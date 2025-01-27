شروط استيراد الشحنات الزراعية في الإمارات
هل تملك مشتلاً للنباتات في دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في استيراد البذور أو الشتلات لتنويع منتجاتك أو توسيع نطاق عملك؟
للقيام بذلك، يجب الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة. وقد تشمل الشحنات الزراعية من الخارج البذور والدرنات والشتلات والنباتات وشتلات النخيل والنحل.
عند وصولها، ستخضع الشّحنات للتّفتيش ولن يتمّ تخليصها إلّا بعد التّأكّد من أنها تتوافق مع جميع متطلبات الاستيراد.
إليك كيفية الحصول على تصريح الاستيراد:
وثائق
لاستيراد البذور والدرنات سوف تحتاج إلى:
خطاب تفويض من الشركة المنتجة أو المصدرة إلى مؤسستك يفيد بعدم اعتراضها على تسجيل وتداول البذور والدرنات في دولة الإمارات العربية المتحدة
شهادة فنية صادرة عن الشركة المنتجة ومصدّقة من الجهة المختصة في بلد المنشأ تثبت أن البذور والدرنات غير معدلة وراثياً.
شهادة من الجهة المختصّة في بلد المنشأ تثبت أنّ الشّركة المنتجة مرخّصة لإنتاج البذور والدرنات
نشرة فنيّة تصدرها الشّركة المنتجة تتضمّن المعلومات التالية: اسم الشركة وعنوانها، الاسم العلمي للصنف (جنس، نوع وصنف)، أصله، مجموعته (هجين أو عادي)، مقاومته للآفات ونسب النقاء.
في حال رغبة المنشأة باستيراد البذور والدرنات العضوية، يلزم الحصول على شهادة سارية المفعول إما من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو جهة اعتماد تطبق معايير الإنتاج الزّراعي العضويّ الأوروبية أو الأمريكية أو اليابانية أو السعودية أو التونسية أو الهندية أو النيوزيلندية أو الأسترالية أو الكندية.
لتخليص الشحنة:
لجميع الشحنات (شتلات، نباتات، شتلات النخيل، بذور ودرنات، نحل):
شهادة منشأ
شهادة صحية زراعية صادرة عن السلطة المختصة في بلد التصدير
نسخة من البيان الجمركي أو بوليصة الشحن أو أمر التسليم
الفاتورة أو قائمة المنتجات
بالنسبة لشحنات البذور (بالإضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه، يجب على المستوردين إرفاق ما يلي):
شهادة اختبار الإنبات والنّقاء المصمّمة والموافقة عليها وفقاً لنظام الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA)، أو شهادة صادرة عن مختبر حكومي في بلد المنشأ، أو من مختبر معتمد من قبل السلطة المختصة في بلد المنشأ.
الخطوات، الرسوم، مدة الخدمة
قم بتقديم طلب للحصول على الخدمة عبر موقع وزارة التغير المناخي والبيئة أو تطبيق GeoEnvAe المتوفر على متجري تطبيقات Apple وAndroid
دفع الرسوم
لتخليص الشحنة بعد فحصها عند الوصول، سيتعيّن على المستوردين التقدم بطلب عبر الإنترنت ودفع الرسوم. بعد استكمال جميع عمليات التّفتيش المطلوبة، سيتم إصدار تصريح التّخليص إلكترونياً. من الممكن أن تكون هناك حاجة إلى اختبارات بصرية أو معملية في بعض الحالات.
للحصول على إذن باستيراد شحنات من البذور والدرنات والنباتات وشتلات النخيل والأشتال الخارجية والنحل
لطلب تحليل عينة من الماء أو التربة أو النبات
لتخليص شحنة البذور والدرنات والنباتات وشتلات النخيل والأشتال الخارجية والنحل.
وتستغرق الخدمة حوالي خمسة أيام عمل لإكمالها وتكون هذه التصاريح صالحة لمدة ستة أشهر.
المتطلبات العامة
يجب أن يكون لدى المستورد ترخيص نشاط زراعي ساري المفعول. انقر لمعرفة كيفية الحصول على ترخيص
يجب الحصول على تصاريح الاستيراد قبل شحن الشحنات من بلد التصدير
سيتم رفض أي مواد مستوردة غير مذكورة في التصريح
يجب إدراج المواد المطلوب استيرادها في نظام الخدمات الإلكترونية لوزارة التغير المناخي والبيئة
المتطلبات الخاصة
البذور والدرنات
يجب أن يكون لدى المنشأة ترخيص نشاط زراعي يتضمن إذناً باستيراد وتصدير البذور
يجب أن تكون العبوات المستوردة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو أكياس ورقية مبطنة بالألمنيوم، أو حاويات بلاستيكية وخيش، ممّا يضمن بقاء البذور حية دون تلف.
يجب أن تحتوي العبوات على ملصقات توضح كافة المعلومات المطلوبة، مكتوبة بخط واضح غير قابل للمسح أو الشطب أو الخدش، باللغتين العربية والإنجليزية أو إحداهما، على النحو التالي: اسم المحصول واسم الصنف، تاريخ إنتاج البذور ومدة صلاحيتها، الرقم التشغيلي، نسبة النقاء ومعدل الإنبات، اسم الشركة المنتجة والمنشأ، المعالجات الكيميائية التي أجريت على البذور قبل التعبئة، الوزن الصافي للبذور أو عدد البذور داخل الكيس.
الشتلات والنباتات
يجب أن يكون لدى المنشأة ترخيص نشاط زراعي يتضمن تصريحاً باستيراد وتصدير النباتات والشتلات
لن يُسمح بدخول التربة الطبيعية المرتبطة بالشتلات والنباتات
عند استيراد الشحنات الزراعية في عبوات من أصل نباتي، يجب تضمين بيان في شهادة الصحة النباتية يشير إلى أن العبوة قد خضعت للمعالجة، مع تحديد نوع المعالجة.
عند استيراد (الطماطم والباذنجان والبطاطس والفلفل والفاصوليا) من دول مصابة بآفة التوتا ابسليوتا يشترط إدراج بيان في الشهادة الصحية النباتية يؤكد خلو الشحنة من جميع مراحل الآفة.
عند استيراد العوائل النباتية (الأقحوان، والقرنفل، والموز، والتبغ، والأرز، ونبات إبرة الراعي) من البلدان المتضررة من آفة دودة الحشد الخريفية، فإنه من المطلوب تضمين بيان في شهادة الصحة النباتية يؤكد أن الشحنة خالية من آفة دودة الحشد الخريفية.
يحظر استيراد النباتات أو أي جزء منها وكذلك الفسائل من أي دولة تم الإبلاغ أو يتم الإبلاغ فيها عن مرض البيوض أو مرض الاصفرار القاتل أو الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.
يسمح باستيراد شتلات النخيل المزروعة نسيجياً بحيث لا يتجاوز قطر الساق المتوسط 5 سم
النحل
يجب أن يكون لدى المنشأة ترخيص نشاط زراعي يشمل نشاط استيراد وتصدير النحل
لن يُسمح بدخول شحنات النحل التي تظهر عليها أعراض الأمراض والآفات التالية: عث الفاروا، عث الأكارابيس (عث القصبة الهوائية)، مرض النوزيما، مرض الشلل الفيروسي، قمل النحل، داء الأميبا، مرض الحضنة الأمريكية، مرض الحضنة الأوروبية، مرض الحضنة الطباشيرية، ومرض الحضنة الكيسية.
يمنع استيراد النحل الآسيوي والنحل العملاق وسلالة النحل الإفريقية
يحظر استيراد النحل من الدول التي تنتشر فيها الآفات التالية: خنفساء الخلية الصغيرة (Aethina tumida) / tropilaelaps spp.