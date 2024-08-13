طرق حجز سيارات الأجرة في الإمارات
لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها الوقوف والانتظار على جانب الطريق لطلب سيارة أجرة في الإمارات العربية المتحدة. ورغم أنه لا يزال بإمكانك القيام بذلك، إلا أنه من المتوقع أن يمر بك بعض سائقي سيارات الأجرة، لأنهم في أغلب الأحيان في طريقهم لالتقاط راكب حجز رحلة مسبقاً.
ولا تزال طوابير سيارات الأجرة موجودة في أماكن شهيرة مثل مراكز التسوق والمطارات والفنادق والمعالم السياحية الرئيسية، ولكن بالنسبة لمعظم المناطق في جميع أنحاء الإمارات السبع، فمن الأفضل استدعاء سيارة أجرة من خلال قنوات مختلفة، إما عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.
وتختلف منصات حجز سيارات الأجرة من إمارة إلى أخرى. فإذا كنت تعيش في دبي، على سبيل المثال، فقد تكون معتاداً على التمرير عبر تطبيق معين للحصول على رحلة. ولكن إذا كنت تعيش في أبو ظبي، فيجب عليك تنزيل تطبيق منفصل أو الاتصال بخط ساخن. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار سيارات الأجرة ليست موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يلي دليل لكل إمارة:
ابوظبي
هناك طريقتان للحصول على سيارة أجرة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة:
اتصل على الرقم 600535353 واتبع الإرشادات الصوتية. ورغم أن هذه الطريقة سهلة ومريحة، فإن أحد العيوب الرئيسية هو أنك لن تتمكن من تتبع رحلتك في الوقت الفعلي.
قم بتنزيل تطبيق تاكسي أبوظبي وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المحمول. يأتي الحجز عبر الإنترنت بالعديد من الفوائد. بالإضافة إلى تتبع رحلتك، سيكون لديك فكرة عن تكلفة الأجرة وستتمكن من اختيار نوع سيارة الأجرة التي تناسب احتياجاتك (يمكن أن تكون عادية أو عائلية أو سبعة مقاعد أو واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة).
أجرة التاكسي في أبو ظبي:
تختلف الأسعار في عاصمة الإمارات العربية المتحدة حسب الوقت من اليوم. بالنسبة لسيارات الأجرة الفضية (القياسية)، إليك الأسعار:
من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً
- سعر التخفيض: 5 درهم
- لكل 1 كم: 1.82 درهم
- لكل دقيقة انتظار: 50 فلس
- الحد الأدنى للأجرة: 12 درهمًا
- رسوم الحجز: 4 درهم
من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً
- سعر التخفيض: 5.50 درهم
- لكل 1 كم: 1.82 درهم
- لكل دقيقة انتظار: 50 فلس
- الحد الأدنى للأجرة: 12 درهمًا
- رسوم الحجز: 5 درهم
بالنسبة لسيارات الأجرة في المطار، الأسعار أعلى:
من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً
- سعر التخفيض: 20 درهمًا
- لكل 1 كم: 1.82 درهم
- لكل دقيقة انتظار: 50 فلس
- رسوم الحجز: 4 درهم
من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً
- سعر التخفيض: 20 درهمًا
- لكل 1 كم: 1.82 درهم
- لكل دقيقة انتظار: 50 فلس
- رسوم الحجز: 5 درهم
دبي
وضعت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة هدفًا لها يتمثل في رقمنة حجوزات سيارات الأجرة وتحويل خدمات حجز سيارات الأجرة عبر الشوارع إلى خدمات حجز إلكترونية بالكامل. وقد دخلت في شراكة مع تطبيق حجز سيارات الأجرة كريم لتقديم خدمات سيارات الأجرة.
للحجز، قم بتنزيل تطبيق كريم على هاتفك الذكي. ستجد خيارات متنوعة للرحلات على التطبيق، وإذا كنت ترغب في طلب رحلة بسيارة أجرة، فاختر خيار "تاكسي هلا" من القائمة الرئيسية.
أجرة التاكسي في دبي
وتبلغ رسوم إيقاف سيارات الأجرة في الإمارة 12 درهماً ، إلا أنها قد ترتفع إلى 20 درهماً في بعض مناطق التجمع في أوقات معينة خلال الفعاليات الكبرى. (اقرأ المزيد عن الدليل الجديد لـ "التسعير الديناميكي" هنا).
الشارقة
تتوفر سيارات الأجرة بسهولة في مناطق معينة من الإمارة، لذا يتعين على المقيمين والزوار استئجار سيارة من الشارع. وفي الأماكن التي لا تمر بها سيارات الأجرة كثيرًا، يجد الكثيرون أنه من الأفضل الاتصال بالخط الساخن:
- اتصل على الرقم 600525252 لطلب سيارة أجرة في الشارقة.
تتوفر أيضًا خيارات عبر الإنترنت؛ ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين ملء نماذج التسجيل.
- يمكن حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أو عبر الموقع الرسمي للهيئة.
أجرة التاكسي في الشارقة
- الحد الأدنى للأجرة: 14 درهمًا إماراتيًا (ومع ذلك، قد يتغير هذا السعر اعتمادًا على إعلانات أسعار الوقود الشهرية).
- لكل 1 كم: 1.62 درهم
عجمان
إذا كنت في عجمان، لديك أيضًا خياران: عبر مركز الاتصال أو من خلال التطبيق.
- اتصل على 600599997 إذا كنت من بين الأشخاص الذين يفضلون إجراء الحجز عن طريق التحدث إلى أحد الممثلين.
- ولمن يرغب في الحجز عبر الإنترنت، يمكنه تحميل تطبيق Route Jumeirah.
أجرة التاكسي في عجمان
- الحد الأدنى للتعريفة: 13 درهمًا
- تختلف الرسوم لكل كيلومتر واحد وفقًا لإعلانات أسعار الوقود الشهرية.
رأس الخيمة
تعتبر أسعار سيارات الأجرة في الإمارة أقل نسبيًا، حيث تبلغ نصف الأسعار في دبي تقريبًا. للحجز، قم بتنزيل تطبيق Sayr .
أجرة التاكسي في رأس الخيمة
- سعر التخفيض من الساعة 6 صباحًا حتى 9.59 مساءً: 4 دراهم
- سعر التخفيض من الساعة 10 مساءً حتى 5.59 صباحًا: 5 دراهم
- سعر الخصم للرحلات إلى الإمارات الأخرى: 15 درهمًا إماراتيًا
- لكل 595 متر: 1 درهم
- لكل 1 كم: 1.88 درهم
- رسوم الانتظار بعد أول خمس دقائق: 50 فلس للدقيقة
- الحد الأدنى للأجرة: 6 درهم
- رسوم الخدمة لكل رحلة: 2 درهم