صوفيا ساكور: من معاناة السكري إلى تغيير إيجابي للأطفال
تم تشخيص إصابتها بمرض السكري من النوع الأول (T1D) في سن الثامنة، فحوّلت صوفيا ساكور تحديها الشخصي إلى مهمة لمساعدة الآخرين. ولدت صوفيا البالغة 17 عاماً في لشبونة وتقيم الآن في دبي، وهي مؤسسة"سي يو1" SU1، وهي علامة تجارية مبتكرة للرياضة مخصصة لدعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول. لا تقوم علامتها التجارية بتصميم ملابس أنيقة وعملية فحسب، بل تتعاون أيضاً مع منظمات مثل مؤسسة الجليلة لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.
من خلال تعاوناتها ومبادراتها، تكرس رائدة الأعمال من الجيل Z جهودها لرفع مستوى الوعي وتقديم الموارد للأطفال الذين يواجهون تحديات مماثلة، مما يحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم.
"أنا أصلاً من لشبونة - البرتغال، وقد ولدت وترعرعت هناك. انتقلت إلى دبي عندما كنت في الخامسة من عمري لأسباب تتعلق بالعمل العائلي، لذلك لا أتذكر تماماً الحياة في البرتغال؛ "ومع ذلك، فإن السمات والثقافة البرتغالية الأساسية تظل جزءاً كبيراً من شخصيتي وهوية عائلتي"، تقول صوفيا وهي تتأمل سنواتها الأولى. وقد وفر هذا الأساس الثقافي قاعدة صلبة عندما واجهت تشخيص مرض السكري من النوع الأول الذي غير حياتها.
التشخيص المغير للحياة
تتذكر صوفيا اليوم الذي غير حياتها، قائلة: "اكتشفت أنني مصابة بداء السكري من النوع الأول عندما كنت في الثامنة من عمري في 16 مارس 2015. سيصادف العام المقبل الذكرى السنوية العاشرة لتشخيص إصابتي والتحدي الذي لا ينسى في ذلك اليوم عندما اكتشفنا أن هذه الحالة ستكون جزءاً من حياتي إلى الأبد.
لم يكن من السهل على الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات التكيف مع هذا الواقع الجديد. وتقول: "أصبحت الحياة مع T1 طبيعتي الجديدة".
في السن الذي تريد فيه اللعب مع أصدقائك والاستمتاع بتجارب ممتعة، يتعين على صوفيا الآن وخز أصابعها خمس مرات على الأقل يومياً وحقن نفسها بالأنسولين في كل مرة تأكل فيها، للتحقق مما إذا كانت مستويات السكر لديها أعلى من المعدل. وتشرح قائلة: "كان علي أن أعطي الأولوية لاستقرار حالتي قبل كل شيء".
كان للجهد الجماعي الذي بذلته عائلتها دور فعال في مساعدتها للتغلب على تعقيدات العيش مع مرض السكري من النوع الأول. "ومع ذلك، فإن عائلتي جعلت التعامل مع صعود وهبوط T1 أسهل، حيث ستكون التغييرات في حياتي اليومية، من النظام الغذائي إلى الرحلات الطبية إلى الأنشطة، بمثابة تغييرات للعائلة ككل."
على الرغم من مرونتها، تعترف صوفيا بالأثر العاطفي للتعايش مع مرض السكري من النوع الأول. "إن فكرة التفكير في كل مهمة أو نشاط أنت على وشك القيام به وتحليل ما إذا كان يمكن أن يعرض صحتك للخطر ليست كسهولة ابتلاع حبة دواء. كما أن معرفة أن هذه حالة مزمنة، أو شيء مؤلم ستتعامل معه لبقية حياتك، هو أمر شاق بالتأكيد”.
ولادة "سي يو1"
كان تعاطف صوفيا مع الآخرين المصابين بمرض السكري النوع الاول هو القوة الدافعة وراء"سي يو1" SU1. وتضيف: "إن العبء المالي لـمرض السكري النوع الاول على آلاف العائلات والحياة المستقبلية للأطفال اليوم الذين يعانون منه يسبب لي أيضاً اضطراباً عاطفياً، وهو أحد أسباب ظهور SU1".
ولدت فكرة SU1"سي يو1" خلال جائحة كوفيد-19. تتذكر صوفيا: "عند قراءة بعض المقالات الإخبارية عن الأطفال والبالغين الذين يكافحون لدفع ثمن الأنسولين أو الأجهزة الطبية – حيث توفي بعضهم وطلب آخرون مساعدتنا – أدركت أنه إذا كانت حياتي مختلفة قليلاً، لربما كنت في مكانهم". وأضافت: "كان من واجبي، كجزء من مجتمع مرضى السكري من النوع الأول، أن أضمن لنا جميعاً الوصول إلى نفس الموارد لأننا جميعاً نتعامل مع نفس الألم".
تتضمن ريادة الأعمال الاجتماعية إنشاء وقيادة المشاريع التي تعالج القضايا الاجتماعية وتدفع التغيير الإيجابي من خلال حلول مبتكرة. من خلال دمج مبادئ العمل مع مهمة حل تحديات المجتمع، يقوم رواد الأعمال الاجتماعيون مثل صوفيا بتطوير نماذج مستدامة تفيد المجتمع مع ضمان التأثير على المدى الطويل.
تجربة صوفيا الشخصية مع مرض السكري النوع الاول تشكل رؤيتها لـ "سي يو1"SU1. "إن إصابتي بمرض السكري النوع الاول يسمح لي بالتعاطف التام والتواصل مع الأطفال الآخرين الذين يعانون منه والذين للأسف لا يمكنهم (حالياً) الوصول إلى الأدوات الطبية التي يحتاجون إليها. وتضيف: "إن هذا الارتباط العاطفي مع الأطفال الذين نحاول دعمهم يعزز مهمتنا".
الجدية والمصداقية
في عمر 17 عاماً فقط، حققت صوفيا النجاح مع "سي يو1"SU1. ومع ذلك، لم تكن الرحلة خالية من التحديات. "أحد أكبر التحديات التي واجهتها هي مسألة المصداقية المتمثلة في عدم أخذي على محمل الجد بسبب عمري."
وتقول صوفيا: "لقد أعاق هذا جهودي في النمو أو تأمين التمويل أو التعاون عدة مرات، ولكنه سمح لي أيضاً ببناء مهاراتي الريادية مثل المثابرة والمهارة".
تدمج "سي يو1"SU1 العمل الخيري في نموذج أعمالها من خلال مبادرات مختلفة، كان آخرها تعاونها مع مؤسسة الجليلة. "لقد بدأنا الشراكة في وقت مبكر جداً من هذا العام وقمنا بتسليم أول شيك لهم في يونيو. وتوضح قائلة: "تذهب التبرعات لصالح الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال ومراكز مرض السكري الأخرى"، مضيفة أن هذا التعاون يمتد إلى ما هو أبعد من دبي، ويدعم الأطفال في ماليزيا والبرتغال أيضاً.
الموازنة بين المدرسة والأعمال
إن تحقيق التوازن بين مسؤولياتها كطالبة ورائدة أعمال أمر صعب، لكن صوفيا تديره بمهارات تنظيمية قوية وإدارة الوقت. تقول صوفيا: "من الصعب جداً تحقيق التوازن بين مسؤولياتي كطالبة في برنامج البكالوريا الدولية ومواصلة كوني رائدة أعمال، لكن التنظيم وامتلاك مهارات قوية في إدارة الوقت جزء من جيناتي."
تقول صوفيا "أدركت أنني لا أستطيع القيام بكل شيء في نفس الوقت، لذلك كان عليّ أن أبني استراتيجية قوية لتحديد الأولويات ووضع جداول زمنية واضحة حيث يمكنني تخصيص الوقت لدعم مهمتي بالإضافة إلى إكمال واجباتي كطالبة مجتهدة".
خلق التأثير
عند التفكير في رحلتها، تسلط صوفيا الضوء على العديد من اللحظات التي لا تُنسى خلال مسيرتها الريادية. تقول: "واحدة من أكثر اللحظات التي لا تُنسى منذ إطلاق SU1 كانت إطلاق موقعنا الإلكتروني الأول، والذي عملت ليلاً ونهاراً لإنشائه. كما كانت لحظة رائعة أخرى عندما ذهبت شخصياً إلى مقر الجليلة وقدمت عرضاً لشراكتنا ورؤيتي".
يُعد تأثير SU1 ملموساً، حيث يحسن حياة الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول في مختلف البلدان. تقول صوفيا: "لم يقتصر دور SU1 على تحسين رفاهية الأطفال المصابين بالنوع الأول في دبي من خلال تخصيص التبرعات لمستشفى الأطفال حيث يمكن للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً الحصول على العلاج فوراً، بل إن الوقت الذي يقضيه المرضى في ماليزيا للحصول على أدويتهم الفردية والأنسولين قد تقلص أيضاً بفضل تبرعات SU1".
"في البرتغال، قمنا بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد الطبية، ويتم توجيه تبرعاتنا نحو تعزيز تعليم T1 وإدارة الحالة بشكل فعال."
نصيحة لصانعي التغيير الآخرين
وتنصح صوفيا الشباب الآخرين المتحمسين لإحداث التغيير: "لا تنتظروا". لا تنتظر أن يقوم الآخرون بحل المشكلات المحيطة بك، ولا حتى يأتي "الوقت المناسب". شارك شغفك مع هدفك، واعثر على الموارد التي تحتاجها، وابدأ في تحقيقها.
بالنسبة لصوفيا، ما ينجح هو القدرة على تسخير قوة الموضة كوسيلة للتغيير. وتعتقد رائدة الأعمال الشابة أن الموضة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في رفع مستوى الوعي ودعم القضايا الصحية.
"الموضة فن ووسيلة تواصل. ومن خلال شعارنا "موجة من الابتسامات"، يمكننا أن نؤكد لعملائنا والأشخاص الذين ندعمهم أن هذه هي مهمتنا المحددة: إنقاذ وتحسين حياة المزيد من الأشخاص حتى نتمكن من خلق ونشر "موجة من الابتسامات"."