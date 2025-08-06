عبء مالي: تكاليف المواقف تدفع سكان بالإمارات للتخلي عن السيارات الثانية

امتلاك سيارة في الإمارات لا يعني فقط دفع مصاريف الوقود والصيانة، بل يشمل أيضًا دفع رسوم مواقف السيارات. وبالنسبة لبعض العائلات، أصبح امتلاك سيارتين عبئًا ماليًا أكثر منه وسيلة راحة، مع ارتفاع تكاليف المواقف وتحويل المزيد من الأماكن في المدن إلى مناطق مواقف مدفوعة.

أفاد العديد من السكان لـ"خليج تايمز" بأنه في عدة مبانٍ سكنية، يُخصص موقف واحد فقط لكل شقة، وفي غالب الأحيان يكون بمقابل مالي. وغالبًا ما تُركن السيارة الثانية في مواقف عامة مدفوعة أو في مناطق مواقف شوارع، مما يجعل العائلات تدفع أكثر من 300 درهم شهريًا لكل سيارة لركنها.

محمد أبو حمدان، وهو مواطن أردني مقيم في منطقة النهدة في الشارقة، قال إنه يدفع 300 درهم شهريًا مقابل موقف سيارة واحدة داخل المبنى لعائلة مركباتهم. ولكن هذا لا يكفي.

قال: "زوجتي تستخدم السيارة أيضًا للعمل، ولدينا سيارة ثانية، لكن المبنى لا يخصص لنا موقفًا ثانيًا". وأضاف: "لذا اضطررنا لإيجاد موقف عام قريب وندفع 250 درهمًا إضافية شهرياً. نحن ننفق 550 درهمًا شهريًا فقط لركن سيارتين".

تمتلك العائلة أيضًا سيارة ثالثة يستخدمها ابنهم للذهاب للجامعة. "لا نستطيع تحمل دفع رسوم مواقف ثلاث سيارات، لذلك إما أنه يستخدم النقل العام عند الإمكان أو نعتمد على مشاركة السيارات. بصراحة، لم نتخيل أن رسوم المواقف وحدها ستكلفنا كل هذا عندما اشترينا سياراتنا."

منذ بداية أبريل، تم تطبيق تعرفة متغيرة على المواقف العامة في دبي. خلال ساعات الذروة (من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا ومن 4 مساءً حتى 8 مساءً)، تبلغ رسوم المواقف المميزة 6 دراهم في الساعة، بينما تبلغ رسوم المواقف العادية 4 دراهم في الساعة. أما الأسعار خارج أوقات الذروة فتبقى كما هي دون تغيير.

"تحول بلا ضغوط"

قرر بعض السكان أن تكلفة المواقف مرتفعة جدًا، فباعوا السيارة الأقل استخدامًا.

عمران باتيل، مدير في متجر صغير بمول في البرشاء بدبي، يقيم في ديرة، قال إن عائلته باعت السيارة الثانية لتجنب مشاكل المواقف. قال: "كان لدينا سيارتان، وموقف واحد فقط في المبنى، وكنا ندفع 400 درهم شهريًا للسيارة الثانية، وكانت دومًا معرضة للغرامات."

ولكن بيع السيارة لم يؤثر كثيرًا على حياتهم لأن المنزل ومكان العمل قريبان من محطات المترو. قال: "زوجتي تستخدم المترو الآن للذهاب إلى العمل، ووفّرنا ليس فقط على رسوم المواقف بل على الوقود والصيانة كذلك. كان هذا التغيير بلا ضغوط."

وأضاف: "إذا انتقلنا من مكان إقامتنا الحالي، قد نفكر في شراء سيارة أخرى، لكن في الوقت الحالي نحن سعداء بسيارة واحدة."

اشتراكات المواقف

بالنسبة للذين لا يعيشون بالقرب من خطوط المترو، قد يكون التخلي عن السيارة الثانية خيارًا صعبًا لكن ذلك لا يخلو من التضحيات. لتجنب المعاناة اليومية من البحث عن موقف، بدأت بعض العائلات في الاستفادة من اشتراكات مواقف السيارات الشهرية التي توفرها السلطات.

عبد الهادي، تاجر فواكه مجففة ومكسرات إيراني مقيم في مردف، اشترك مؤخرًا في اشتراك موقف منطقة A. قال: "للسيارة الثانية، ندفع 500 درهم شهريًا مقابل اشتراك يشمل مناطق A, B, C, D في دبي. هذا وفر علينا الكثير."

وأضاف: "من خلال اشتراك منطقة A، يمكننا ركن السيارة بالقرب من منزلنا في 251C أو D، وهي متاحة في أي وقت. أينما نذهب للعمل أو التسوق أو زيارة أصدقاء، لا نحتاج للقلق بشأن رسوم المواقف بالساعة أو إعادة التعبئة."