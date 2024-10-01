شروط ورسوم تصريح الإعلان على المركبات برأس الخيمة
هل لديك عمل صغير وترغب في الترويج له عن طريق سيارات شركتك؟ أم أنك تريد تعزيز ظهورك من خلال عرض إعلان على حافلة تابعة لشركتك؟ لوضع ملصق إعلاني على المركبات، يتعين على الشركات المسجلة في رأس الخيمة الحصول على تصريح من بلدية رأس الخيمة.
للحصول على التصريح، يجب على شركة الإعلان التقديم من خلال موقع حكومة رأس الخيمة، ويتعين على المتقدمين تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ويمكن دفع رسوم الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو أجهزة الدفع الآلي في مراكز سعادة المتعاملين. عادةً ما يتم إصدار التصريح في غضون 12 يوم عمل تقريباً.
فيما يلي دليل حول المستندات المطلوبة والرسوم وبعض النقاط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للحصول على التصريح.
المستندات المطلوبة
إثبات ملكية المركبة - بطاقة تسجيل المركبة
عقد إيجار المركبة إذا كان المستأجر يرغب في وضع إعلان عليها
نسخة من الرخصة التجارية
تصور للإعلان
خطاب تفويض من المستفيد لشركة الإعلان لتركيب اللوحة الإعلانية
الرسوم
رسوم الإعلان على الباب الأمامي فقط: 150 درهماً سنوياً
رسوم الإعلان الجزئي على المركبات الخفيفة: 300 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الكامل على المركبات الخفيفة: 500 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الكامل على شاحنة بيك اب: 800 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الجزئي على شاحنة بيك اب: 600 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الجزئي على مركبة ثقيلة (شاحنة): 1200 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الكامل على مركبة ثقيلة (شاحنة): 1500 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الجزئي على حافلة صغيرة (فان): 800 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الكامل على حافلة صغيرة (فان): 1000 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الجزئي على حافلة كبيرة: 1000 درهم سنوياً
رسوم الإعلان الكامل على حافلة كبيرة: 1500 درهم سنوياً
رسوم الإعلان على دراجة نارية للتوصيل: 100 درهم سنوياً
نقاط يجب مراعاتها
يمكن وضع الإعلان على جميع أنواع المركبات المسجلة في الإمارة، مثل السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية.
يجب تقديم الطلب عن طريق شركات الإعلان المسجلة لدى البلدية.
يتضمن التصريح جميع أنواع ملصقات الإعلانات الخاصة بالمركبات، مثل ملصق اسم الشركة على الباب الأمامي للمركبة، أو تغليف المركبة جزئياً وكلياً.
يجب أن يكون الاسم التجاري الموجود على اللافتة الإعلانية هو نفسه الاسم التجاري الموجود على الترخيص.
يجب أن تكون السيارة مملوكة للشركة المستفيدة من الإعلان، ولا يجوز وضع الإعلان على السيارات المملوكة من قبل الأفراد.
يجوز استخدام اللغتين العربية والإنجليزية مع بعض في الإعلان. ويجب وضع النص العربي في أعلى أو يمين الإعلان، وأن يغطي ما لا يقل عن 50% من مساحة الإعلان.
يجب أن تكون الكتابة بخط واضحٍ وخالٍ من الأخطاء وباللغة الصحيحة.
ألا يتعارض الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القيم أو العادات والتقاليد أو الآداب العامة أو النظام العام.
تكون الرخصة صالحة لمدة عام واحد.