شروط ورسوم تصريح الإعلان على المركبات برأس الخيمة

يمكن وضع الإعلان على جميع أنواع المركبات المسجلة في الإمارة، مثل السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية.

يجب تقديم الطلب عن طريق شركات الإعلان المسجلة لدى البلدية.

يتضمن التصريح جميع أنواع ملصقات الإعلانات الخاصة بالمركبات، مثل ملصق اسم الشركة على الباب الأمامي للمركبة، أو تغليف المركبة جزئياً وكلياً.

يجب أن يكون الاسم التجاري الموجود على اللافتة الإعلانية هو نفسه الاسم التجاري الموجود على الترخيص.

يجب أن تكون السيارة مملوكة للشركة المستفيدة من الإعلان، ولا يجوز وضع الإعلان على السيارات المملوكة من قبل الأفراد.

يجوز استخدام اللغتين العربية والإنجليزية مع بعض في الإعلان. ويجب وضع النص العربي في أعلى أو يمين الإعلان، وأن يغطي ما لا يقل عن 50% من مساحة الإعلان.

يجب أن تكون الكتابة بخط واضحٍ وخالٍ من الأخطاء وباللغة الصحيحة.

ألا يتعارض الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القيم أو العادات والتقاليد أو الآداب العامة أو النظام العام.