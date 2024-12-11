علاج الحالات الطارئة مجاني في مستشفيات دبي الحكومية
تتمتع دبي بأحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية تقدماً في العالم، مع تكنولوجيا قوية وأطباء ماهرين.
ويخدم نظام الرعاية الصحية الشامل - الذي يتألف من العديد من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة - سكانًا يبلغ عددهم 3.7 مليون نسمة. وفي حين تركز وزارة الصحة والوقاية على الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، فإن هيئة الصحة بدبي مسؤولة عن جميع المستشفيات الحكومية في الإمارة.
من الضروري أن يكون لدى جميع المقيمين والمواطنين خطة تأمين سارية المفعول - والتي يحصل عليها معظم المقيمين من صاحب عملهم. تعمل خطط التأمين هذه على خفض تكاليف الرعاية الصحية في البلاد بشكل كبير. ومع ذلك، يتساءل الكثيرون غالبًا عما إذا كانت المستشفيات الحكومية تقدم العلاج مجانًا.
هل المستشفيات الحكومية مجانية في دبي؟
وقال أحد موظفي مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة بدبي عبر الهاتف إن ذلك ممكن في حالات الطوارئ ولكن يعتمد على كل حالة على حدة.
عندما يتم إحضار مريض لحالة طارئة، إذا لم يكن هناك حاجة إلى علاج، فيمكن للطبيب اختيار رؤية المريض دون أي تكلفة. ومع ذلك، في جميع الحالات تقريبًا، يكون العلاج ضروريًا، لذا سيُطلب من المقيمين تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم للاستفادة من التأمين الطبي الخاص بهم.
وقال موظف مركز الاتصال إنه غالبًا ما يُطلب من المرضى دفع رسوم الاستشارة البالغة 188 درهمًا إماراتيًا.
رغم أن الرعاية قد لا تكون مجانية للبالغين، إلا أن الأطفال الذين لديهم لقاحات وبطاقات صحية صالحة يمكنهم الحصول على التطعيم مجانًا.
ما هي المستشفيات الحكومية في دبي؟
إليكم القائمة الكاملة للمستشفيات الحكومية في دبي التي تقع ضمن نطاق سلطة صحة دبي.
1. مستشفى الجليلة للأطفال
يقع هذا المستشفى في منطقة الجداف، وهو أول مستشفى متخصص للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم مستشفى الجليلة للأطفال أول صيدلية آلية في دبي ومختبرًا آليًا بالكامل.
ساعات عمل قسم العيادات الخارجية
- من الاثنين إلى الخميس
8 صباحًا - 5.30 مساءً
- الأحد
8 صباحًا - 4 مساءً
2. مستشفى دبي
يضم هذا المستشفى العديد من مراكز التميز، بما في ذلك مركز أمراض الدم والأورام، ومركز طب العيون، ومركز أمراض الروماتيزم، وهو أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقع هذا المستشفى على شارع الخليج، ويقدم خدمات شاملة في كافة التخصصات الصحية ذات الصلة باحتياجات المجتمع.
ساعات عمل قسم العيادات الخارجية
- من الاثنين إلى الخميس
7.30 صباحًا - 3.30 مساءً
- جمعة
7.30 صباحًا - 12 ظهرًا
3. مستشفى حتا
يهدف هذا المرفق الصحي متعدد التخصصات إلى توفير أعلى مستوى من الرعاية المتخصصة التي يمكن الوصول إليها للمرضى. كما يجذب موقعه الفريد في هيل بارك، حتا، المرضى من سلطنة عمان المجاورة.
ساعات عمل قسم العيادات الخارجية
- من الاثنين إلى الأحد
7.30 صباحًا - 8.30 مساءً
4. مستشفى جبل علي
بدأ مركز جبل علي للصدمات، الذي يقع في مدينة دبي الصناعية، عملياته كمركز للطوارئ والصدمات.
ساعات عمل قسم العيادات الخارجية
24/7
5. مستشفى لطيفة
كان هذا المستشفى، المعروف سابقًا باسم مستشفى الوصل، والذي يقع في الجداف، أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والولادة والأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في أكتوبر 2021، تم نقل خدمات طب الأطفال إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.
ساعات عمل قسم العيادات الخارجية
- من الاثنين إلى الخميس
7.30 صباحًا - 3.30 مساءً
- جمعة
7.30 صباحًا - 12 ظهرًا
6. مستشفى راشد
تأسس مستشفى راشد في مارس 1973، وهو أحد أكثر المستشفيات ازدحامًا في المنطقة. ويستقبل المرضى من مختلف أنحاء الدولة، حيث يشتهر بخدماته المتخصصة في علاج الصدمات والرعاية الطارئة. ويقع المستشفى في أم هرير.
ساعات عمل قسم العيادات الخارجية
- من الاثنين إلى الخميس
8 صباحًا - 2.30 ظهرًا
3 مساءً - 9.30 مساءً
- جمعة
8 صباحًا - 11.30 صباحًا