شراكة النساء في شراء العقارات: توجه جديد في دبي
عندما أرادت الموظفة سارة شراء شقة بغرفتي نوم في وسط مدينة دبي، أدركت أنها لا تستطيع تحمل التكاليف بمفردها. لذلك، قامت بتجميع مواردها مع صديقتها نادية لشراء عقار في موقع متميز. تعيش المرأتان - وهما في الثلاثينيات من عمرهما - معاً الآن وتتقاسمان تكاليف الرهن العقاري والصيانة.
لقد أصبحتا جزءاً من عدد متزايد من النساء اللاتي يتعاون مع صديقاتهن وعائلاتهن للاستثمار في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تختار بعضهن العيش معاً بينما تختار الأخريات التأجير وتقسيم الدخل فيما بينهن. وبحسب "زارا إيفانز"، الشريك الإداري لشركة "Exclusive Links Real Estate" ، هناك أسباب عدة وراء اختيار النساء للقيام بذلك.
وقالت: "من الناحية الاقتصادية، فإن تجميع الموارد يجعل تملك المنازل أكثر سهولة ويسمح بدخول السوق بشكل أسرع. من الناحية الاجتماعية، تقدّرالنساء الاستقلال والروابط القوية مع الصديقات، مما يجعل الملكية المشتركة أمراً جذاباً بالنسبة لهن. تمثل ديناميكيات النوع الاجتماعي أيضاً عاملاً فاعلاً، حيث غالباً ما تناقش النساء خططهن المالية ويشركن الأصدقاء في قراراتهن، مما يعزز الاندماج والعمل الجماعي، هذا ما يبين العيش التعاوني والدعم المتبادل بين النساء".
سوق شامل
وقال "جيف راجو"، الرئيس التنفيذي لشركة "مانيفست" العقارية، إنه من المهم تعزيز هذا التوجه هنا في الإمارات العربية المتحدة. وقال: "إن تشجيع هذه التوجهات أمر بالغ الأهمية لتعزيز تحركات سوق العقارات ليكون أكثر شمولاً. "غالباً ما تتعاون عميلاتي مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو شركاء العمل ويعملن على تجميع مواردهن المالية مما يتيح لهن الاستثمار في العقارات ذات القيمة الأعلى أو تنويع استثماراتهم، وعندما تتحد النساء لشراء العقارات، فإنهن يستفدن من المسؤولية المالية المشتركة والخبرات المتنوعة والقوة الاستثمارية المشتركة".
واشترت "لاكشمي" (تم تغيير الاسم لحماية الخصوصية) عقاراً مع ابنة عمها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وقالت: "في ذلك الوقت، كنا نشتري شققاً واستوديوهات أصغر حجماً. هذا العام، اتخذنا قراراً أن نستثمر في فيلا شبه منفصلة على المخطط، مكونة من أربع غرف نوم مقابل 3.4 مليون درهم في دبي الجنوب."
ووفقاً للمغتربة الهندية البالغة من العمر 25 عاماً، فإن شراكتها مع ابنة عمها هي التي مكنتها من توسيع استثماراتها بشكل كبير. وقالت: "لو كنت أستثمر بمفردي، لما تمكنت أبداً من تحمل التكاليف. مع عوائد الاستثمارات الصغيرة، تمكنا من توفير ما يكفي للقيام بهذا الاستثمار الكبير. لم نقرر بعد ما إذا كنا سنعيش هناك أم نؤجره، ولكن على الأرجح سنقوم بتأجيره".
نصيحة للمستثمرين
وعلى الرغم من الإيجابيات، نبهت "زارا إيفانز" إلى أنه من المهم بالنسبة للنساء أن يكون لديهن اتفاقيات وعقود قانونية واضحة عند شراء العقارات معاً. وقالت: "عليهن مناقشة وتوثيق المساهمات المالية لكل شخص والمسؤوليات والخطط لإدارة الممتلكات أو بيعها في المستقبل. إن التواصل الواضح والصادق هو المفتاح للحفاظ على شراكة سليمة".
وأضافت أنه من الممكن شراء عقارات بأسماء مشتركة في دبي ويجب على المشترين الاستفادة منها. وقالت: "يمكنك أيضاً تحديد النسب المئوية التي يحتفظ بها كل مستثمر. يجب تحديد هذا التفصيل وسيتم ذكره في سند الملكية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عند الانتهاء من عملية النقل. وعادةً ما تعكس النسبة المئوية لحصة الملكية نسبة الاستثمار المالي لكل طرف."
يجب أن يشمل البيع المستقبلي للعقار أيضاً جميع الأطراف. وقالت: "إذا قرر واحد أو أكثر من المالكين المشتركين بيع أسهمهم في العقار، فيجب على جميع المالكين المشتركين الموافقة على البيع. لمعالجة هذا الوضع، يجب النظر في إنشاء اتفاقية استثمار جماعية لتحديد عملية بيع الحصص وضمان حماية جميع المالكين وموافقتهم."
التوجه الناشئ
يعد هذا التوجه المتمثل في مشاركة النساء لشراء العقارات أمراً جديداً إلى حد ما. وقالت "زارا إيفانز": "لقد اكتسب الأمر زخماً على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية". ونتيجة للجائحة، ظهرت فوائد السكن الآمن والاستثمارات المستقرة بشكل أكبر، مما أدى إلى تسريع هذا التوجه. بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي، يختار العديد من المستأجرين الشراء بدلاً من التأجير. إذا كان بإمكان الأصدقاء الاستئجار معاً، فلماذا لا يقومون بالشراء معاً أيضاً؟”
وأضافت أن أسعار هذه الوحدات عادة ما تكون مرتفعة للغاية. وقالت: "تتراوح عادة من مليون درهم إلى 3.5 مليون درهم. غالباً ما تتأثر هذه الاستثمارات بملاءمة الموقع، وخاصة المناطق القريبة من مكان العمل أو النشاطات الاجتماعية. تستثمر النساء عادةً في الشقق عند شراء العقارات مع صديقاتهن، ويستخدمن الأمر كنقطة انطلاق لتتم في النهاية عملية الشراء التالية بشكل مستقل.
وذكرت مثالاً حول ثلاث صديقات يستأجرن ويعملن معاً في مرسى دبي. وقالت: "نظراً لعدم قدرتهن على تحمل تكلفة منطقة مارينا كاستثمار أول، قمن بتجميع مواردهن واستثمرن في شقة في قرية جميرا الدائرية وتم إدراج العقار لدينا للإيجار والإدارة وأصبح يمثل مصدر دخل إضافي لهن جميعاً. لقد ارتفعت قيمة الاستثمارات، ومن خلال نصيحتنا فإنهن يخططن لاستخدام دخل الإيجار لتمويل الاستثمارات العقارية المستقبلية.