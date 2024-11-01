عطل فني يغلق مكتب المساعدة بالسفارة الهندية يومين
أعلنت البعثة الهندية في دبي، عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، عن إغلاق مكتب المساعدة الخاص ببرنامج العفو في القنصلية يومي 2 و3 نوفمبر، بسبب عطل فني.
وفي أعقاب إطلاق دولة الإمارات لبرنامج العفو عن التأشيرات لمدة شهرين في الأول من سبتمبر، أعلنت كل من السفارة الهندية في أبوظبي والقنصلية في دبي عن إجراءات عدة لمساعدة المغتربين الهنود.
وقالت السفارة أنه بإمكان المغتربين زيارة أي مركز "بي إل إس" (BLS) في إمارة أبوظبي دون ضرورة حجز موعد مسبق، بالإضافة إلى إمكانية استخراج شهادات الطوارئ من السفارة في أبوظبي أو القنصلية في دبي.
وقد أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم أمس الخميس، عن تمديد برنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدّة شهرين إضافيين، ليصبح الموعد النهائي الجديد هو 31 ديسمبر 2024.
وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج، الذي بدأ في الأول من سبتمبر، في 31 أكتوبر. وقد استغل آلاف المقيمين هذه الفرصة لتسوية وضع تأشيراتهم، حيث أعفت السلطات المخالفين من غرامات تقدر بملايين الدولارات.