شروط كفالة الأسرة والحد الأدنى للراتب في الإمارات
أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للأفراد والعائلات الذين يتطلعون إلى بدء فصل جديد في الحياة. في كل عام، يأتي الآلاف من المغتربين إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل نموهم المهني، وبمجرد استقرارهم، غالبًا ما يحضرون عائلاتهم، على أمل توفير حياة أفضل لهم.
ومع ذلك، إذا أراد المغتربون أو المقيمون في دبي إحضار أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة والأطفال وغيرهم من المعالين) للعيش معهم، فيجب عليهم كفالة أفراد أسرهم للحصول على تأشيرة إقامة. إذا كنت تخطط لكفالة أفراد أسرتك، فإليك بعض الخطوات والمتطلبات الأساسية التي يجب اتباعها:
أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تكون موظفًا، ويجب على صاحب العمل الخاص بك تأمين تصريح عمل وتأشيرة إقامة صالحة - وهذا هو طريقك للعمل والعيش في الإمارات العربية المتحدة.
إذا كنت ترغب في اصطحاب عائلتك معك عند السفر لأول مرة، فيمكنك اصطحابهم بتأشيرة زيارة. سيسمح لهم هذا بالبقاء في دبي قبل أن تبدأ عملية الحصول على تأشيرة الإقامة الخاصة بهم. عملية رعاية أفراد الأسرة بسيطة ولكنها تتطلب اتباع إجراءات قانونية معينة.
الأهلية/المعايير لرعاية تأشيرة دبي:
الحد الأدنى للراتب: يمكن للمغتربين رعاية أسرهم إذا كان راتبهم لا يقل عن 4000 درهم أو 3000 درهم بالإضافة إلى السكن. ينطبق اجتياز فحص اللياقة الطبية على كل من أكمل سن 18 عامًا.
الحد الزمني: يحق للكفيل المقيم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إقامة لأفراد عائلته خلال 60 يوماً من دخولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب تصريح دخول.
رعاية الوالدين: يجب أن يكون لدى المغتربين راتب قدره 10000 درهم لرعاية الوالدين. (مزيد من التفاصيل أدناه )
المهنة: لم يعد نوع المهنة شرطاً لكي يتمكن العامل الوافد من كفالة تأشيرات عائلته.
السكن: يجب أن يكون لدى الكفيل سكن مناسب، سواء كان شقة مستأجرة أو فيلا في دبي. قد يُطلب إثبات السكن أثناء معالجة الأوراق.
التوظيف : يجب على المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا موظفين أو يمتلكون عملاً تجاريًا لرعاية أفراد الأسرة.
كفالة الزوجة والأبناء:
يجوز للمقيم الوافد كفالة إقامة زوجته وأبنائه شريطة استيفائه لشروط الكفالة الموضحة أعلاه، على أن تكون مدة إقامة الابن أو الابنة مساوية لمدة إقامة والديهما، والتي قد تكون سنتين أو ثلاث سنوات.
ولضمان زوجته، يجب على المغترب أن يقدم دليلاً على علاقتهما الزوجية من خلال تقديم شهادة زواج موثقة باللغة العربية، أو شهادة مترجمة رسمياً إلى اللغة العربية من قبل مترجم معتمد.
كفالة زوجتين: في حالات محددة، يجوز للمقيم المسلم كفالة زوجتين، شريطة أن تتوفر فيه الشروط والأحكام التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.
كفالة البنات: يمكن للمغترب كفالة ابنته/بناته فقط إذا كانت غير متزوجة، دون وجود قيود على العمر.
كفالة الأبناء: يمكن للمقيم كفالة ابنه أو أبنائه حتى بلوغهم سن 25 عاماً، ويمكن كفالة الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة دون أي قيود عمرية.
رعاية الأطفال حديثي الولادة: بالنسبة للأطفال المولودين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إقامة خلال 120 يومًا من الولادة لتجنب الغرامات.
كفالة أبناء الزوج أو الزوجة: يمكن للمقيم الوافد كفالة أبناء الزوج أو الزوجة، وذلك وفقاً لشروط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والتي تتضمن إيداع مبلغ مالي لكل طفل وشهادة عدم ممانعة مكتوبة من الوالد البيولوجي. وتكون تأشيرات إقامتهم صالحة لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنوياً.
المستندات المطلوبة لرعاية الزوجة والأبناء:
عند التقدم بطلب رعاية أحد أفراد الأسرة، تأكد من جمع جميع المستندات المطلوبة قبل زيارة مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو أي مركز طباعة. سيساعد هذا في ضمان عملية تقديم سلسة وفعالة.
نموذج طلب التأشيرة - إما عبر الإنترنت أو من خلال مكتب طباعة مسجل
صور جوازات سفر الزوجة والأبناء
صور جواز سفر حديثة للزوجة والأبناء
شهادة خلو من الأمراض للزوجة والأبناء فوق 18 سنة
صورة من عقد عمل الزوج أو عقد الشركة
شهادة راتب من جهة العمل موضح فيها راتب الزوج الشهري
شهادة زواج موثقة
شهادات ميلاد موثقة للأطفال
عقد إيجار مسجل.
بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة، يجب تقديم نموذج طلب الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية مع طلب الحصول على تأشيرة الإقامة.
رعاية والديك
لكي يتمكن الوافد من رعاية والديه، يجب عليه استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الراتب التي تحددها السلطات. كما يجب عليه ترتيب تأمين طبي لكلا الوالدين، بتغطية تلبي المعايير المطلوبة. ويجب تجديد هذا التأمين سنويًا.
يمكن للمغتربين رعاية والديهم للإقامة في الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى عام واحد من خلال دفع وديعة كضمان لكل والد، كما هو مطلوب من قبل سلطات الهجرة. هذه التأشيرة السنوية للوالدين بغض النظر عن مدة تأشيرة الكفيل.
يجب أن يكون كلا الوالدين راعيين معًا؛ ولا يجوز أن يكون أحدهما فقط راعيًا إلا في حالة وجود ظروف معينة. كما يجب عليه تقديم إثبات بأنه العائل الوحيد لهما وأن لا أحد سيتولى رعايتهما في الوطن.
إذا توفي أحد الوالدين أو تم طلاق الوالدين، فسوف تكون هناك حاجة إلى مستندات رسمية لتبرير رعاية أحد الوالدين فقط.
كيفية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة:
لرعاية أحد أفراد الأسرة للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمغتربين التقدم بطلب عبر الإنترنت من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في دبي، أو من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICA) لجميع الإمارات الأخرى.
يمكن للمتقدمين أيضًا زيارة أقرب مركز Amer أو مراكز الطباعة لتقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة.
رسوم التأشيرة
بمجرد تقديم الطلب، سيُطلب منك دفع رسوم معالجة التأشيرة.
قد تختلف رسوم تأشيرة العائلة في الإمارات العربية المتحدة حسب الإمارة ونوع التأشيرة. بالنسبة لدبي، وفقًا لموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تكون رسوم تأشيرة العائلة عادةً على النحو التالي:
رسوم الإقامة: 200 درهم
رسوم إضافية :
رسوم المعرفة: 10 دراهم
رسوم الابتكار: 10 دراهم
الرسوم داخل الدولة: 500 درهم
التوصيل: 20 درهم
ملحوظة: تزداد رسوم الإصدار بمبلغ 100 درهم سنويًا عندما تكون مدة الإقامة أكثر من عامين.
رسوم التقديم: 100 درهم
رسوم الإصدار: 100 درهم لكل سنة
رسوم خدمات eChannel: 100 درهم
مراكز الفحص الطبي والتكلفة:
بمجرد موافقة السلطات على طلب تأشيرة العائلة، يتعين على أفراد العائلة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الخضوع لاختبار اللياقة الطبية. ويفحص هذا الاختبار الأمراض المعدية المختلفة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، والإيدز، والسل، والجذام، والتهاب الكبد الوبائي ب، ج. ويجب تقديم نتائج الاختبار للمضي قدمًا في عملية تأشيرة الإقامة لأفراد العائلة.
مراكز فحص الإمارات للخدمات الصحية في دبي : مركز النهضة، مركز صلاح الدين، مركز ابن بطوطة، مركز الخبيسي، مركز سوق التنين 2، مركز البراحة الذكي.
تبلغ رسوم فحص اللياقة الطبية بحسب هيئة الصحة والسلامة للفئة (أ) (الموظفين والشركات والعمال) 260 درهماً.
- الفئة (ب) للرجال (العاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والأندية الصحية والمرافق الصحية) 310 دراهم.
- بالنسبة للنساء من الفئة (ج) (مربيات الأطفال والخادمات ومن في حكمهن، مشرفات الحضانات ورياض الأطفال، العاملات في صالونات الحلاقة والتجميل، النوادي الصحية والمرافق الصحية) 360 درهماً.
الهوية الإماراتية
بعد اجتياز الفحص الطبي فقط، يمكن للمتقدم المضي قدمًا في الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية وختم تأشيرة الإقامة على جواز سفره.
يمكنك التقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية إماراتية جديدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والموانئ أو في مراكز الطباعة المعتمدة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للمتقدمين لأول مرة، من الضروري زيارة مركز خدمة المواطن أو أحد مراكز الخدمات الحكومية شخصيًا لتقديم التفاصيل البيومترية.
سيتعين عليك أيضًا استكمال نموذج الطلب، والذي يتوفر عبر الإنترنت على موقع ICP ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.
تبلغ تكلفة الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية 370 درهمًا إماراتيًا.
- رسوم إضافية قدرها 150 درهماً للخدمة العاجلة التي يتم تنفيذها في مراكز سعادة المتعاملين.
صلاحية وتجديد تأشيرة الإقامة:
عادة ما تكون تأشيرات الإقامة العائلية مرتبطة بحالة تأشيرة الكفيل ويمكن إصدارها لفترات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. عندما يحين وقت تجديد التأشيرة، من المهم أن تبدأ العملية قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لتجنب أي عقوبات أو غرامات تجاوز مدة الإقامة. عملية التجديد مماثلة للتقديم الأولي.
يعد البقاء على اطلاع بأي تغييرات تطرأ على لوائح الإقامة والتأشيرات أمرًا بالغ الأهمية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة تنظيم الاتصالات السلطات الرئيسية التي تشرف على شؤون التأشيرات والإقامة.