طرق حجز سيارات الأجرة في الإمارات

لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها الوقوف والانتظار على جانب الطريق لطلب سيارة أجرة في الإمارات العربية المتحدة. ورغم أنه لا يزال بإمكانك القيام بذلك، إلا أنه من المتوقع أن يمر بك بعض سائقي سيارات الأجرة، لأنهم في أغلب الأحيان في طريقهم لالتقاط راكب حجز رحلة مسبقاً.