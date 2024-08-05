شراكة النساء في شراء العقارات: توجه جديد في دبي

يعد هذا التوجه المتمثل في مشاركة النساء لشراء العقارات أمراً جديداً إلى حد ما. وقالت "زارا إيفانز": "لقد اكتسب الأمر زخماً على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية". ونتيجة للجائحة، ظهرت فوائد السكن الآمن والاستثمارات المستقرة بشكل أكبر، مما أدى إلى تسريع هذا التوجه. بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي، يختار العديد من المستأجرين الشراء بدلاً من التأجير. إذا كان بإمكان الأصدقاء الاستئجار معاً، فلماذا لا يقومون بالشراء معاً أيضاً؟”