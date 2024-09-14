طلب البطاقة الصحية في الإمارات: المتطلبات والخطوات

في الأساس، تعمل البطاقة الصحية كتصريح للوصول إلى الخدمات الطبية بأسعار معقولة، مما يضيف طبقة إضافية من الدعم لمساعدتك على إدارة حياتك في الإمارات العربية المتحدة بشكل أكثر راحة. مع بطاقة صحية من هيئة الصحة والسلامة والبيئة، يمكنك الاستفادة من خصم بنسبة 20 في المائة على جميع خدمات هيئة الصحة والسلامة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت من أصحاب الهمم، فإن البطاقة الصحية تمنحك إمكانية الوصول المجاني إلى جميع خدمات هيئة الصحة والسلامة والبيئة.