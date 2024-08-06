صوفيا ساكور: من معاناة السكري إلى تغيير إيجابي للأطفال

تم تشخيص إصابتها بمرض السكري من النوع الأول (T1D) في سن الثامنة، فحوّلت صوفيا ساكور تحديها الشخصي إلى مهمة لمساعدة الآخرين. ولدت صوفيا البالغة 17 عاماً في لشبونة وتقيم الآن في دبي، وهي مؤسسة"سي يو1" SU1، وهي علامة تجارية مبتكرة للرياضة مخصصة لدعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول. لا تقوم علامتها التجارية بتصميم ملابس أنيقة وعملية فحسب، بل تتعاون أيضاً مع منظمات مثل مؤسسة الجليلة لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.

من خلال تعاوناتها ومبادراتها، تكرس رائدة الأعمال من الجيل Z جهودها لرفع مستوى الوعي وتقديم الموارد للأطفال الذين يواجهون تحديات مماثلة، مما يحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم.

"أنا أصلاً من لشبونة - البرتغال، وقد ولدت وترعرعت هناك. انتقلت إلى دبي عندما كنت في الخامسة من عمري لأسباب تتعلق بالعمل العائلي، لذلك لا أتذكر تماماً الحياة في البرتغال؛ "ومع ذلك، فإن السمات والثقافة البرتغالية الأساسية تظل جزءاً كبيراً من شخصيتي وهوية عائلتي"، تقول صوفيا وهي تتأمل سنواتها الأولى. وقد وفر هذا الأساس الثقافي قاعدة صلبة عندما واجهت تشخيص مرض السكري من النوع الأول الذي غير حياتها.