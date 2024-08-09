فقدان البصر بسبب السكري: أهمية الفحوصات الدورية للعين

حدثت الحالة نفسها مع مقيمة أخرى، حيث كانت السيدة البالغة من العمر 52 عاماً، والتي كانت مصابة بمرض السكري منذ 18 عاماً، تشكو أيضاً من فقدان تدريجي للرؤية على مدار العام الماضي، والذي تفاقم مؤخراً. وذكرت أنها واجهت صعوبة في القراءة وعدم رؤية التفاصيل، كما أنها عانت من ومضات عرضية من الضوء والعوامات في رؤيتها.