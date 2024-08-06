شركات إماراتية تتبنى سياسات داعمة للوالدين لتعزيز الإنتاجية
يقدم عدد متزايد من الشركات في الإمارات خدمات "صديقة للوالدين" لموظفيها، بدءاً من توفير مرافق رعاية الأطفال المجانية في الموقع إلى تسهيل عودة الأمهات الجديدات إلى العمل.
تم تكريم بعض المؤسسات في الإمارات لحصولها على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين (PFL) بسبب سياساتها وممارساتها الداعمة للوالدين، بما في ذلك بنك HSBC وفيزا ومصدر وإمارات نيتشر- الصندوق العالمي للطببيعة وإدارة سباقات السيارات في أبوظبي وطيران الاتحاد وحضانة تابي توز وسلال.
علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين PFL هو برنامج جوائز تطوعية متاح على الصعيد الوطني، مما يسمح للمنظمات شبه الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع الثالث بالحصول على تقدير لالتزامها بخلق ثقافة عمل داعمة، والسياسات التي تفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و8 سنوات.
في وقت سابق من هذا العام، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA) الدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وتستقبل حالياً الطلبات المقدمة من المؤسسات في جميع أنحاء الدولة حتى 2 سبتمبر 2024.
وأوضحت فاطمة الكعبي، مديرة البرامج في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن الهيئة تؤمن بأن كونك أماً ومتفوقة في العمل لا يتعارضان، بل يكملان بعضهما البعض، حيث أن الوالدين المتمكنين هم من يحققون الإنجازات في مكان عملهم.
وقالت: "يتم تقييم طلبات (الشركات) بناءً على 19 معياراً عبر 5 فئات، بما في ذلك فئة رعاية الأسرة التي تركز على الدعم المقدم للأمهات الجدد، في شكل فترات إرضاع وتوافر غرفة أمومة خاصة وصحية".
"إن توفر مرافق مخصصة مثل ركن الأطفال أو خدمة رعاية الأطفال في الموقع، المتوافقة مع جميع اللوائح المعمول بها، يمثل عنصراً رئيسياً آخر في فئة رعاية الأسرة."
وشددت الكعبي أيضاً على أنه من خلال دعم الآباء والسماح لهم بإحضار أطفالهم إلى العمل، أو تقديم خيارات مرنة للعمل عن بعد، يمكن للمؤسسات تقليل ضغوط الوالدين. "سيكون لهذا تأثير إيجابي على إنتاجية الموظفين وولائهم."
بالنسبة للدورة الثانية، تقدمت 75 منظمة من 23 قطاعاً مختلفاً بطلب للحصول على العلامة. وكانت أعلى نسبة للمتقدمين من المؤسسات التعليمية بنسبة 19 في المائة، تليها مؤسسات الخدمات المهنية بنسبة 15 في المائة، والمؤسسات المالية والبنوك بنسبة 8 في المائة.
مرافق رعاية الأطفال في الموقع
وتعترف حضانة تابي توز، وهي منظمة حصلت على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، بمتطلبات الموظفين عندما يتعلق الأمر باحتياجات أطفالهم وتقدم رعاية مجانية للأطفال في الحضانة، بالإضافة إلى خصومات لمدارس مختارة.
وقال "فورام جوهيل"، المدير العام لحضانة تابي توز: "لدينا مرافق لرعاية الأطفال في الموقع الذين تتراوح أعمارهم بين 45 يوماً إلى 6 سنوات. لقد عقدنا شراكة مع المدارس، حيث نقدم لأعضاء فريقنا خصومات الدعم التعليمي وتخفيضات ومقاعد في جميع الفئات العمرية."
"عندما يعود أحد الوالدين الجدد إلى العمل، يُتاح له وقت غير محدود لرعاية صغيره. نحن نسهل عودتهم إلى دورهم من خلال موظفين إضافيين يقدمون الدعم للعضو العائد، حتى يستقروا تماماً. لقد عقدنا شراكة مع شركات رعاية الأم والطفل، التي تقدم أولوية الخدمة والخصومات على منتجاتها."
تقدم شركة Visa، وهي شركة دفع رقمي، سياسة عمل مرنة. وقالت "أمريتا شوبرا"، المدير الأول للموارد البشرية في شركة Visa: "سواء كان الأمر يتعلق بمواعيد طبية أو إحضار أطفالهم من المدرسة، فإننا نوفر ترتيبات عمل مرنة لتلبية هذه الاحتياجات".
توفر الشركة أيضاً "برنامج مساعدة الموظفين" مع إرشادات في شكل ندوات عبر الإنترنت ومقالات. "إلى جانب ذلك، يحق للموظفين الحصول على عودة تدريجية إلى العمل لمدة شهر واحد بعد العودة من إجازة الأمومة أو التبني أو إجازة الرعاية الأولية. وأضافت: "نقوم أيضاً بتقليل ساعات العمل العادية بمقدار ساعتين يومياً".
- استمرارية الوظيفة والانتقال السلس
وفي الوقت نفسه، يتذكر الموظفون من الآباء، الذين استفادوا من مثل هذه المبادرات، كيف مكنت جهود شركاتهم من الاستمرار الوظيفي والانتقال السلس لهم.
قالت زينات، موظفة في تابي توز: "بدأت قصتي في عام 2022، ودعمتني الإدارة لبدء مسيرتي المهنية وتعليم ابني. شكراً لبناء ثقتي بنفسي، ومسيرتي المهنية، وإعداد ابني للمدرسة 'الكبيرة'."
وأضافت هاجر، موظفة أخرى في تابي توز "بعد شهر من التحاقي بالحضانة اكتشفت أنني حامل. اعتقدت أن الإدارة لن تقبل بذلك، وكنت أخشى أن أفقد وظيفتي. لكن بعد أن أخبرتهم، فوجئت بأنهم فرحوا جداً بالخبر، وطلبوا مني التركيز على صحتي وطفلي. لقد دعموني طيلة فترة حملي، وحتى بعد الولادة لم أشعر بأي ضغط. لقد كانوا وما زالوا مثل عائلتي”.
أكد موظفو Visa أيضاً كيف عملت المنظمة على مر السنين على أن تصبح مكاناً شاملاً.
"تخلق الشركة فرصاً للموظفين ليكونوا شغوفين بالأسباب أو أحداث الحياة التي تؤثر على طريقة عملنا. وأضافت كلوديت هاوبت، رئيسة المزايا في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa: "توفر مجموعات الموارد البشرية لديهم شعوراً بالانتماء والدعم".