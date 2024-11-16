شروط وضوابط زيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي

في الإمارات العربية المتحدة، يخصص المغتربون في كثير من الأحيان جزءاً كبيراً من دخلهم للإيجار والتعليم. غالباً ما يواجه الآباء الذين لديهم أطفال في المدارس الخاصة تكاليف متزايدة مع زيادة الرسوم الدراسية مع كل مستوى دراسي. عندما ترفع المدارس الرسوم، تشتد الضغوط المالية. ومع ذلك، تفرض الهيئات التنظيمية للتعليم في الإمارات العربية المتحدة حدودًا لمنع الزيادات التعسفية في الرسوم.