شوكولاتة الكنافة بالفستق: 5 خيارات لتجربة لا تُنسى

تبدأ عملية تقديم الطلب قبل الساعة الخامسة مساءً بوقت طويل، حيث عليك ضبط المنبه للتأكد من استعدادك لتقديم طلبك في اللحظة التي تدق فيها الساعة الخامسة، بما أن العديد من الأشخاص هم في الانتظار بالفعل. بعد ذلك، عليك فتح رابط "ديليفيرو""Deliveroo" الموجود في صفحة "FIX" على إنستغرام، والذي يعيد توجيهك إلى تطبيق توصيل الطعام.