عروض وجوائز في احتفالات "وايلد وادي"بيوبيلها الفضي

أعلنت حديقة وايلد وادي المائية عن احتفالاتها بالذكرى الـ 25 لافتتاح الحديقة المائية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، حيث كشفت بهذه المناسبة عن احتفالاتها لمدة شهر كامل عبر العديد من العروض والفعاليات المميزة والجوائز اليومية. وبحكم كونها الحديقة المائية الأشهر على مستوى المنطقة بإطلالاتها المميزة على الفندق الأشهر على الإطلاق فندق برج العرب، فقد قدمت حديقة وايلد وادي المائية لزوارها على مدى 25 عاما– ولازالت تقدم - أروع العروض والفعاليات والأنشطة المائية والترفيهية وأضحت المكان المفضل لمئات العائلات لما تحويه من تجارب مميزة وذكريات خالده.

فتدعو حديقة وايلد وادي المائية ضيوفها بهذه المناسبة الاحتفالية للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك حفلات الدي جيه الحية بجانب مسبح الأمواج خلال عطلة الأسبوع ما بين الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً لتوفر لهم أوقاتاً حافلة بالمتعة والمرح على أنغام الموسيقى. وستستمع العائلات بالعديد من الأنشطة المائية التي تتضمن تحدي ملء الدلو ومسابقة الأنبوب وغيرها في تمام الساعة 4:00 مساء أيام السبت من كل أسبوع، فيما يمكن للصغار الاستمتاع بالفنون والأنشطة الحرفية أيام الأحد من كل أسبوع من الساعة 3:00 مساءً وحتى 5:30 مساءً. ولمزيد من المتعة، سيكون الضيوف على موعدٍ مع العروض الحية لفرقة الطبول الإفريقية يومياً.

وبجانب إستمتاع الزوار ب30 من الزلاقات والألعاب المائية والمغامرات المتنوعة وبالمشاركة في الأنشطة المرحة والفعاليات الترفيهية المتنوعة، ستنتظرهم يوميا العديد من المفاجآت الحصرية والجوائز القيمة طوال شهر أغسطس، وذلك ضمن احتفالات حديقة وايلد وادي المائية بالذكرى الـ 25 لافتتاحها، فهناك"تحدي صندوق المفاجآت" أيام الجمعة من كل أسبوع، والذي يقدم جوائز قيمة لشخصين، إلى جانب مسابقة"تحدي العائلات" أيام السبت من كل أسبوع حيث ستفوز عائلة واحدة بجوائز قيّمة لأربعة أشخاص، بينما سيتلقى كل ضيف بمجرد وصوله للحديقة، بطاقة "أمسح وأربح" لفرصة الفوز بتذاكر لدخول أبرز وجهات دبي.

وتضم الجوائز اليومية تذاكر لدبي باركس™ آند ريزورتس وهيأكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط، وفيها موشنجيت™ دبي الذي يعد أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و منتزهريالمدريدورلد وهوأّول منتزه ترفيهي في العالم بطابع ناديالقرن ريال مدريد. كما تضم الجوائز تذاكر لدخول ريفرلاند™ دبيبجانب قسائم لتجارب طعام بمطعم الماشوه ومطعم فيفا ريستورانتِه إضافة إلى تذاكر لزيارة ذاجرينبلانيتدبي، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تحتضن اكثر من 3000 نوعاً مختلفاً من الحيوانات والنباتات. وتذاكر لروكسي سينما، دار العرض السينمائية الأكثر فخامة في دبي، وكذلك تذاكر لتجربة جولةداخل برج العرب وهي جولة حصرية لمده من 60 إلى 90 دقيقة لفندق برج العرب التحفة فنية المعمارية فريدة وتذاكرلزيارة "ذا فيو" في نخلة جميرا، والذي يقدم تجربة ذات إطلالات بديعة 360 درجة على جزيرة النخلة من ارتفاع يبلغ 240 متراً.

وستتوفر طوال فترة احتفالات حديقة وايلد وادي المائية في شهر أغسطس، العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المائية، حيث سيحظى المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة على خصم بقيمة 30% على تذاكر دخول اليوم الواحد عند الحجز عبر الموقع الالكتروني بأسعار تبدأ من 195 درهماً.أما محبي الحدائق المائية فيمكنهم الإستمتاع بالعرض الحصري للتذاكر البلاتينية السنوية والتي تقدم 12 شهرا من المتعة و المرح، إضافة إلى مسار الدخول السريع و خصومات مميزة على المأكولات و المشروبات و أسعار خاصة لمنتجات التجزئة في الحديقة و المزيد –بأسعار تبدأ من 495 درهماً.

ولمضاعفة المرح خلال احتفالات حديقة وايلد وادي المائية بالذكرى ال25 لافتتاحها، سيحظى الضيوف سواء من المقيمين بالدولة أو زائريها، الراغبين في الدخول إلى كل من حديقة وايلد وادي المائية والإستمتاع بجولة داخل برج العرب، من الحصول على خصم يبلغ 25% عند شراء التذاكر من الموقع الالكتروني، وذلك مقابل 399 درهماً. تقدم تجربة "جولة داخل برج العرب"زيارة حصرية تستغرق 90 دقيقة لتعريف الزوار بفندق برج العرب الذي يجسد تحفة فنية معمارية فريدة من نوعها، وتضم الجولة فرصة مميزه لالتقاط الصور التذكارية مع إطلالة للفندق الإستثنائية، إضافة إلى استقبال الزوار بالمشروبات المنعشة والمناشف الباردة و امكانيه الدخول الحصرية للطابق الـ25 من خلال المصاعد الزجاجية الأيقونية حيث سيتمكن الضيوف من استكشاف روعة التصاميم الداخلية البديعة للفندق والبهو الرئيسي ومنصة المراقبة التي تتيح إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق دبي الساحر.

قدمت حديقة وايلد وادي المائية 25 عاما من المرح و المتعة لزوارها من خلال رحلة مستوحاة من الثقافة العربية تضم شخصيات أسطورية مشهورة مثل جحا ومغامراته المعروفة وسندباد البحّار مستكشف الجزيرة الساحرة في بحر العرب وسط العاصفة ومغامراته في قلب المحيط - وهي القصص التي تجسد أساطير خالدة في أكثر من 30 من الزلاقات المائية والوجهات الترفيهية الفريدة الأخرى في وايلد وادي لتعود بالزمن إلى عصور ماضية مليئة بالأحداث والمغامرات. هنا، يستمتع الزوار الدائمين و كذلك الضيوف الجدد باستكشاف تجارب مليئة بالمغامرات في قلب الحديقة المائية الأكثر شهرة في المنطقة.