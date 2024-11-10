شروط كفالة الأسرة والحد الأدنى للراتب في الإمارات

أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للأفراد والعائلات الذين يتطلعون إلى بدء فصل جديد في الحياة. في كل عام، يأتي الآلاف من المغتربين إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل نموهم المهني، وبمجرد استقرارهم، غالبًا ما يحضرون عائلاتهم، على أمل توفير حياة أفضل لهم.