طرق مبتكرة للاحتفال بأعياد ميلاد الموظفين في بيئة العمل
السؤال: ما هي أفضل الطرق للاحتفال بأعياد ميلاد الموظفين؟
الإجابة: في المكتب، لا يقتصر الاحتفال بعيد الميلاد على إضافة شمعة أخرى إلى الكعكة: بل يتعلق الأمر بجعل كل عضو في الفريق يتألق مثل النجم الخارق في يومه الخاص! بدافع الفضول لمعرفة كيف تضفي الشركات المختلفة القليل من البهجة الإضافية، تواصلت مع الأصدقاء والزملاء في مختلف القطاعات لاكتشاف كيف تجعل أماكن عملهم أعياد الميلاد مميزة.
هدية الوقت
إن البطل المتوج في دوري أعياد الميلاد هو هدية الوقت، وهو ليس مجرد يوم إجازة، بل يوم يمكن أخذه في شهر عيد الميلاد. وهذا يشبه بطاقة عطلة شخصية من الشركة، مما يمنح الموظفين حرية الاحتفال بشروطهم الخاصة.
إبداعات مخصصة
في شركات مستحضرات التجميل وأسلوب الحياة، تحظى سلال الهدايا المخصصة المليئة بمنتجات الشركة بشعبية كبيرة. هذه الهدايا المصممة خصيصًا لا تسعد الموظفين فحسب، بل وتعزز أيضًا الرابطة التي يشعر بها الموظفون بالعلامة التجارية التي يساعدون في بنائها. إنها طريقة مدروسة لقول "نحن نقدرك" - بلمسة شخصية.
بسيطة ولكنها قوية
في بعض الأحيان، قد تتفوق عبارة "عيد ميلاد سعيد" البسيطة في اجتماع فريق أو بطاقة موقعة من زملاء العمل على أي حفل فاخر. إن الاعتراف بأن الفريق يتذكر يومك بالفعل (بدون تذكيرات على فيسبوك!) هو ما يهم حقًا.
يوجد في العديد من المكاتب صندوق مجتمعي حيث يشارك الجميع في شراء كعكة وبطاقة تهنئة وأحيانًا حتى هدية صغيرة. يضيف هذا الجهد الجماعي لمسة دافئة وشاملة للاحتفال، مما يجعل الجميع يشعرون بأنهم جزء من الاحتفالات.
الغداء مع الرئيس
إن بعض الموظفين محظوظون بوجود مديرين يصطحبون الفريق لتناول الغداء في عيد ميلاده، وذلك بفضل الشركة. إنها طريقة رائعة للخروج من روتين العمل وإضافة ذكرى خاصة إلى التجارب المشتركة للفريق.
فن التخصيص
ما هي القاعدة الأولى في دليل نادي أعياد الميلاد؟ تعرف على جمهورك! تمامًا مثل تفضيلات الكعك، تختلف رغبات أعياد الميلاد. قد يشعر بعض الأشخاص بغبار الجنيات في الهواء في عيد ميلادهم، بينما يفضل آخرون إيماءة أكثر هدوءًا.
فقط اسأل! من المهم أن تتذكر أن الجميع لا يرتدون قبعات الحفلات بنفس الطريقة. تختلف التفضيلات بسبب نمط الحياة أو الدين أو ببساطة لأسباب شخصية. الحيلة هي التأكد من عدم شعور أي شخص بالاستبعاد مع احترام المشاعر الفردية. الاحتفال لا يعني التوحيد - بل يعني التأكد من شعور الجميع بالتقدير والتقدير.
يُظهِر هذا التنوع في الاحتفالات أن جوهر الأمر عندما يتعلق الأمر بأعياد الميلاد هو التقدير. سواء كان ذلك احتفالًا كبيرًا أو لفتة خفية، فإن الهدف هو جعل كل موظف يشعر بالتقدير والاحترام وأنه جزء حقيقي من الفريق. ففي نهاية المطاف، فإن مكان العمل الذي يحتفل معًا يزدهر معًا!
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.