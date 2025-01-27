شروط استيراد الشحنات الزراعية في الإمارات

يجب أن تكون العبوات المستوردة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو أكياس ورقية مبطنة بالألمنيوم، أو حاويات بلاستيكية وخيش، ممّا يضمن بقاء البذور حية دون تلف.

يجب أن تحتوي العبوات على ملصقات توضح كافة المعلومات المطلوبة، مكتوبة بخط واضح غير قابل للمسح أو الشطب أو الخدش، باللغتين العربية والإنجليزية أو إحداهما، على النحو التالي: اسم المحصول واسم الصنف، تاريخ إنتاج البذور ومدة صلاحيتها، الرقم التشغيلي، نسبة النقاء ومعدل الإنبات، اسم الشركة المنتجة والمنشأ، المعالجات الكيميائية التي أجريت على البذور قبل التعبئة، الوزن الصافي للبذور أو عدد البذور داخل الكيس.