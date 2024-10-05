فحص اللياقة الطبية قبل الزواج في الإمارات للمسلمين
قبل طباعة دعوات الزفاف وتلقي التهاني المليئة بأفضل التمنيات، يتعين على الأزواج المسلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة الخضوع لفحص اللياقة الطبية قبل الزواج.
وتهدف خدمة الاستشارة والفحص الإلزامي قبل الزواج إلى حماية صحة الأزواج والتأكد من "عدم انتقال أي عدوى محتملة بينهم"، وفقًا لإرشادات الحكومة.
الفحوصات الطبية قبل الزواج هي شرط إلزامي فقط للمسلمين الذين يريدون عقد قرانهم في البلاد، في حين لا يُطلب من المتقدمين للزواج المدني الخضوع للفحص.
يفحص هذا الاختبار الأمراض الوراثية أو المعدية أو المنقولة جنسياً. ويشمل اختبارات الأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B و C، والزهري، والأمراض الوراثية وفقر الدم.
تتوفر خدمة فحص ما قبل الزواج في مراكز الرعاية الصحية التابعة لشركة الإمارات للخدمات الصحية (EHS) في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة أو شركة صحة ودائرة الصحة في أبوظبي أو حكومة عجمان.
فيما يلي دليل حول كيفية الحصول على الخدمة عبر EHS.
المستندات المطلوبة
ثلاث صور بحجم جواز السفر مع خلفية بيضاء
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر
مرافقو ولي الأمر للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا
خطوات التقديم
يمكن تقديم الطلبات إما عن طريق موقع شركة الإمارات للخدمات الصحية أو بزيارة أي من مراكز الرعاية الصحية:
عبر موقع شركة الإمارات للخدمات الصحية
قم بزيارة موقع شركة الإمارات للخدمات الصحية ثم اختر "خدمات المرضى"
ابحث عن "الاستشارة والفحص قبل الزواج" وانقر على "بدء الخدمة"
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك أو بطاقة الإمارات العربية المتحدة
قم بملء المعلومات المطلوبة وحجز الموعد المناسب في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لـ EHS لإجراء الاختبار الخاص بك. يمكنك تعديل أو إلغاء موعدك
احصل على استشارة إلكترونية وتوجه إلى المختبر لسحب الدم
سيتم تلقي مكالمة بمجرد أن تصبح الشهادة جاهزة للاستلام
مراكز الرعاية الصحية لشركة الإمارات للخدمات الصحية
قم بزيارة المركز الصحي وتسجيل الدخول في مكتب الاستقبال
توفير التاريخ الطبي
إجراء فحص الدم المدرج في البرنامج
مدة الخدمة والرسوم
وتستغرق الخدمة خمسة أيام عمل وتبلغ تكلفتها 100 درهم لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي و250 درهم للأزواج المسلمين الآخرين.
وتشير إدارة الصحة والسلامة والبيئة إلى أنه سيتم توفير خدمة التطعيم قبل الزواج عند الحاجة إليها، وسيتم إصدار الشهادات فقط إذا أشارت نتائج الاختبار إلى اللياقة الصحية.