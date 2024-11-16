شروط وضوابط زيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي
في الإمارات العربية المتحدة، يخصص المغتربون في كثير من الأحيان جزءاً كبيراً من دخلهم للإيجار والتعليم. غالباً ما يواجه الآباء الذين لديهم أطفال في المدارس الخاصة تكاليف متزايدة مع زيادة الرسوم الدراسية مع كل مستوى دراسي. عندما ترفع المدارس الرسوم، تشتد الضغوط المالية. ومع ذلك، تفرض الهيئات التنظيمية للتعليم في الإمارات العربية المتحدة حدودًا لمنع الزيادات التعسفية في الرسوم.
وتنظم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قطاع المدارس لضمان أن تكون الرسوم معقولة وشفافة ومتسقة مع جودة التعليم المقدم. تحدد سياسة دائرة التعليم والمعرفة المتطلبات اللازمة لتحديد الرسوم المدرسية ووضع جداول الدفع.
في عام 2023، سُمح للمدارس التي حصلت على تصنيف "ممتاز" للعام الدراسي 2021-2022 بزيادة الرسوم، بحد أقصى 3.94 في المائة للعام الدراسي 2023-2024. ومع ذلك، فإن المدارس التي حصلت على تصنيف "جيد جدًا" مؤهلة لزيادة الرسوم بنسبة 3.38 في المائة.
وتم السماح للمدارس التي حصلت على تقييم "جيد" بتطبيق زيادة قدرها 2.81 في المائة، والمدارس التي حصلت على تقييم "مقبول" و"ضعيف" و"ضعيف للغاية" يمكنها تطبيق زيادة قصوى في الرسوم الدراسية بنسبة 2.25 في المائة.
هيكل الرسوم:
مكونات الرسوم: يجب على المدارس في أبوظبي تقسيم الرسوم إلى مكونات محددة موضحة أدناه. ولديها حرية التصرف في تصنيف هذه المكونات وتنظيمها حسب ما تراه مناسبًا، ولكن يجب عليها الكشف عنها لأولياء الأمور أثناء عملية التسجيل.
رسوم الدراسة
رسوم الموارد التعليمية
رسوم موحدة
رسوم النقل
الرسوم الدراسية الإضافية
آحرون
رسوم امتحانات المجلس: قد يتم فرض رسوم منفصلة لامتحانات المجلس لتغطية تكاليف معالجة المستندات، والمراقب، والبريد، وما إلى ذلك، ويتم ذكرها بوضوح على موقع المدرسة.
الإعفاءات: ستتنازل المدارس عن رسوم معينة للأجهزة والكتب المدرسية والزي المدرسي وغيرها من العناصر ذات الصلة للطلاب الذين يختارون استخدام العناصر المستعملة - مثل تلك التي يتم إعادة بيعها أو التبرع بها - شريطة أن تلبي هذه العناصر متطلبات المدرسة الحالية (على سبيل المثال، إصدارات الكتب المدرسية الصالحة، ألوان/تصاميم الزي المدرسي المعتمدة، إلخ).
الرسوم والزيادات:
زيادة الرسوم الدراسية: يجب على المدارس تقديم طلبات واضحة ودقيقة للحصول على موافقة على زيادة رسومها، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية التي حددتها Adek، إلى جانب أي تعديلات لاحقة. يجب اتباع المتطلبات الأساسية التالية لزيادة الرسوم المدرسية القياسية:
- - أن يكون لديه ترخيص مدرسي ساري المفعول في بداية العام الدراسي.
- يجب أن يكون قد تم تشغيله لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- يجب تقديم تقارير التدقيق المالي للسنتين الدراسيتين الماضيتين من خلال نظام الترخيص.
- يجب تقديم الطلب خلال فترة زيادة الرسوم المحددة التي وافقت عليها Adek.
لكي تكون المدارس مؤهلة للحصول على زيادة استثنائية في الرسوم المدرسية، يجب عليها الالتزام بالشروط التالية عند تقديم طلباتها إلى Adek:
- الخسائر التشغيلية المعدلة للسنتين الدراسيتين المتتاليتين، معتمدة من قبل مدقق حسابات المدرسة.
- العمل بنسبة إشغال لا تقل عن 80 بالمائة.
- لقد كنت في العمليات لمدة ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل.
- - أن يكون لديه ترخيص مدرسي ساري المفعول في بداية العام الدراسي.
- تقديم التقارير المالية المدققة للسنتين الدراسيتين الأخيرتين، المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- ضمان عدم منح أي تنفيذ، كليًا أو جزئيًا، لأية زيادة استثنائية في نفس العام الدراسي.
يجوز للمدارس الخاصة التابعة للسفارات التقدم بطلب زيادة استثنائية على الرسوم الدراسية بشرط استيفائها للشروط التالية:
- تم تقديم مبرر لزيادة الرسوم المقترحة.
- حصلت على موافقة مجلس الإدارة.
- - إرفاق موافقة السفارة/القنصلية التي تتبع لها المدرسة، إن وجدت.
رسوم أخرى: يجوز للمدارس تحصيل رسوم الكتب ورسوم الزي المدرسي وغيرها بناءً على النفقات الفعلية.
رفض طلبات زيادة الرسوم: يجوز رفض أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية القياسية أو أي زيادات استثنائية في الرسوم الدراسية من قبل Adek.
يحق للمدارس تحصيل رسوم النقل مع الحصول على الموافقات اللازمة من Adek ومركز النقل المتكامل (ITC).
جدول الرسوم
رسوم الدراسة: يتعين على المدارس أن تنشر علنًا جداول سداد الرسوم التفصيلية على مواقعها الإلكترونية. ويمكنها إبرام اتفاق مع أولياء الأمور لضمان الالتزام بجداول السداد هذه، وفقًا للإرشادات التالية:
- يجب على المدارس تنفيذ نظام سداد الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية أو أكثر (مثلاً 3 أو 4 أو 10 أقساط) لكل عام دراسي.
- يحق للمدارس تحصيل القسط الأول قبل شهر واحد من بداية العام الدراسي.
رسوم التسجيل (تشمل رسوم إعادة التسجيل):
- الحد الأقصى لرسوم التسجيل: يُسمح للمدارس بتحصيل رسوم تسجيل تصل إلى 5 في المائة من رسومها الدراسية المعتمدة من قبل Adek.
- لا يجوز تحصيل رسوم التسجيل إلا من الطلاب المسجلين رسميا.
- يمكن للمدرسة تحصيل رسوم التسجيل حتى أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي.
- سيتم خصم أي رسوم تسجيل تم تحصيلها من الرسوم الدراسية النهائية للطالب.
شفافية الرسوم:
يجب أن يوضح موقع المدرسة الإلكتروني الرسوم المعتمدة من قبل Adek وجداول الدفع والإجراءات الخاصة بالآباء. لا يجوز للمدارس تحصيل الرسوم إلا ضمن هيكل الرسوم المعتمد من قبل Adek.
بالنسبة للمدارس أو الفروع الجديدة، يجب تضمين الرسوم الدراسية المقترحة والرسوم الأخرى المرتبطة بها في طلب الحصول على ترخيص مؤقت مع Adek.
عند تحصيل الرسوم الدراسية، يتعين على المدارس تسجيل مصدر الدفع (على سبيل المثال، من الوالدين، أو الأقارب، أو التبرعات الخيرية، أو الشركات، أو المنح الدراسية) والإبلاغ عن هذه المعلومات إلى Adek.
عند تقييم مدى ملاءمة الرسوم للمدارس أو الفروع الجديدة، سوف تأخذ شركة أديك بعين الاعتبار دراسة مالية شاملة تتضمن تفاصيل عن الرسوم المدرسية المقترحة، والربحية المتوقعة، والنفقات التشغيلية والرأسمالية.
التأخر في الدفع أو عدم دفع الرسوم
وفيما يتعلق بالتأخر في سداد الرسوم الدراسية أو عدم سدادها، يتعين على المدارس الحفاظ على السرية والتكتم بشأن هذه المسألة، وضمان حماية الطلاب من الاهتمام أو الإحراج غير الضروري.
لا يجوز للمدارس تحت أي ظرف من الظروف إبلاغ الطلاب بعدم دفع الرسوم، حتى كسبب للإيقاف.
يجب على المدارس أن تضع وتنشر سياسة واضحة وشفافة وعادلة تحدد نهجها في التعامل مع عدم سداد الرسوم أو التأخر في سدادها. ويجب أن تضمن هذه السياسة حصول الآباء على نظام سداد معقول ومسؤول، دون فرض عقوبات عقابية.
الإجراءات المتعلقة بالتأخر في الدفع أو عدم الدفع:
إذا تأخرت المدرسة عن سداد الرسوم الدراسية أو لم تدفعها، يتعين على المدارس إرسال ثلاثة إشعارات تحذيرية متتالية إلى أولياء الأمور، بفاصل أسبوع واحد على الأقل. وبعد هذه الإشعارات، يُسمح للمدرسة بإيقاف الطالب عن الدراسة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام - ولكن مرة واحدة فقط في الفصل الدراسي - لمعالجة الرسوم المستحقة.
إذا ظلت الرسوم غير مدفوعة، يمكن للمدارس حجب أشياء مثل بطاقات تقرير الامتحانات، أو شهادات النقل، أو منع عملية النقل من خلال eSIS حتى يتم سداد جميع الرسوم.
يجب على المدارس إخطار أولياء الأمور كتابيًا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي إذا كان هناك خطر عدم إعادة تسجيل طفلهم بسبب الرسوم غير المدفوعة.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لن يتم منع الطلاب من الجلوس للامتحانات، حتى لو كانت هناك رسوم غير مسددة.
حماية الرسوم
استرداد الرسوم المدرسية: أثناء عملية التسجيل، يجب على المدارس تزويد أولياء الأمور بمعلومات واضحة وكاملة حول الرسوم، وسياسات الاسترداد، والمواعيد النهائية لطلبات الاسترداد، وأي تفاصيل أخرى ذات صلة.
استرداد رسوم التسجيل: إذا كانت المدرسة غير قادرة على تسجيل طالب بسبب عدم كفاية القدرة أو نتيجة لإشعار "عدم القدرة على الاستيعاب" المعتمد من Adek، فيجب على المدرسة استرداد رسوم التسجيل كاملة.
استرداد الرسوم للطلاب الجدد: إذا رغب أولياء أمور الطلاب الجدد في إلغاء التسجيل قبل بدء العام الدراسي، يحق لهم استرداد كامل رسوم التسجيل، بشرط إخطار المدرسة كتابيًا قبل أسبوعين على الأقل من بدء العام الدراسي الجديد.
الاحتفاظ برسوم التسجيل: إذا كان الطالب مسجلاً في العام الدراسي السابق ولكنه لم يحضر المدرسة في العام التالي، فيجوز للمدرسة الاحتفاظ برسوم التسجيل لذلك الطالب.
استرداد الرسوم الدراسية: يجوز للمدارس الاحتفاظ بجزء من الرسوم الدراسية المدفوعة نيابة عن الطالب المسجل في الحالات التالية:
إذا حضر الطالب جزءًا من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي ثم انقطع دون إشعار كتابي من الوالدين، يمكن للمدرسة الاحتفاظ برسوم التسجيل كاملة، والتي تقتصر على 5 في المائة من الرسوم الدراسية السنوية.
إذا حضر الطالب ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من الفصل الدراسي، يجوز للمدرسة الاحتفاظ بما يعادل رسوم شهر كامل من الرسوم الدراسية.
إذا حضر الطالب ما بين ثلاثة إلى ستة أسابيع من الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الاحتفاظ بما يعادل شهرين كاملين من الرسوم الدراسية.
إذا حضر الطالب أكثر من ستة أسابيع من الفصل الدراسي، يُسمح للمدرسة بالاحتفاظ برسوم الفصل الدراسي كاملة.
[ ملاحظة المحرر: تسري هذه السياسة اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025. ومن المتوقع أن تلتزم المدارس بشكل كامل بهذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 2025/2026.]