علاج الحالات الطارئة مجاني في مستشفيات دبي الحكومية

عندما يتم إحضار مريض لحالة طارئة، إذا لم يكن هناك حاجة إلى علاج، فيمكن للطبيب اختيار رؤية المريض دون أي تكلفة. ومع ذلك، في جميع الحالات تقريبًا، يكون العلاج ضروريًا، لذا سيُطلب من المقيمين تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم للاستفادة من التأمين الطبي الخاص بهم.