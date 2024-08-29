فعاليات مجانية وخصومات كبيرة مع ختام مفاجآت صيف دبي

ما يصل إلى مليون ميل سكاي واردز عند إنفاق 50 درهماً إماراتياً في المنافذ المشاركة، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز إضافية عند الدفع ببطاقة ائتمان شريكة وأميال ثلاثية للعملاء الجدد

مليونير شير من مفاجآت صيف دبي: اربح مليون نقطة شير أو سيارة جاكوار F Pace في سحب على الجوائز في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

أنفق واربح في فستيفال سيتي مول بدبي: أنفق 300 درهم للحصول على فرصة للفوز بسيارات ليكزس هجينة وجوائز فورية يومية

احظ بمفاجآت الصيف: أنفق 200 درهم في مركز ميركاتو للتسوق أو تاون سنتر جميرا للحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 5000 درهم في السحوبات الأسبوعية.

أنفق واربح: أنفق 300 درهم في مدينة وافي للحصول على فرصة للفوز بعقد وأقراط من الألماس 22.2 قيراطاً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، بقيمة 70 ألف درهم.

يمكن للمتسوقين الذين يقومون بثلاث عمليات شراء في المنافذ المشاركة أيضاً الفوز بـ 10000 درهم في نقاط Tickit

يمكن للمتسوقين الفوز بسيارة GAC GS8 2024 عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في 18 مركز تسوق مشارك عبر مجموعة مراكز التسوق في دبي (DSMG)