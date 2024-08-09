عروض سفر مغرية تجذب سكان الإمارات: أسعار تبدأ من 999 درهماً
مع اقتراب العطلة الصيفية من نهايتها، يسارع المقيمون في الإمارات إلى الاستفادة منها قدر الإمكان من خلال عروض السفر في اللحظة الأخيرة. ويقول خبراء السفر إن العديد من رحلات السفر منخفضة التكلفة إلى البلدان التي تتيح للمقيمين الحصول على تأشيرة عند الوصول تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب.
قال سفير محمود، المدير العام لشركة "سمارت ترافيلز" : "تم حجز جميع عروضنا الترويجية الشهيرة في اللحظة الأخيرة لشهر أغسطس إلى أذربيجان وجورجيا وكينيا بالكامل. يريد الناس الاستفادة القصوى من عطلاتهم قبل إعادة فتح المدارس، لم يتبق سوى أسبوعين فقط حتى يتمكن طلاب المدارس في الإمارات العربية المتحدة من الاستمتاع بإجازتهم الصيفية. وتفتح معظم المدارس أبوابها في 26 أغسطس".
وبحسب "ريكانت بيتي"، المؤسس المشارك لشركة " إيسي ماي تريب"EaseMyTrip، فقد شهدت منصة السفر ارتفاعاً في الحجوزات. وقال: "لاحظت EaseMyTrip زيادة بنسبة 20-30 في المائة في الحجوزات مقارنة بالعام السابق، إلى وجهات أقرب إلى الإمارات العربية المتحدة مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا". "لقد لاحظنا أيضاً توجهاً كبيراً بين المسافرين من الإمارات العربية المتحدة الذين يسعون إلى الهروب إلى وجهات أكثر برودة. كما أن شهر أغسطس هو الشهر الأرخص لحجز رحلات الذهاب والإياب".
سارع للاستمتاع بالطقس الممطر والخضرة
ويختار العديد من المقيمين السفر إلى صلالة للاستمتاع بالطقس هناك. وقال سفير: "ينتهي موسم الخريف قريباً، لذا يسارع الناس للاستمتاع بالطقس الممطر والخضرة. تبدأ أسعارنا من 999 درهماً إماراتياً ونشهد طلباً مرتفعاً للغاية عليها. وهناك رحلات سفر أخرى شهيرة للانغكاوي وبينانغ وتايلاند، تبدأ جميعها من 3999 درهماً إماراتياً".
وقال "كونال نانيك"، مدير شركة "ماركوبولو هوليديز"، إن المقيمين الآخرين في الإمارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن رحلات في اللحظة الأخيرة في أغسطس يختارون سريلانكا وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان. وأضاف: "تتمتع دول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان بتراث ثقافي غني وجمال طبيعي مذهل. يمكن أن تتراوح تكلفة الرحلات الشاملة لمدة 4-5 أيام إلى هذه البلدان بين 4000 و4500 درهم للشخص الواحد. يمكن أن تتراوح تكلفة الجمع بين بلدين بين 5500 و6500 درهم. توفر سريلانكا مناظر طبيعية متنوعة مثالية للأزواج والعائلات. يمكن أن تكلف الرحلة هناك لمدة خمسة أيام [بين] 3500 و4000 درهم للشخص الواحد".
وأطلقت" إيسي ماي تريب" EasyMyTrip عروض سفر خاصة في اللحظة الأخيرة على الرحلات الجوية والفنادق. وقال ريكانت: "نقدم خصماً يصل إلى 500 درهم على الرحلات الجوية في اتجاه واحد وذهاباً وإياباً. تبدأ رحلات العطلات لدينا إلى وجهات شهيرة مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وسنغافورة من 999 درهماً فقط".
الوجهات الشعبية
هناك العديد من العوامل التي يأخذها المقيمون في الإمارات العربية المتحدة بعين الاعتبار عند اختيار مكان لقضاء العطلة في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وقت الرحلة والتكاليف والصفقات.
وقال كونال: "معظم هذه الوجهات عبارة عن رحلات قصيرة المدى من الإمارات، مما يجعلها مثالية للسفر الآني. إن الجمع بين الدول المجاورة مثل جورجيا وأرمينيا، وقيرغيزستان وكازاخستان، أو صربيا والبوسنة في رحلة تستغرق من 7 إلى 10 أيام يوفر للمسافرين تجربة أكثر ثراءً وتنوعاً. يتيح لهم هذا النهج توفير تكاليف الرحلات الجوية من خلال الوصول إلى بلد والمغادرة من آخر، وبالتالي تجنب الحاجة إلى العودة إلى نفس المنطقة في المستقبل. إنها طريقة فعالة لاستكشاف ثقافات ومناظر طبيعية ومعالم متعددة في رحلة واحدة، والاستفادة القصوى من خط سير سفرهم".
وقال ريكانت إن المنصة تشهد العديد من العملاء الذين يحجزون عروض اللحظة الأخيرة. وأضاف: "هذه العروض مخصصة بشكل أكبر لرحلات العطلات حيث يجمع عملاؤنا الخدمات لتناسب خطط سفرهم في اللحظة الأخيرة، في حين أن الحجوزات المسبقة أكثر شيوعاً في الرحلات الجوية. أفضل 5 وجهات على بوابتنا هي الهند وسنغافورة وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا".