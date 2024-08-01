عروض صيفية مغرية في دبي

يقدم مقهى "سبايس كاب" "Space Cup" عرضاً صيفياً رائعاً، حيث يمكنك الاستمتاع بوجبة مشبعة مقابل 1 درهم. نعم، هذا صحيح، عند شراء وجبة واحدة، يمكنك الحصول على أخرى، سواء كانت برجر مع بطاطا مقلية أو بيتزا أو حتى أفوكادو على التوست، مقابل درهم واحد فقط. وبدرهم واحد آخر، يمكنك تدليل نفسك بمشروب صيفي خاص.

يتوفر هذا العرض خلال الساعة السعيدة، من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً، الأحد والسبت حتى سبتمبر.

هل تتساءل عن الأشياء الرائجة الأخرى في جميع أنحاء المدينة؟ حسناً، هناك الكعك. خاصةً الكعكة المميزة من "شوغرمو" "SugarMoo"، التي تخبئ صوراً بداخلها، مما يجعل منها الهدية الأمثل.

هل تبحث عما ينعشك في هذا الحر؟

لا تبحث كثيراً، ليس هناك ما هو أحسن من الكرك المثلج الشهير في دبي.

أما إذا كنت ترغب في تجربة شيء رائج عالمياً والذي سيكون مناسباً لتصويره ونشره على الإنستغرام، فعليك بخبز الأنسجة الكوري الذي وصل حديثاً إلى الإمارات. هذا الخبر رقيق وناعم، وتجده متوفراً لدى مخبز "يامانوتي" "Yamanote Atelier" في أبوظبي ودبي، ويأتي مع ثلاث أنواع من التغميسات.