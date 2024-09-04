شوكولاتة الكنافة بالفستق: 5 خيارات لتجربة لا تُنسى
إذا كنت تستمتع بالتصفح على تطبيق "تيكتوك" أو "إنستغرام"، فمن المحتمل أنك صادفت شوكولاتة دبي التي انتشرت على نطاق واسع الآن، فقد اجتاحت شوكولاتة الكنافة بالفستق الإنترنت، سواء كان ذلك من قبل أشخاص في ديترويت يحاولون الحصول على منتج مقلد أو منشئي محتوى في إنجلترا يبتكرون وصفات منزلية لصنع الحلوى في المنزل.
إن العلامة التجارية الأصلية التي جاءت بفكرة هذا المنتج ومنحت العالم هذه الحلوى الغنية بالفستق هي العلامة التجارية للحلويات المحلية في الإمارات العربية المتحدة التي تدعى "FIX Dessert Chocolatier" والتي أسستها سارة حمودة.
مع الشهرة المستمرة التي اكتسبتها الشوكولاتة، فليس من المستغرب أن تحذو المطاعم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم حذوها في إعادة ابتكار شوكولاتة الكنافة الشهيرة. نظراً لأن شوكولاتة "FIX" الأصلية متوفرة فقط على تطبيق"ديليفيرو" "Deliveroo" حيث يتم فتح الطلب لفترة محدودة للغاية في الساعة 5 مساءً كل يوم، فإن طلب هذه الشوكولاتة تعد مهمة صعبة للغاية.
تبدأ عملية تقديم الطلب قبل الساعة الخامسة مساءً بوقت طويل، حيث عليك ضبط المنبه للتأكد من استعدادك لتقديم طلبك في اللحظة التي تدق فيها الساعة الخامسة، بما أن العديد من الأشخاص هم في الانتظار بالفعل. بعد ذلك، عليك فتح رابط "ديليفيرو""Deliveroo" الموجود في صفحة "FIX" على إنستغرام، والذي يعيد توجيهك إلى تطبيق توصيل الطعام.
إذا كنت سريعاً بما يكفي، فستتمكن من إضافة الشوكولاتة إلى عربة التسوق الخاصة بك قبل نفاد الكمية المتوفرة - وعليك الانتباه إلى أنها تنفد بسرعة. بعد أن تتمكن من تقديم الطلب ودفع ثمنه، قد يستغرق تأكيد الطلب ما يصل إلى ساعة، اعتماداً على ما إذا كان المحل قادراً بالفعل على تلبية الطلب.
بمجرد الانتهاء من ذلك، ستنتظر بفارغ الصبر أن يقوم سائق"ديليفيرو" "Deliveroo" بتوصيل الشوكولاتة إلى عتبة بابك - وهي اللحظة التي تشبه استلام قطعة ذهبية أكثر من استلام لوح شوكولاتة للأكل.
في حين أن "FIX" هي الشوكولاتة التي تفتخر الآن بوجود العديد من النكهات، فهي تظل تجربة لا يمكن تفويتها - حتى بسعر حوالي 68 درهماً إماراتياً (من دون رسوم التوصيل). هي سميكة ومقرمشة ومليئة بالكنافة، تشعرك كأنك تستمتع بحلوى عربية ملفوفة بالشوكولاتة بدلاً من مجرد لوح شوكولاتة، وكما يوحي غلافها ذو اللون الذهبي الوردي، فهي بالفعل تجربة قيمة.
إذا فاتتك فترة الطلب في الخامسة مساءً أو كنت تفضل عدم إنفاق ما يقرب من 80 درهماً إماراتياً على لوح شوكولاتة، فهناك الكثير من البدائل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة التي تقدم إصدارات مماثلة من شوكولاتة الكنافة بالفستق. والخبر السار هو أن العديد من هذه الخيارات لها نفس مذاق لوح "FIX" تقريباً.
نون × فوكا
تقدم خدمة التوصيل من تطبيق نون في 15 دقيقة شوكولاتة "The Big Daddy" بثلاث نكهات، بما في ذلك الكنافة بالفستق الشهيرة. ورغم نفاد الكمية بسرعة، إلا أنها متوفرة بسهولة مقارنة بشوكولاتة "FIX" وتصل في غضون 15 دقيقة فقط. وداعاً للانتظار الطويل واستمتع بلوح الشوكولاتة في لمح البصر. تقدم "Vocca" "فوكا" طبقة شوكولاتة فاخرة على الكنافة بالفستق، بطبقة أرق كثيراً من نسخة "FIX" وبسعر 22.95 درهماً إماراتياً، وبذلك هي تمثل حلوى يمكن الاستمتاع بها يومياً أكثر من كونها حلوى فاخرة.
لافا كيك
يقدم هذا المخبز في جميرا 3 نسخته الخاصة من الكنافة بالشوكولاتة والفستق، بسعر 35 درهماً. الطعم قريب بشكل ملحوظ من شوكولاتة "FIX"، مع حشوة غنية بالكنافة والفستق لكنها أرق، مما يجعلها مثالية للاستمتاع بها بشكل دائم. إنها أخف من شوكولاتة "FIX" ولذيذة بنفس القدر وبنصف السعر.
"شوكوكارت.ايه اي"
يقع محل "chococart.ae" في الشارقة ويقدم الشوكولاتة بالفستق على شكل فقاعة فريدة من نوعها، وتبدو بنفس روعة النوع الأصلي. وبسعر 20 درهماً إماراتياً، فهو بالتأكيد أحد الطرق ذات التكلفة الأقل التي تمكنك من تذوق هذه الشوكولاتة الرائعة.
"كازا بونس"
استمتع بمذاق الكنافة المقرمشة مع طبقات من كريمة الفستق الغنية، مغلفة بالكامل بشوكولاتة الحليب الناعمة. متوفرة في جميع المتاجر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك @casapons.uae و@arabesqgourmet.uae و@pecanno.ae، كما يمكنك الاختيار من بين أحجام متعددة لتلبية رغباتك عند الطلب عبر الإنترنت.
مخبز حبيب
تعتبر كنافة جالاكسي من مخبز حبيب هي تجربة الرفاهية التي تبحث عنها.. فهي تتميز بقوام كريمي ومقرمش وسائل، كما أنها توازن النكهات بشكل مثالي لإرضاء جميع رغباتك. وبفترة توصيل تبلغ 3 ساعات وسعر 28.75 درهماً إماراتياً، لا تفوت فرصة تذوق هذه الحلوى الشهية.