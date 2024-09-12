عروض مغرية لترقية "آيفون 16" في الإمارات

مع اقتراب موعد إطلاق هاتف آيفون 16 الذي طال انتظاره في 20 سبتمبر، تستعد متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة لتقديم مجموعة من عروض الاستبدال الجذابة للمقيمين. تقدم هذه المتاجر للعملاء خصومات تصل إلى 70% على قيمة هواتف آيفون القديمة، بالإضافة إلى مكافآت إضافية تصل إلى 100 درهم على الطرازات الأقدم، مما يجعل ترقية الهواتف إلى آيفون 16 أكثر جذباً في الإمارات.
وتتضمن أحدث المنتجات التي أعلنت عنها شركة آبل التشكيلة المرتقبة بشدة من ايفون 16، بالإضافة إلى آبل واتش سيريز 10 والترا 2، وايربودز 4، وايربودز برو 2، وايربودز ماكس . تم الكشف عن جميع هذه المنتجات خلال حدث آبل الذي أقيم في 9 سبتمبر تحت عنوان "غلو تايم ".
مع بدء الطلبات المسبقة الرسمية لهاتف آيفون 16 يوم الجمعة 13 سبتمبر، وبدء عمليات التسليم لجميع المنتجات بحلول 20 سبتمبر، تشهد شركات التجزئة مثل جمبو للاكترونيات و"ايروس غروب" طلباً مرتفعاً بالفعل. تستعد هذه الشركات لزيادة مبيعات كبيرة مع اقتراب موعد الإطلاق.
وفي حديثه مع صحيفة خليج تايمز، سلط "فيكاس تشادها"، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للاكترونيات، الضوء على الحماس الذي يرافق كل إطلاق جديد لهاتف آيفون. قال تشادها: "تواصل سمعة آبل في الابتكار المستمر جذب قاعدة عملاء مخلصين مع كل إصدار جديد. نجحت آبل حقاً في تحسين تجربة المستخدم من خلال الألوان الجريئة الجديدة وميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة وزيادة حجم الشاشة."
ولتلبية احتياجات السوق الإماراتية المتمرسة في مجال التكنولوجيا، حيث تحظى الأجهزة المتميزة بتقدير كبير، قدمت جمبو للإلكترونيات برنامجين رئيسيين لتسهيل الترقية إلى آيفون 16: برنامج إعادة الشراء المضمون وبرنامج الاستبدال. يتيح برنامج إعادة الشراء المضمون للعملاء الحصول على ما يصل إلى 70% من قيمة هواتف آيفون الخاصة بهم عند استبدال أجهزتهم خلال العام الأول، مع انخفاض القيمة على مدار السنوات التالية. وقال تشادها: "يضمن هذا البرنامج للعملاء الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند ترقية أجهزتهم في المستقبل."
بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج الاستبدال للعملاء استبدال هواتف آيفون القديمة أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بجهاز آيفون 16 الجديد. يقدم البرنامج مكافأة قدرها 100 درهم على عمليات الاستبدال لهواتف آيفون 15 و14 و13 طوال شهر سبتمبر.
تقدم هذه البرامج قيمة كبيرة للمستهلكين، مما يمكنهم من الترقية بأسعار مدروسة . وقال تشادها : "نريد أن نضمن حصول العملاء على أفضل قيمة ممكنة عند ترقية أجهزتهم"، مضيفاً أن برنامج الاستبدال مفيد بشكل خاص لأولئك الذين قد يكونون قد فاتتهم عروض إعادة الشراء من جمبو في السنوات السابقة."
وعلى نحو مماثل، أعرب "راجات أستانا"، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إيروس، عن حماسه لإطلاق هاتف آيفون 16 الجديد. وقال أستانا: "يعد إطلاق هاتف آيفون الجديد محفزاً رائعاً للسوق بطيئ الحركة، وهو يتماشى تماماً مع موسم المبيعات المرتفع خلال العطلات وفترة الأعياد."
وللاستفادة من هذه الإثارة، تقدم مجموعة إيروس مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك برامج المقايضة الجذابة، وبرامج التمويل السهلة، وحزم آبل كار. وقال أستانا: "نريد أن نمنح المستهلكين المزيد من القيمة مقابل أموالهم. من خلال تقديم دعم مبيعات وخدمات خبير، نضمن أن يشعر العملاء بالثقة في قرارات الشراء الخاصة بهم."
تسعى كل من شركة جمبو للإلكترونيات ومجموعة إيروس إلى وضع نفسيهما بشكل استراتيجي لجذب اهتمام المستهلكين الراغبين في الترقية إلى هاتف آيفون 16. من خلال التركيز على تعظيم القيمة عبر عروض الاستبدال وبرامج إعادة الشراء ودعم العملاء من الخبراء، تستعد هاتان الشركتان لجعل الانتقال إلى أحدث جهاز رائد من آبل سلساً وبأسعار معقولة قدر الإمكان لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.
سلط أستانا الضوء على أهمية أحدث ابتكارات أبل، مثل الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وزر التحكم المخصص في الكاميرا، واللمسات النهائية الأنيقة المصنوعة من التيتانيوم، والتي توفر لمحبي أبل أسباباً مقنعة للترقية. وعلى الرغم من عدم وجود تغييرات جذرية، يقول أستانا: "توجد تحسينات وتغييرات كافية لإبقاء الاهتمام بهواتف آيفون حياً. والأهم من ذلك، أن آبل تظل في طليعة السباق نحو الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة التي تعمل على شريحة جديدة فائقة الأداء."
هذا صحيح حيث كان أحد الإعلانات البارزة في حدث "جلوتايم" هو تقديم آبل انتلجنس ، وهو نظام ذكاء اصطناعي متطور مدمج في اي او اس 18.1 واي باد او اس 18.1 وماك او اس سيكيوا 15.1، والمقرر إطلاقه في أكتوبر. يوفر آبل انتلجنس تحسينات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل أدوات الكتابة المتقدمة والإشعارات الأكثر ذكاءً وقدرات البحث عن الصور الأكثر قوة، كل ذلك مع الحفاظ على معايير الخصوصية القوية لشركة آبل .
كما حصل المساعد الرقمي Siri على ترقية كبيرة مع واجهة جديدة وتكامل أعمق للنظام، مما يتيح له تتبع سياق المهام. ستتوفر الإصدارات المترجمة في البداية باللغة الإنجليزية الأمريكية، ومن المتوقع إطلاقها في ديسمبر، مع إضافة لغات جديدة في عام 2025. تهدف آبل انتلجنس إلى تبسيط المهام اليومية مع ضمان خصوصية المستخدم، من خلال المعالجة على الجهاز و"الحوسبة السحابية الخاصة" للمهام الأكثر تعقيداً.
يتوفر هاتفا آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بأربعة ألوان: الأسود، الأبيض، الطبيعي، والتيتانيوم الصحراوي، بأسعار تبدأ من 4299 درهماً إماراتياً و5099 درهماً إماراتياً على التوالي. سيتوفر هذان الهاتفان للطلب المسبق يوم الجمعة 13 سبتمبر من الساعة 4 مساءً، وسيكونان متاحين في المتاجر بدءاً من 20 سبتمبر في الإمارات العربية المتحدة. أما هاتفا آيفون 16 وآيفون 16 بلس، فستبدأ أسعارهما من 3399 درهماً إماراتياً و3799 درهماً إماراتياً على التوالي.
يمكن الآن طلب واتش سيريز10، بسعر يبدأ من 1,599 درهماً إماراتياً، مع توفرها اعتباراً من 20 سبتمبر. تتوفر آبل واتش الترا 2 للطلب المسبق، بسعر يبدأ من 3,199 درهماً إماراتياً، مع إصدار هيرميز بسعر 5,649 درهماً إماراتياً.
أما بالنسبة لأجهزة الأذن، فيمكن للعملاء الآن الطلب المسبق على ايربودز 4 مقابل 549 درهماً إماراتياً (749 درهماً إماراتياً مع إلغاء الضوضاء النشط)، واير بودز برو 2 مقابل 949 درهماً إماراتياً، وايربودز ماكس مع شحن يو اس بي - سي مقابل 2099 درهماً إماراتياً.