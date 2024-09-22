شروط حفر الآبار وفق المعايير البيئية في الفجيرة
يواجه السكان الذين يحفرون آباراً للمياه الجوفية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة غرامات باهظة تتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف درهم في إمارة الفجيرة .
تقدم هيئة البيئة بالفجيرة خدمة يتم من خلالها تنظيم عملية حفر الآبار وفقاً للمعايير والمتطلبات البيئية، وتطبق هذه الخدمة على كافة الأفراد والشركات التجارية والصناعية والتعدينية.
وأوضحت الهيئة كيفية الحصول على هذا الترخيص منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على الترخيص.
خطوات التسجيل
التسجيل كعميل (إذا لم تكن مسجلاً مسبقًا)
يقوم العميل بتقديم الخدمة الإلكترونية مصحوبا بكافة الوثائق المطلوبة.
التحقق من صحة الوثائق المرفقة
معاينة الموقع وتقديم تقرير المعاينة
فحص الطلب وتسجيل الملاحظات الفنية، وفي حال رفض الطلب سيتم إخطارك، وفي حال الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسالة نصية لسداد الرسوم البيئية.
إصدار تصريح الحفر
إصدار تراخيص بيئية لحيازة بئر
المستندات المطلوبة ومن يمكنه التقديم
تقديم قائمة بالمركبات المسجلة باسم مالك المزرعة أو المنشآت
صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول للمنشأة التي تقع فيها الآبار
صورة من الترخيص البيئي ساري المفعول للمنشأة التي تقع فيها الآبار
نسخة صالحة من خريطة الأرض التي تم فيها اقتراح موقع بئر المياه.
وثيقة من شركة الاتحاد للمياه والكهرباء تؤكد عدم وجود توصيلة مياه للموقع
نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول لشركة الحفر
وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي: "هذه الخدمة تنطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (الشركات التجارية والصناعية والتعدينية)، وهي عبارة عن تصريح يمنح لحفر بئر جديد في إمارة الفجيرة".
وأضافت أنها "خدمة يتم من خلالها تنظيم عملية حفر آبار المياه الجوفية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات البيئية".
وتستغرق عملية معالجة الطلب يومي عمل ويمكن للمهتمين تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة.
رسوم
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شروط الخدمة
يجب أن تكون شركة الحفر مرخصة في إمارة الفجيرة
الخدمة لا تشمل المنازل وحظائر الحيوانات
تقديم خطاب من شركة الاتحاد للمياه والكهرباء لإبلاغ الهيئة الاتحادية للبيئة بعدم توفر شبكة المياه
من الضروري الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية وتأمين التصاريح اللازمة قبل البدء في أي تعديل أو تغيير أو تعميق أو تنظيف أو عمليات صيانة على البئر
يجب على المنشأة دفع رسوم شهرية بناءً على استهلاكها للمياه من البئر
يجب على المنشأة تجديد ترخيصها البيئي لحيازة بئر قائم بشكل سنوي
يجب على المنشأة إجراء تحليل دوري لجودة المياه الجوفية المستخدمة على أساس سنوي
لا يوجد لدى هيئة البيئة بالفجيرة أي مانع من السماح للمنشأة أو العميل باستخدام بئر المياه وفقاً للبيانات المذكورة أعلاه
يجب أن تلتزم المنشأة بجميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بامتلاك بئر مياه
تعتبر هذه الشهادة غير صالحة في حالة انتهاء صلاحية الترخيص المهني وعدم تجديده أو في حالة إلغاء النشاط
يجب على المنشأة أو العميل التأكد من أن شركة الحفر ستقدم تقريرًا عن العملية وكيفية إدارة النفايات