شركات إماراتية تتبنى سياسات داعمة للوالدين لتعزيز الإنتاجية

يقدم عدد متزايد من الشركات في الإمارات خدمات "صديقة للوالدين" لموظفيها، بدءاً من توفير مرافق رعاية الأطفال المجانية في الموقع إلى تسهيل عودة الأمهات الجديدات إلى العمل.

تم تكريم بعض المؤسسات في الإمارات لحصولها على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين (PFL) بسبب سياساتها وممارساتها الداعمة للوالدين، بما في ذلك بنك HSBC وفيزا ومصدر وإمارات نيتشر- الصندوق العالمي للطببيعة وإدارة سباقات السيارات في أبوظبي وطيران الاتحاد وحضانة تابي توز وسلال.

علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين PFL هو برنامج جوائز تطوعية متاح على الصعيد الوطني، مما يسمح للمنظمات شبه الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع الثالث بالحصول على تقدير لالتزامها بخلق ثقافة عمل داعمة، والسياسات التي تفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و8 سنوات.