حددها وسيتم توجيهك إلى الصفحة.
في صفحة الدفع السريع، سيُطلب منك إدخال رقمك. وهذا هو شكل الصفحة:
بمجرد إدخال رقمك، سيتم توجيهك إلى بوابة الدفع حيث يتعين عليك إدخال تفاصيل بطاقتك. تحقق مرة أخرى من عنوان URL الرئيسي وتأكد من أنه الموقع الرسمي الذي يبدأ بـ https://
عبر تطبيقنا
هناك طريقة أخرى لسداد فاتورتك وهي تنزيل تطبيق دو. قم بتسجيل الدخول برقمك وستتمكن من الوصول إلى العديد من الخدمات الذكية.
ستجد على الفور مبلغ فاتورتك وتفاصيلها على الشاشة الأولى للتطبيق. حدد زر "الدفع" لتسوية الفاتورة عن طريق إدخال تفاصيل بطاقتك أو من خلال محفظة هاتفك مثل Apple Pay.
الدفعات الآلية
احفظ بطاقة بنكية واربطها بحسابك لدى دو لتتمكن من سداد فواتيرك الشهرية بشكل آلي، ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال التطبيق أو من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك لدى دو عبر الإنترنت.
عبر البنوك والأكشاك
إذا كنت ترغب في استخدام النقود، يمكنك إيداع مبلغ من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، والتي عادة ما يكون لديها خيار لدفع الفواتير. كما تمتلك دو أكشاك الخدمة الذاتية في فروعها على مستوى البلاد وغيرها من الأماكن الشعبية.
عبر مكاتب الصرافة
وسيتمكن أولئك الذين يحولون الأموال عبر مكاتب الصرافة من سداد فواتيرهم لدى نفس المركز. وفيما يلي بعض المراكز المعتمدة:
- الانصاري للصرافة
- البديهية
- الغرير للصرافة
- الفردان للصرافة
- فونو
- تبادل LM
- ون موبايل
- رضا الانصاري للصرافة
يرجى ملاحظة أنه سيتعين عليك تقديم رقم حسابك.
الإجابة على أهم الأسئلة التي يطرحها مشتركو دو
هل يمكنني دفع نصف فاتورة دو عبر الإنترنت؟
يمكن إجراء الدفع الجزئي إذا كنت تدفع عبر الإنترنت. على سبيل المثال، مع الدفع السريع، سيُطلب منك تحديد المبلغ الذي ترغب في تسويته.
إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب du الخاص بك عبر الإنترنت، فسترى لوحة التحكم وتفاصيل الفاتورة وزر "الدفع" أسفل المبلغ.
بعد النقر فوق "دفع"، سيُطلب منك أيضًا إدخال المبلغ الذي ترغب في دفعه، وليس من الضروري أن يكون المبلغ الكامل.
كيف يمكنني التحقق من فاتورة دو الخاصة بي عبر الإنترنت؟
إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا، فيمكنك بسهولة تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول برقمك للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورتك.
إذا كنت تفضل التحقق من فاتورتك على جهاز كمبيوتر، فيمكنك الانتقال إلى https://myaccount.du.ae/. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب (البريد الإلكتروني وكلمة المرور)، وإذا لم يكن لديك حساب بعد، فسيتعين عليك إنشاء حساب على نفس الموقع.
اتصالات بواسطة e&
يقوم معظم مشتركي اتصالات بسداد فواتيرهم عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. ومثل دو، ابتكر مزود خدمة الاتصالات هذا طرقًا مريحة للدفع في أي وقت وفي أي مكان. وفيما يلي بعض الخيارات.
عن طريق الدفع السريع عبر الإنترنت
انتقل إلى etisalat.ae/quickpay وأدخل رقم هاتفك المحمول. سيعرض لك النظام تلقائيًا مبلغ فاتورتك. يمكنك إما سداد المبلغ بالكامل أو إدخال مبلغ محدد ترغب في تسويته. سيتم ترحيل أي رصيد متبقي إلى الفاتورة التالية.
عبر تطبيق e&UAE
قم بتنزيل تطبيق e&UAE وتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المحمول. سيتم توجيهك بعد ذلك إلى لوحة معلومات تحتوي على تفاصيل حول فاتورتك. ستجد أسفل المبلغ زر "سداد الفواتير". هنا، سيكون لديك أيضًا خيار تسوية الفاتورة بالكامل أو جزء من المبلغ فقط.
عبر الدفع التلقائي من اتصالات
هل تنسى دائمًا سداد فاتورتك؟ قد يساعدك إعداد الدفع التلقائي في حل هذه المشكلة. بفضل هذه الخدمة، سيتم خصم فاتورتك تلقائيًا من بطاقتك في تاريخ استحقاقها، لذا لن تضطر إلى القلق بشأن ذلك.
إذا كنت ترغب في تفعيل هذه الميزة، انتقل إلى https://www.etisalat.ae/online وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المحمول. ستظهر لك بعد ذلك لوحة التحكم وتفاصيل حسابك. انقر أو اضغط على علامة التبويب "حساباتي" وستجد زرًا يقول "إعداد الدفع التلقائي".
عبر e&money
لدى e& تطبيق مالي خاص به يمكن استخدامه ليس فقط لدفع الفواتير وإعادة شحن الحسابات المدفوعة مسبقًا ولكن أيضًا لتحويل الأموال دوليًا. تقبل بعض المتاجر أيضًا مدفوعات e& money. قم بتنزيل تطبيق e& money والتسجيل لاستخدام الخدمة. لاحظ أن التسجيل مجاني ولا يلزم وجود حساب مصرفي.
عبر مكالمة هاتفية
يمكن أيضًا سداد فواتير اتصالات عبر الهاتف. اتصل بالرقم 101 أو 125 للوصول إلى خدمة الدفع الآلي المجانية واختر خيار "سداد الفاتورة".
عبر البنوك
كما تتيح لك أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، فضلاً عن قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، سداد فواتير اتصالات الخاصة بك. ويمكنك إيداع مدفوعاتك النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي.
عبر الأكشاك
في فروعنا المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، توجد آلات الخدمة الذاتية التي يمكنك استخدامها للدفع.
عبر مكاتب الصرافة
تقبل المراكز التالية دفع فواتير اتصالات:
- الانصاري للصرافة
- الفردان للصرافة
- شركة اندكس للصرافة
- تبادل جوي ألوكاس
- صرف لاري
- لولو للصرافة
- رضا الانصاري للصرافة
- الإمارات العربية المتحدة للصرافة
- بورصة وول ستريت
أهم سؤال تم الرد عليه من قبل مشتركي اتصالات
كيف أحسب فاتورتي للشهر الأول؟
إذا قمت للتو بالتسجيل في خطة الدفع الآجل، فقد لا يتعين عليك الدفع بالكامل للشهر الأول. سيتم تحصيل رسوم الأيام التي استخدمت فيها الخدمة فقط. على سبيل المثال، إذا كنت مشتركًا في خطة شهرية بقيمة 300 درهم، فإن هذا يعني 10 دراهم يوميًا. إذا بدأت في استخدام خطتك في اليوم الخامس عشر، فسيتعين عليك فقط الدفع مقابل الأيام الخمسة عشر المتبقية من الشهر. ستكون فاتورتك الأولى حينها 150 درهمًا (10 دراهم مضروبة في 15 يومًا).
فيرجن موبايل
بالنسبة لأولئك الذين لديهم خطط Virgin Mobile، فإن الطريقة الأكثر ملاءمة لدفع الفواتير هي من خلال التطبيق الخاص بها.
بمجرد تنزيل التطبيق وتثبيته، سيُطلب منك تقديم تفاصيل البطاقة لشراء خطتك. سيتم بعد ذلك حفظ هذه التفاصيل للدفعات المستقبلية. ومع ذلك، لديك خيار تغييرها في التطبيق أيضًا.
هل من الممكن إجراء الدفعات اليدوية؟
بعض البطاقات المصرفية لا تسمح بالدفعات الشهرية الآلية. في مثل هذه الحالات، يمكن للمشترك الدفع يدويًا. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى التطبيق وإجراء الدفع.
يمكن لأولئك الذين لا يستخدمون وضع الدفع التلقائي أن يتوقعوا رسائل تذكير من Virgin Mobile كل شهر.