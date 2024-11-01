عطل فني يغلق مكتب المساعدة بالسفارة الهندية يومين

وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج، الذي بدأ في الأول من سبتمبر، في 31 أكتوبر. وقد استغل آلاف المقيمين هذه الفرصة لتسوية وضع تأشيراتهم، حيث أعفت السلطات المخالفين من غرامات تقدر بملايين الدولارات.