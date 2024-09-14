طلب البطاقة الصحية في الإمارات: المتطلبات والخطوات
قد يكون العيش في الإمارات متطلباً للغاية، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، وقد يؤثر سلباً على صحتك في بعض الأحيان. ولهذا السبب فإن الحصول على تأمين صحي أمر بالغ الأهمية؛ فهو يوفر لك راحة البال، مع العلم أنك محمي مهما حدث.
سواء كان صاحب العمل قد زودك بتأمين صحي أم لم يكن لديك تأمين بعد، فبصفتك مواطناً أو مقيماً في دولة الإمارات ، لديك أيضاً خيار التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية. تمنحك هذه البطاقة الصادرة عن هيئة الإمارات للخدمات الصحية (EHS) إمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية وتساعد في جعل الرعاية الطبية أقل تكلفة في المستشفيات الحكومية.
في الأساس، تعمل البطاقة الصحية كتصريح للوصول إلى الخدمات الطبية بأسعار معقولة، مما يضيف طبقة إضافية من الدعم لمساعدتك على إدارة حياتك في الإمارات العربية المتحدة بشكل أكثر راحة. مع بطاقة صحية من هيئة الصحة والسلامة والبيئة، يمكنك الاستفادة من خصم بنسبة 20 في المائة على جميع خدمات هيئة الصحة والسلامة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت من أصحاب الهمم، فإن البطاقة الصحية تمنحك إمكانية الوصول المجاني إلى جميع خدمات هيئة الصحة والسلامة والبيئة.
ولمساعدتك في اجتياز هذه العملية، إليك دليل كامل حول كيفية التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية، بدءًا من المستندات المطلوبة وحتى الخطوات المتضمنة في الطلب.
الأهلية
إذا كنت مواطناً إماراتياً أو مواطناً من دول مجلس التعاون الخليجي أو مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنت مؤهل للتقدم بطلب للحصول على هذه الخدمة.
متطلبات
بالنسبة لأصحاب الهمم، المتطلبات هي كما يلي:
تقرير طبي خلال 3 أشهر من منشأة حكومية
جواز سفر
هوية الإمارات
إذا كنت مقيما وترغب في الحصول على بطاقة صحية، فلن تحتاج إلا إلى إبراز بطاقة هويتك الإماراتية سارية المفعول. إذا كنت مواطنًا إماراتيًا، فسوف تحتاج إلى إبراز بطاقة هويتك الإماراتية بالإضافة إلى نسخة من دفتر العائلة.
صحة
إذا كنت مواطنًا من دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، فستكون بطاقتك الصحية صالحة لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، إذا كنت مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فستكون البطاقة صالحة لمدة عام واحد فقط.
مصاريف
بالنسبة لأصحاب الهمم، تبلغ رسوم التقدم بطلب الحصول على البطاقة الصحية 50 درهمًا إماراتياً، بينما يدفع مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة 50 درهمًا إماراتيًا.
وسيتعين على الوافدين دفع 100 درهم لإصدار البطاقة الصحية، بالإضافة إلى 15 درهماً إضافية لنموذج طلب الصحة والبيئة.
كيفية التقديم
ما عليك سوى الدخول إلى موقع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية EHS الإلكتروني (ehs.gov.ae) واتباع الخطوات السهلة التالية للتقدم بطلب للحصول على بطاقتك الصحية:
انقر فوق "خدمات المرضى"
انقر فوق "إصدار بطاقة صحية" ثم "ابدأ الآن"
تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
تأكيد طلب المصادقة من هاتفك
اختر فئة الرعاية الصحية الخاصة بك حسب جنسيتك
انقر فوق "تطبيق"
سيتم سؤالك عما إذا كنت تتقدم بطلب نيابة عن نفسك أو نيابة عن شخص ما، ثم انقر فوق الخيار الذي ينطبق
في علامة التبويب "الرجاء تحديد نوع التطبيق"، انقر فوق "جديد"
انقر فوق "وثيقة الهوية"
يمكنك مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك أو إدخال تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك يدويًا
في مربع معلومات المركز الصحي، قم بملء تفاصيل طلبك
بمجرد الانتهاء، انقر فوق "متابعة" حتى يتم توجيهك إلى خطوة الدفع
بمجرد الموافقة على الدفع الخاص بك، سوف تتلقى تأكيدًا عبر رسالة نصية قصيرة
بمجرد الموافقة على طلبك، سيتم ربط بطاقة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بك تلقائيًا ببطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك
إذا وجدت أن القيام بالأشياء على هاتفك أكثر ملاءمة، فيمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية من خلال التطبيق EHS:
تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
اضغط على "الخدمات" ثم انتقل إلى "إصدار بطاقة صحية"
اختر "التقدم بطلب للحصول على الخدمة" ثم اضغط على "تسجيل حساب جديد"
في علامة التبويب "التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية"، اختر الفئة التي تريدها - سواء كنت مواطنًا إماراتيًا أو مواطنًا من دول مجلس التعاون الخليجي أو وافدًا أو من أصحاب الهمم. اختر الفئة التي تناسبك، ثم انقر فوق "التقدم بطلب".
في علامة التبويب "التقدم بطلب"، اختر "أنا مقدم الطلب" أو "نيابة عن شخص ما". انقر على الخيار الذي ينطبق.
في نوع التطبيق، اضغط على "جديد"
ستتلقى إشعارًا للتحقق من صحة جميع التفاصيل. بعد التحقق من معلوماتك، انقر فوق "متابعة".
سيتم بعد ذلك نقلك إلى صفحة معلومات طلب البطاقة الصحية لمراجعة تفاصيلك للمرة الأخيرة.
بمجرد تأكيد كل شيء، انقر فوق "متابعة" مرة أخرى، وسيتم توجيهك إلى خطوة الدفع.
بمجرد الموافقة على الدفع الخاص بك، سوف تتلقى تأكيدًا عبر رسالة نصية قصيرة
بمجرد التأكيد، سيتم ربط بطاقة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بك تلقائيًا ببطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك
وقت المعالجة
بمجرد تأكيد الدفع، ستتلقى إشعارًا يفيد بموافقة طلبك. وهذا يعني أن بطاقتك الصحية أصبحت الآن نشطة ومرتبطة تلقائيًا ببطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك.
إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية PoD، فسوف يستغرق الأمر ما بين سبعة إلى 30 يومًا حتى يتم ربط بطاقتك الصحية ببطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك.
صالح في مرافق الصحة والسلامة والبيئة
تجدر الإشارة إلى أن البطاقة الصحية صالحة فقط في المرافق الصحية التي تديرها شركة الإمارات للصحة العامة، بما في ذلك مركز دبي للصحة العامة، ومركز الرفاع الصحي في الشارقة، ومستشفى مسافي في الفجيرة، ومركز فلج المعلا للعلاج الطبيعي في أم القيوين، ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، ومركز الفحص الطبي للإقامة في النعيمية في عجمان، ومركز التشخيص الجيني وفحص حديثي الولادة في أبوظبي، وغيرها الكثير.
للعثور على مرافق الصحة والسلامة والبيئة القريبة منك، قم بزيارة موقع الصحة والسلامة والبيئة الإلكتروني، وانقر فوق "الخدمات" واختر "مرافق الرعاية الصحية".