عروض سفر مغرية تجذب سكان الإمارات: أسعار تبدأ من 999 درهماً

وقال كونال: "معظم هذه الوجهات عبارة عن رحلات قصيرة المدى من الإمارات، مما يجعلها مثالية للسفر الآني. إن الجمع بين الدول المجاورة مثل جورجيا وأرمينيا، وقيرغيزستان وكازاخستان، أو صربيا والبوسنة في رحلة تستغرق من 7 إلى 10 أيام يوفر للمسافرين تجربة أكثر ثراءً وتنوعاً. يتيح لهم هذا النهج توفير تكاليف الرحلات الجوية من خلال الوصول إلى بلد والمغادرة من آخر، وبالتالي تجنب الحاجة إلى العودة إلى نفس المنطقة في المستقبل. إنها طريقة فعالة لاستكشاف ثقافات ومناظر طبيعية ومعالم متعددة في رحلة واحدة، والاستفادة القصوى من خط سير سفرهم".