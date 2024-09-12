عروض مغرية لترقية "آيفون 16" في الإمارات

سلط أستانا الضوء على أهمية أحدث ابتكارات أبل، مثل الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وزر التحكم المخصص في الكاميرا، واللمسات النهائية الأنيقة المصنوعة من التيتانيوم، والتي توفر لمحبي أبل أسباباً مقنعة للترقية. وعلى الرغم من عدم وجود تغييرات جذرية، يقول أستانا: "توجد تحسينات وتغييرات كافية لإبقاء الاهتمام بهواتف آيفون حياً. والأهم من ذلك، أن آبل تظل في طليعة السباق نحو الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة التي تعمل على شريحة جديدة فائقة الأداء."