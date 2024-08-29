فعاليات مجانية وخصومات كبيرة مع ختام مفاجآت صيف دبي
يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها الاستفادة من الإجازات المحلية وتناول الطعام بأسعار أقل، وتجربة العروض الموسيقية الحية ومهرجانات الألعاب، والحصول على خصومات تسوق تصل إلى 90 في المائة مع ختام مفاجآت صيف دبي في أكبر نسخها في 1 سبتمبر.
بعد 65 يوماً من مفاجآت صيف دبي، أصبح لدى المقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرصة الأخيرة للاستفادة من العروض وحضور الحفلات الموسيقية في مختلف أنحاء المدينة، وسحوبات اليانصيب، وفعاليات اللياقة البدنية في ختام رائع تستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
جولة في المركز التجاري الداخلي
في الأول من سبتمبر، سيتحول "دبي فستيفال سيتي مول" إلى مضمار سباق، وستكون ثلاثة مسارات بطول 2.5 كيلومتر و5 كيلومتر و10 كيلومتر مفتوحة لعشاق اللياقة البدنية أو العدائين الهواة من جميع الأعمار ومستويات المهارة.
ويمكن للعدائين الركض جنباً إلى جنب مع العائلة والأصدقاء، أو محاولة تحطيم أفضل أرقامهم الشخصية. التسجيل مفتوح الآن من خلال موقع مفاجآت صيف دبي للركض الداخلي.
خصم يصل إلى 90%
يمكن للمتسوقين الحصول على خصم يصل إلى 90% في أكثر من 550 علامة تجارية عبر أكثر من 2500 منفذ بيع في التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الأذكياء شراء المستلزمات المدرسية الأساسية من خلال عروض العودة إلى المدرسة في المتاجر الرائدة.
وتستطيع العائلات أيضاً المشاركة في مهرجان الألعاب في نخيل مول، وعروض الموسيقى والأضواء والإسقاط الضوئي في دبي فستيفال سيتي مول، وأنشطة ماين كرافت في ابن بطوطة مول، وزحليقة مجانية في ميركاتو مول.
ويمكن للمتسوقين أيضاً مشاهدة شخصية مدهش المفضلة في دبي في "ذا فيو" و"دراجون مارت" في 31 أغسطس، وفي مول الإمارات في 1 سبتمبر.
أسبوع المطاعم الصيفي
في أكثر من 60 وجهة لتناول الطعام في دبي، ستقدم قوائم محدودة الإصدار أطباقاً مميزة حتى الأول من سبتمبر. وتقدم الأماكن المشاركة قوائم غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً، وقوائم إفطار مختارة مقابل 69 درهماً فقط. ويمكن القيام بالحجز عبر OpenTable للمطاعم التي تصنف من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان إلى المطاعم المفضلة في الحي.
ما الذي يحدث في دور السينما؟
يمكن للعائلات الاستمتاع بالبرنامج الأخير من العروض المناسبة للعائلات كجزء من مهرجان "موفي ماجيك" حتى الأول من سبتمبر في سينما روكسي. وفي يوم 31 أغسطس، سيقدم الفنان الكوميدي المصري صالح النواوي عرضاً كوميدياً في روكسي إكستريم في دبي هيلز مول.
كما يمكن للأطفال مشاهدة العرض الفردي للفنان الترفيهي العائلي ماجيك فيل في دبي هيلز مول في 31 أغسطس. وفي الوقت نفسه، يمكن لعشاق ليغو استكشاف نشاط ليغولاند دبي المؤقت حتى الأول من سبتمبر.
سيظهر مدهش ودانا في دور عرض روكسي للسينما في مختلف أنحاء المدينة. واحتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمدهش هذا العام، ستقدم هدايا يومية للزوار والمقيمين وهي 25 طريقة للفوز بـ 25 جائزة.
يمكن أيضاً الفوز بالجوائز من خلال حملة امسح واربح المستمرة وحملة المقاعد المحظوظة.
سحوبات اليانصيب والجوائز
ما يصل إلى مليون ميل سكاي واردز عند إنفاق 50 درهماً إماراتياً في المنافذ المشاركة، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز إضافية عند الدفع ببطاقة ائتمان شريكة وأميال ثلاثية للعملاء الجدد
مليونير شير من مفاجآت صيف دبي: اربح مليون نقطة شير أو سيارة جاكوار F Pace في سحب على الجوائز في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.
أنفق واربح في فستيفال سيتي مول بدبي: أنفق 300 درهم للحصول على فرصة للفوز بسيارات ليكزس هجينة وجوائز فورية يومية
احظ بمفاجآت الصيف: أنفق 200 درهم في مركز ميركاتو للتسوق أو تاون سنتر جميرا للحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 5000 درهم في السحوبات الأسبوعية.
أنفق واربح: أنفق 300 درهم في مدينة وافي للحصول على فرصة للفوز بعقد وأقراط من الألماس 22.2 قيراطاً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، بقيمة 70 ألف درهم.
يمكن للمتسوقين الذين يقومون بثلاث عمليات شراء في المنافذ المشاركة أيضاً الفوز بـ 10000 درهم في نقاط Tickit
يمكن للمتسوقين الفوز بسيارة GAC GS8 2024 عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في 18 مركز تسوق مشارك عبر مجموعة مراكز التسوق في دبي (DSMG)
جائزة ضخمة تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم متاحة للفوز بها لكل من يسجل الدخول إلى موقع مفاجآت صيف دبي ويسجل حتى الأول من سبتمبر
الإجازات المحلية وتناول الطعام بتكلفة أقل
تتوفر قسائم DSS Entertainer الحصرية مع 7000 عرض اشترِ واحداً واحصل على واحد مجاناً (BOGOF) سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التفعيل. مقابل 195 درهماً إماراتياً، يمكن استبدال قسائم DSS Entertainer كل يوم من أيام الأسبوع. يمكن للمستخدمين مشاركة عروض القسائم الحصرية هذه مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء.
المؤلفون والموسيقيون ونجوم الكوميديا
سيقدم شان ألحان بوليوود الخالدة على مسرح كوكا كولا أرينا في 31 أغسطس.
سيقدم الفنان الإيراني رضا صادقي حفلاً غنائياً في مسرح زعبيل في 29 أغسطس.
ستُذاع أغاني الغلاف وأناشيد الروك على مسرح كوكا كولا أرينا في الأول من سبتمبر مع الفرقة الفلبينية باروكيا ني إدغار التي من المقرر أن تؤدي عرضاً.
يمكن للمقيمين الاستمتاع بليلة من الضحك يستضيفها أول فنان كوميدي فلبيني من دول مجلس التعاون الخليجي، إيما دوماجاي، في مسرح زعبيل في 31 أغسطس، ويضم العرض الأول للفنان الكوميدي توم ألبان وعرض افتتاحي للفنانة الكوميدية العربية الأيرلندية سحر علي.
وتنتظر زوار مسرح زعبيل تجربة كوميدية أخرى مع أول ليلة كوميدية سودانية على الإطلاق في الأول
من سبتمبر، بمشاركة عوض شكسبير، وأموري، ويونغ دوني، ومحمد علي، ورزقة.
يمكن للعائلات الانضمام إلى الاحتفال المجاني بالكلمة المكتوبة والمسموعة في سيتي سنتر مردف يومي 30 و31 أغسطس مع "قصص حية" التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب. وستضم الجلسات المجانية مؤلفتي الأطفال الشهيرتين كاثي أوربان ولمياء توفيق، بالإضافة إلى عروض موسيقية آسرة.